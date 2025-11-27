Číňan Wang Ťia-nan očistený, zakázanú látku podľa dôkazov vdýchol náhodne

V minulosti svetový šampión v skoku do diaľky Číňan Wang Ťia-nan bol očistený z dopingu po tom, čo vyšetrovanie ukázalo, že náhodne vdýchol zakázanú látku terbutalín.
Wang sa stal prvým ázijským mužom, ktorý získal zlato na majstrovstvách sveta v diaľke, podarilo sa mu to v roku 2022 v americkom Eugene. Čínska antidopingová agentúra (CHINADA) uviedla, že 29-ročný športovec nebol zodpovedný za pozitívny mimosúťažný test z novembra 2024 a nebude mu uložený zákaz činnosti.
Wang sprevádzal príbuzného v nemocnici, kde vdýchol častice terbutalínu počas nebulizačnej liečby. Bezpečnostné kamery a lekárske záznamy pomohli vyšetrovateľom sledovať jeho pohyb pred testom, uviedla Jednotka pre integritu atletiky (AIU).
AIU potvrdila, že po dôkladnom preskúmaní dokumentov a videozáznamov neboli zistené žiadne podozrivé okolnosti.