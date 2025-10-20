Chromiakov druhý gól v sezóne a päťdesiaty v kariére v AHL. Trafil aj Dvorský - VIDEO

Dvaja slovenskí útočníci strelili po góle a jeden pridal asistenciu v nedeľňajších zápasoch nižšej zámorskej súťaže American Hockey League.
Na dominantnom víťazstve Springfieldu na ľade Hershey (5:1) sa podieľali Dalibor Dvorský a Juraj Pekarčík. V 35. min Dvorský zvýšil náskok hostí na 4:0, druhú asistenciu si pri jeho góle pripísal Pekarčík.
Bol to vôbec prvý gól aj bod pre 20-ročného Dvorského v novej sezóne AHL, v ktorej odohral tri zápasy. Pripísal si aj 5 striel na bránku a plusku. Pekarčík sa prezentoval tromi strelami a plusovým bodom.
V zápase Ontaria Reign s Coloradom Eagles sa zrodilo víťazstvo domácich 3:2 a mal na tom gólový podiel aj Martin Chromiak. Slovenský útočník v službách Ontaria v 13. min strelou z útočného kruhu vyrovnal na priebežných 1:1, bol to jeho druhý gól vo štvrtom zápase sezóny.
Dvadsaťtriročný Chromiak odohral dvojstý zápas v AHL počas štyroch sezón. Stal sa treťou hviezdou a zároveň sa dostal na hranicu 50 gólov a 51 asistencií.
„Päťdesiat gólov strelilo v histórii AHL dosiaľ 25 Slovákov,“ napísal web slovaknhl.sk.