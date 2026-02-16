Čína oznámila zrušenie dovozných ciel pre všetky africké krajiny okrem jednej

Druhá najväčšia ekonomika sveta ruší clá pre celý kontinent.
Ladislav Hribik
Zástupca šéfredaktora
1 min. čítania
The world's financial
Foto: ilustračné, www.gettyimages.com
Čína Iné správy Iné správy z lokality Čína

Čína oznámila, že od 1. mája 2026 zruší dovozné clá pre všetky africké krajiny okrem Eswatini, ktoré udržiava diplomatické vzťahy s Taiwanom. Referuje o tom čínske médiá s odvolaním sa na tamojšieho prezidenta Si Ťin-pchinga.

Čína už má politiku nulových ciel na dovoz z 33 afrických krajín a teraz ju rozširuje prakticky na celý kontinent. Si Ťin-pching povedal, že dohoda o nulových clách „otvorí nové príležitosti pre rozvoj Afriky“. Zrušenie ciel sa udialo 14. februára počas každoročného samitu Africkej únie v Etiópii.

Čína je najväčším obchodným partnerom Afriky a kľúčovým investorom do významných infraštruktúrnych projektov v regióne v rámci rozsiahlej iniciatívy Pás a cesta.

Objem obchodu medzi Čínou a Afrikou dosiahol začiatkom minulého roka 222 miliárd dolárov a po zrušení ciel by sa mohol ešte zvýšiť. Nová obchodná politika prichádza v čase, keď sa africké krajiny čoraz viac dištancujú od Spojených štátov, ktoré zaviedli vysoké clá na mnohé z ich tovarov.

Kielský inštitút pre svetovú ekonomiku sa domnieva, že colná politika Donalda Trumpa v skutočnosti poškodzuje americkú ekonomiku. Podľa výpočtov inštitútu zahraniční vývozcovia znášali iba približne 4 % colného zaťaženia, zatiaľ čo zvyšných 96 % pripadlo na amerických dovozcov a spotrebiteľov.

Viac k osobe: Si Ťin-pching
Okruhy tém: africko-čínske vzťahy Čínska ekonomika čínske clá
Máte tip na článok? Napíšte nám TU
Nahlásiť problém

Najnovšie na SITA.sk