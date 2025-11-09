Čína pozastavila zákaz vývozu gália, germánia a antimónu do USA

Čína pozastavila zákaz vývozu gália, germánia a antimónu do Spojených štátov. Oznámilo to v nedeľu čínske ministerstvo obchodu v rámci ďalšej deeskalácie obchodnej vojny medzi oboma krajinami. Ide o takzvané tovary s dvojakým použitím, ktoré môžu mať civilné aj vojenské využitie.
Zákaz, ktorý Peking uplatnil v decembri 2024, bude teraz pozastavený do 27. novembra, uviedlo čínske ministerstvo obchodu vo vyhlásení. Oznámenie prišlo po tom, ako sa čínsky líder Si Ťin-pching a americký prezident Donald Trump 30. októbra stretli v Južnej Kórei a dohodli sa na zrušení niektorých obmedzení zavedených v rámci colnej vojny.
Podľa správy Európskej únie z roku 2024 sa Čína podieľa 94 percentami na svetovej produkcii gália používaného v integrovaných obvodoch, LED diódach a fotovoltických paneloch. V prípade germánia, ktoré je nevyhnutné pre optické vlákna, sa Čína podieľa na svetovej produkcii 83 percentami.