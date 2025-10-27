Chystáte sa na cintorín? Prekvapiť vás môžu zlodeji ale i poškodený pomník

S podobnou nepríjemnosťou sa môže pri najbližšej návšteve cintorína stretnúť každý z nás. Poistovne.sk zisťovali, ako treba v takýchto prípadoch postupovať.
Podľa správcov sú častým objektom zlodejov nielen kvety, vence a mosadzné svietniky, ale aj medené a železné kríže alebo stojany.
Hláste správcom aj polícii
Každú, aj drobnú krádež vázy či lampáša by ste mali nahlásiť správcovi cintorína. Pokiaľ sa o krádeži dozvie, bude môcť prijať lepšie opatrenia na zabránenie krádežiam v budúcnosti. Množstvo cintorínov, najmä väčších, dnes spolupracuje s políciou. Tá môže na miestach posledného odpočinku hliadkovať aj v noci, keď sú pre verejnosť zatvorené. Hoci je veľmi ťažké odhaliť páchateľa, veľmi užitočná môže byť každá informácia, na ktorých miestach dochádza najčastejšie ku krádežiam.
Nie je zločin ako zločin
Pokiaľ vám vandali spôsobili škodu väčšieho rozsahu, kontaktujte políciu priamo. Nezabúdajte, že takýto čin môže byť klasifikovaný ako hanobenie miesta posledného odpočinku. Ide o špecifickú formu trestného činu, za ktorú hrozí vinníkovi trest odňatia slobody až na dva roky. Musí mu však byť dokázaný úmysel hanobenia.
Aj náhrobný kameň sa dá poistiť
Popri škodách spôsobených vandalmi a prírodnými živlami spôsobujú škody na pomníkoch paradoxne aj správcovia cintorína. Poisťovne sa viackrát stretli s prípadmi, keď bol pomník poškodený nepozornosťou či nedbalosťou pri správe cintorína. Napríklad správca pri kosení trávy kosačkou odlomil časť náhrobnej tabule. Ak je správca cintorína obec, odškodnenie sa rieši z poistenia zodpovednosti za škodu, ktorú má daná obec poistenú.
Pokiaľ pomník poškodí neznáma osoba, náklady na jeho opravu vám môže pokryť poistenie náhrobného kameňa. Poisťovne ponúkajú tento druh poistenia buď zvlášť, alebo ako súčasť poistenia domácnosti. Poistenie chráni pomník nielen proti krádežiam a vandalizmu, ale aj prírodným živlom. Víchrica, krupobitie, polámané konáre dokážu na pomníkoch napáchať často väčšie škody než vandali.
Peňaženky nechajte doma
Pri návšteve cintorína počas pamiatky zosnulých však treba byť ostražitý a myslieť aj na vlastnú bezpečnosť. Okrem trúchliacich rodín sa po chodníkoch pohybujú aj organizované skupiny vreckárov. Častými objektami sú dámske kabelky, nie vždy dobre zatvorené. Svoje cennosti si preto dobre uschovajte, alebo, ak je to možné, nechajte peňaženky doma a berte si so sebou na cintorín len to najnutnejšie.
Pozor si dajte aj na falošných kamenárov, ktorí ponúkajú obnovenie vyblednutých písmen na náhrobnom kameni. Sľúbia vám, že prácu vykonajú za pár dní, vezmú od vás peniaze vopred a už ich nikdy neuvidíte.
Nezabudnite na reflexné prvky
Dušičkové obdobie je rizikové aj z hľadiska preplnených ciest, na ktoré vyrážajú aj tzv. sviatoční vodiči. Policajti v týchto dňoch evidujú nárast dopravných kolízií. Navyše, v blízkosti cintorínov na cestách a parkoviskách treba rátať aj so zvýšeným počtom chodcov a cyklistov. Pre vlastnú bezpečnosť by sme nemali zabúdať na reflexné prvky. Najmä v noci a za sychravého počasia sú osoby v tmavom oblečení pre šoférov takmer neviditeľné. Nielenže tým zvýšite svoju bezpečnosť, ale vyhnete sa aj pokute, pretože od roku 2014 je pre chodcov pohybujúcich sa po ceste alebo v jej blízkosti nosenie reflexných prvkov povinné.
Informačný servis