Cinematik je aj príležitosťou spoznať novú rakúsku kinematografiu či jedinečné dokumentárne filmy zo sveta

Medzinárodný filmový festival Cinematik v Piešťanoch otvorí brány svojho 18. ročníka už 12. septembra. Jeho návštevníci budú môcť spoznať aj súčasnú rakúsku kinematografiu, ktorej sa festival bude venovať hneď v dvoch sekciách: v prehliadke Pod lupou aj v retrospektíve Rešpekt, venovanej režisérke a scenáristke Jessice Hausner. V sekcii DokMa zase Cinematik prináša pozoruhodné dokumentárne filmy z celého sveta.

Slečna Novakova (Mia Wasikowska) je odborníčkou na stravovacie trendy. Prichádza o nich prednášať na prestížnu internátnu školu, kde si však s niekoľkými študentmi vytvorí až nebezpečne silné puto. Než si vedenie školy a rodičia uvedomia, koľká bije, situácia sa vymkne spod kontroly.

So svojím najnovším filmom Club Zero (2023), ktorý je provokatívnym príbehom o ničivej sile autority, krehkosti dospievania a zvrátenosti lifestylových kultov, sa rakúska filmárka Jessica Hausner tento rok v Cannes uchádzala o Zlatú palmu. V slovenskej premiére ho budú môcť diváci vidieť práve na Cinematiku, a to bok po boku s ďalšou päticou celovečerných filmov režisérky.

V sekcii Rešpekt: Jessica Hausner diváci uvidia aj sci-fi Malý Joe (Little Joe, 2019) o vedkyni, ktorá vypestovala rastlinu s terapeutickými účinkami, ale aj temnou stránkou. Aj tento film mal premiéru práve v Cannes, kde za stvárnenie jeho hlavnej postavy herečka Emily Beecham získala prestížne ocenenie. Lurdy (Lourdes, 2009) sú zase drámou o ceste hendikepovanej ženy na známe duchovné miesto, kde sa vraj zázraky dejú na počkanie. Film sa blysol v programe MFF Benátky (cena FIPRESCI) aj na Európskych filmových cenách (Cena za najlepší herecký výkon pre Sylvie Testud).

V profilovej prehliadke Jessicy Hausner nesmú chýbať ani psychologická dráma Krásna Rita (Lovely Rita, 2001) o tínedžerke vzdorujúcej prísnej výchove (Cena FIPRESCI a Grand Prix z Viennale) či historická dráma Láska šialená (Amour fou, 2014) o básnikovi, ktorý hľadá spriaznenú dušu na spoločnú samovraždu (ocenenia Najlepší scenár a Najlepší strih na Rakúskych filmových cenách aj uvedenie v Cannes). Prehliadku doplní aj mysteriózny Hotel (2004), taktiež uvedený v premiére práve v Cannes, o záhadnom zmiznutí recepčnej v odľahlom alpskom rezorte.

V sekcii Pod lupou Cinematik predstaví aj ďalšie osobnosti modernej rakúskej kinematografie. Peter Brunner, žiak slávneho Michaela Hanekeho, do programu prispeje hororovou drámou Lucifer (Luzifer, 2021), v ktorej sa miesi náboženský fanatizmus s duševnými poruchami aj zákonmi prírody (film bol uvedený na festivaloch Sitges aj Locarno). V dráme Lillian (2019), hranom debute dokumentaristu Andreasa Horvatha, zase sledujeme emigrantku, ktorá sa po vypršaní víz vydá peši z New Yorku späť do Ruska (Cena FIPRESCI z MFF Tromsø aj uvedenie na festivale v Cannes).

Najlepší zo všetkých svetov (Die beste aller Welten, 2017) je autobiografickou drámou Adriana Goigingera z prostredia salzburskej drogovej scény. Film mal premiéru na MFF Berlinale a bodoval aj na Rakúskych filmových cenách (Najlepší celovečerný film, Najlepšia réžia, Najlepšia herečka). Eismayer (2022) Davida Wagnera pre zmenu pozýva do armády, kde sa obávaný dôstojník nečakane zamiluje do jedného z nováčikov. Film získal Rakúske filmové ceny pre hercov v hlavnej aj vedľajšej úlohe, ako aj cenu za Najlepší scenár. Titul bol zaradený aj do programu MFF Benátky.

V dráme Pracháči (Moneyboys, 2021) čínsko-rakúskeho režiséra C.B. Yi (premietanej na festivaloch v Cannes aj Hong Kongu) spoznáme prostitúta, ktorý svojím povolaním živí rodinu, aj keď tá ho odsudzuje, zatiaľ čo v komédii Vedľajšie účinky & Risky (Risiken & Nebenwirkungen, 2021) sa spolu s režisérom Michaelom Kreihslom a jeho hrdinkou, ženou odkázanou na transplantáciu ľadviny, zamyslíme nad tým, ako vlastne vyzerá pravá láska.

Vo filme Sisi a ja (Sisi & Ich, 2023), uvedenom v premiére na tohtoročnom Berlinale, sa Frauke Finsterwalder vracia k najobľúbenejšej rakúskej historickej postave – cisárovnej Sisi. Tentokrát ju spoznáme očami jej spoločníčky Irmy (Sandra Hüller) v prostredí aristokratickej komúny v Grécku. V provokatívnom sci-fi Sandry Wollner Keď už som na svete (The Trouble with Being Born, 2020), ocenenom Špeciálnou cenou poroty z Berlinale, nahliadneme do bizarného vzťahu muža a robotického dievčaťa.

V programovej sekcii DokMa Cinematik prináša prehliadku dôležitých aj oceňovaných dokumentárnych filmov zo zahraničia. Ponúkajú pútavé pohľady na témy, ktoré dnes hýbu svetom, ale aj do zákulisia zdanlivo všedných životov a udalostí.

Švédsko-česká dokumentaristka Greta Stocklassa v snímke Blix Not Bombs (2023) napríklad spovedá niekdajšieho šéfa zbrojných inšpektorov Rady bezpečnosti OSN Hansa Blixa, aby našla odpoveď na otázku, prečo nedokážeme žiť v mieri.

Francúzska režisérska trojica Ekiem Barbier, Guilhem Causse a Quentin L’helgoualc’h nás zase vo filme Knitov ostrov (Knit’s Island, 2023), ocenenom hneď dvoma cenami z festivalu Visions du Réel, pozýva do virtuálneho priestoru, kde komunita avatarov simuluje boj o prežitie. Je to však naozaj len hra?

Francúzsko-indický film Noc nevedomia (A Night of Knowing Nothing, 2021) filmárky Payal Kapadia (uvedený na festivaloch v Cannes aj Toronte) nás prenesie do atmosféry vyhrotených demonštrácií a spoločenských zmien prostredníctvom korešpondencie medzi indickou študentkou a jej odcudzeným milencom.

Poľský dokumentarista Jakub Piątek nás v snímke Pianoforte (2023), ktorá už bola tento rok premietnutá aj na festivaloch Sundance a Visions du Réel, prepašuje do zákulisia prestížnej klavírnej súťaže. Srbská dokumentaristka Mila Turajlić vo filme Non-Aligned: Scenes from the Labudović Reels (2023) odkrýva prekvapivú cestu zabudnutých záberov afrických a ázijských oslobodzovacích hnutí 60. rokov 20. storočia do belehradských filmových archívov.

