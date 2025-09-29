Čína odsúdila bývalého ministra poľnohospodárstva na trest smrti za korupciu

Bývalý čínsky minister poľnohospodárstva Tchang Žen-ťien bol v nedeľu odsúdený na trest smrti za korupčné trestné činy, pričom súd mu udelil dvojročný odklad výkonu trestu.
Podľa vyhlásenia Ľudového súdu v Čchang-čchune v severovýchodnej provincii Ťi-lin Tchang prijal v rokoch 2007 až 2024 úplatky v hotovosti a vo forme majetku v celkovej hodnote viac ako 268 miliónov jüanov (zhruba 38 miliónov dolárov). Súd konštatoval, že tieto úplatky „spôsobili mimoriadne vážne škody záujmom štátu a ľudu, a preto si zaslúži trest smrti“. Tchang priznal svoje zločiny a vyjadril ľútosť.
Jeho odsúdenie je súčasťou rozsiahlej protikorupčnej kampane prezidenta Si Ťin-pchinga, ktorá už „zvrhla“ niekoľko vysokopostavených predstaviteľov. Zástancovia kampane tvrdia, že podporuje „čistú správu“, zatiaľ čo kritici ju vnímajú ako nástroj na odstránenie politických rivalov.
Tchang predtým pôsobil ako guvernér severozápadnej provincie Kan-su a ako podpredseda autonómnej oblasti Kuang-si na juhu krajiny. Jeho pád nasleduje po podobných vyšetrovaniach bývalých ministrov obrany Li Šang-fua a Wej Feng-cheho.
Li bol odvolaný z funkcie už po siedmich mesiacoch a neskôr vylúčený z Komunistickej strany Číny pre podozrenia z prijímania úplatkov, informovali štátne médiá. Jeho nástupca Tung Ťün je tiež údajne objektom vyšetrovania pre korupčné obvinenia.