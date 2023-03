Čína naznačila zvýšenie vojenskej pomoci Rusku, ale podľa Bidena zatiaľ zbrane neposkytla

Americký prezident Joe Biden uviedol, že napriek náznakom, že Čína zvažuje zvýšenie vojenskej podpory pre Rusko, Peking k tomu zatiaľ nepristúpil. Referuje o tom spravodajský web CNN.

„Neznamená to, že to nebude, ale ešte nie,“ povedal Biden počas tlačovej konferencie v kanadskej Ottawe, na ktorej vystúpil spoločne s kanadským premiérom Justinom Trudeauom. „A ak sa už niečo stalo, Západ to ešte viac spojilo,“ dodal.

Riaditeľ americkej Ústrednej spravodajskej služby (CIA) William Burns minulý mesiac uviedol, že Spojené štáty sú presvedčené, že Čína uvažuje o dodávkach letálnych zbraní Rusku. Vtedy poznamenal, že podľa spravodajských informácií Peking ešte neprijal konečné rozhodnutie. Burns spolu s americkým ministrom zahraničných vecí Antonym Blinkenom verejne varovali Čínu pred posielaním pomoci Rusku.