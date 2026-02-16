Čína oznámila zrušenie dovozných ciel pre všetky africké krajiny okrem jednej

Čína oznámila, že od 1. mája 2026 zruší dovozné clá pre všetky africké krajiny okrem Eswatini, ktoré udržiava diplomatické vzťahy s Taiwanom. Referuje o tom čínske médiá s odvolaním sa na tamojšieho prezidenta Si Ťin-pchinga.
Čína už má politiku nulových ciel na dovoz z 33 afrických krajín a teraz ju rozširuje prakticky na celý kontinent. Si Ťin-pching povedal, že dohoda o nulových clách „otvorí nové príležitosti pre rozvoj Afriky“. Zrušenie ciel sa udialo 14. februára počas každoročného samitu Africkej únie v Etiópii.
Ukradnutí synovia Číny. Rodiny sa aj po 30 rokoch naďalej prebúdzajú s rovnakou bolesťou
Čína je najväčším obchodným partnerom Afriky a kľúčovým investorom do významných infraštruktúrnych projektov v regióne v rámci rozsiahlej iniciatívy Pás a cesta.
Objem obchodu medzi Čínou a Afrikou dosiahol začiatkom minulého roka 222 miliárd dolárov a po zrušení ciel by sa mohol ešte zvýšiť. Nová obchodná politika prichádza v čase, keď sa africké krajiny čoraz viac dištancujú od Spojených štátov, ktoré zaviedli vysoké clá na mnohé z ich tovarov.
Ministri zahraničia Ukrajiny a Číny diskutovali v Mníchove o ukončení ruskej vojny, Peking sľúbil Kyjevu energetickú pomoc
Kielský inštitút pre svetovú ekonomiku sa domnieva, že colná politika Donalda Trumpa v skutočnosti poškodzuje americkú ekonomiku. Podľa výpočtov inštitútu zahraniční vývozcovia znášali iba približne 4 % colného zaťaženia, zatiaľ čo zvyšných 96 % pripadlo na amerických dovozcov a spotrebiteľov.