Čínski zdravotnícki predstavitelia obhajujú svoje pátranie po pôvode ochorenia COVID-19. V sobotu navyše kritizovali Svetovú zdravotnícku organizáciu (WHO) po tom, čo jej šéf Tedros Adhanom Ghebreyesus nedávno povedal, že Peking sa mal už skôr podeliť o genetické informácie.

Neúctivé komentáre zo strany WHO

Komentáre WHO boli „urážlivé a neúctivé,“ povedal riaditeľ Čínskeho centra pre kontrolu a prevenciu chorôb Šen Chung-ping. Obvinil WHO z „pokusu pošpiniť Čínu“ a povedal, že by sa mala vyhýbať pomoci iným „politizovať COVID-19„.

Generálny riaditeľ WHO Ghebreyesus 17. marca uviedol, že novozverejnený genetický materiál zhromaždený vo Wu-chane v centrálnej časti Číny, kde boli prvé prípady odhalené koncom roka 2019, mal byť „zdieľaný pred tromi rokmi“.

Čína tvrdí, že výsledky vždy aktívne zdieľali

„Ako zodpovedná krajina a ako vedci sme vždy aktívne zdieľali výsledky výskumu s vedcami z celého sveta,“ povedal Šen Chung-ping na tlačovej konferencii.

Mnohí vedci sa domnievajú, že COVID-19 preskočil zo zvierat na ľudí na trhu vo Wu-chane. Uvedené mesto je však taktiež sídlom mnohých laboratórií vrátane špičkového čínskeho zariadenia na zber vírusov, čo vyvolalo špekulácie, že ochorenie COVID-19 mohlo uniknúť aj odtiaľ.