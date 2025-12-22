Čína uvalí dočasné clá na mliečne výrobky z EÚ

Čína v pondelok oznámila, že uvalí dočasné clá na „niektoré mliečne výrobky“ dovážané z Európskej únie. Ide o najnovší krok v prehlbujúcom sa obchodnom spore, ktorý sa týka oblastí od potravín až po elektrické vozidlá. Tieto colné sadzby, ktoré sa pohybujú v rozmedzí od 21,9 percenta do 42,7 percenta, nadobudnú účinnosť v utorok.
Opatrenia zasiahnu celý rad výrobkov vrátane čerstvých a spracovaných syrov, tvarohu, plesňových syrov, ako aj niektorých druhov mlieka a smotany, uviedlo v stanovisku čínske ministerstvo obchodu.
Čína začala antidumpingové vyšetrovanie v auguste 2024, keď dostala podnet od Čínskeho mliekarenského združenia. Rezort obchodu v pondelok uviedol, že predbežné zistenia poukazujú na súvislosť medzi dotáciami Európskej únie a „významnými škodami“, ktoré utrpel domáci mliekarenský sektor. Vyšetrovanie by sa malo skončiť vo februári.
Čína obviňuje európskych exportérov bravčoviny z dumpingu. Bráni sa päťročnými clami
Clá na dovoz mliečnych výrobkov z EÚ prichádzajú týždeň po tom, ako Peking zaviedol antidumpingové clá na bravčové mäso z Európskej únie, a to na obdobie piatich rokov. Clá nadobudli účinnosť 17. decembra a ich výška sa pohybuje v rozpätí od 4,9 do 19,8 percenta. Ide o zníženie v porovnaní s dočasnými clami vo výške 15,6 až 62,4 percenta, ktoré platili od septembra.