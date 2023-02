Chrípka vo vzduchu? Nedajte jej šancu a vyhnite sa neželanej OČR!

Chrípkové obdobia nám dávajú v posledné mesiace zabrať viac ako v minulých rokoch. Imunita, ktorú sme si desaťročia budovali voči sezónnym chrípkovým vírusom, je oslabená jednak z dôvodu obmedzení, ktorými sme si museli prejsť po prepuknutí pandémie koronavírusu, ale tiež kvôli novým mutáciám chrípky. Oslabený organizmus dokážu vírusy riadne potrápiť. Nehovoriac o menších deťoch, ktoré ešte nemajú dostatočne vyvinutý imunitný systém.

Dieťa príde domov zo škôlky či školy raz-dva s upchatým nosom, je podráždené, plačlivé a sťažuje sa na bolesť hlavy či iných častí tela. V tejto chvíli je vám jasné, že najbližšie dni musí zostať doma. A vy s ním, ak nemáte možnosť opatery detí starými rodičmi. S povzdychom si vybavíte v práci voľno a v duchu si prajete, aby bol priebeh ochorenia u potomka rýchly a bezproblémový. No mnohí rodičia to však majú naopak. Bojujú nielen s vírusmi, ale aj so samotnými deťmi, ktoré odmietajú užiť lieky a veľakrát aj stravu.

Dá sa vôbec niečo urobiť, aby sme ochránili naše ratolesti, zabránili nakazeniu sa chrípkou, prípadne sme podchytili prvé príznaky a vyhli sa tak neželanej OČR?

Odpoveď znie ÁNO.

Kolostrum – zázračná podpora imunitného systému

Deti potrebujú extra ochranu pred vírusmi, obzvlášť v období, ktoré prajú ich šíreniu. Ide najmä o zimné mesiace a obdobia, ktoré sú charakterizované nepríjemným chladným usmokleným počasím ako aj nižšou intenzitou slnečného žiarenia. V týchto obdobiach je vhodné siahnuť po výživových doplnkoch, ktoré imunitu podporia a pomôžu ľahšie zvládnuť infekcie.

Obranyschopnosť organizmu priamo podporujú bioaktívne látky, ktorých vysoký obsah je napríklad v kolostre. Na kolostrum sa v posledné roky právom pozerá ako na imunologickú bombu. Má zázračnú silu a schopnosť podpory imunitného systému a zrýchlenia regenerácie organizmu. Je vhodné na podporu liečby akútnych ochorení (prechladnutie, chrípka), ale aj ako prevencia v čase zvýšenej chorobnosti.

Kolostrum chráni organizmus pred infekciami tým, že stimuluje lokálne imunitné reakcie priamo v črevách, a keď už ochorenie prepukne, zmierňuje priebeh ochorenia, skracuje dĺžku jeho trvania, znižuje telesnú teplotu bez toho, aby sa užívali antipyretiká, zmierňuje bolesti hlavy a hrdla, zlepšuje vykašliavanie hlienu a podstatne skracuje dobu rekonvalescencie.

Kolostrum, známe tiež ako mledzivo

Matky vedia najlepšie, aké dôležité je mledzivo v prvých dňoch ich dieťaťa. Dá sa povedať, že ide o prvý dar, ktorým obdarujú svoje čerstvo narodené dieťa. Mledzivo je tekutina, ktorá sa u všetkých cicavcov, vrátane človeka, uvoľní pred laktáciou z mliečnych žliaz krátko pred pôrodom a počas prvých dní po pôrode. Vysoká koncentrácia imunitných faktorov v kolostre pomáha novorodencov chrániť pred vírusmi a baktériami. V priebehu niekoľkých dní sa kolostrum premení na materské mlieko.

„Pre novorodenca je mledzivo niečo ako očkovanie pri štarte do života.“

Účinky kolostra

Mnohé vedecké štúdie potvrdzujú, že kolostrum je veľmi efektívne pri posilňovaní imunitného systému, a to nielen pri boji s vírusmi a baktériami, ale aj s nepríjemnými alergiami, pri zápaloch kĺbového aparátu alebo pri tráviacich ťažkostiach, akými sú hnačky a črevné infekcie.

Kolostrum efektívne podporuje rast bifidobaktérií a laktobacilov v tráviacom trakte. Pôsobením kolostra sa preto znižuje i prípadná odolnosť baktérií voči účinkom antibiotík a odstraňuje sa ich nežiadúci vplyv. Viacero štúdií tiež potvrdilo, že kolostrum zamedzuje najmä cestovateľským hnačkám spôsobených baktériami E. coli, a to tým, že potláča osídľovanie čreva baktériami. Pravidelné užívanie výrobkov na báze kolostra obnovuje prirodzenú črevnú mikroflóru. Ak si plánujete s deťmi dovolenku v zahraničí, odporúčame preventívne užívať kolostrum, aby sa vám vyhli črevné infekcie a rotavirózy, ktoré si deti z dovoleniek často nosia domov.

Kravské či ľudské kolostrum?

Vo výživových doplnkoch sa používa najmä kravské kolostrum, ktoré obsahuje približne 20-krát väčšie množstvo imunoglobulínov (najmä IgG) ako ľudské. Zatiaľ čo ľudia produkujú len malé množstvo mledziva, krava produkuje približne 9 galónov počas prvých 36-ich hodín po pôrode teliatka. Kravské kolostrum vyniká aj vyšším obsahom aminokyselín, vitamínov a minerálov.

V spoločnosti Kompava už niekoľko rokov vyrábajú produkty na podporu imunity. Jedným z nich je práve výživový doplnok s obsahom kolostra Premium Colostrum, ktorý sa stal pre mnohých rodičov veľmi obľúbeným spoločníkom najmä v chrípkových sezónach. Akonáhle sa u nich, alebo u ich detí, objavia prvé príznaky, produkt zaistí, že sa začnú uzdravovať.

Jedná sa o doplnok stravy, ktorý obsahuje mledzivo pochádzajúce z kontrolovaných chovov vo vybraných farmách na severe Francúzska. Vysoká kvalita mlieka je zaručená neustálou kontrolou a dodržiavaním najprísnejších podmienok. Vďaka špeciálnym analýzam RID (Radial Immuno Diffusion) každej dávky je Premium Colostrum zárukou štandardizovaného obsahu 35 % aktívnych imunoglobulínov.

V Kompave ponúkajú kolostrum vo forme kapsúl. Táto forma zabezpečuje, že sa neznižuje biologická hodnota kolostra tepelným spracovaním. Výrobok je vhodný pre deti od troch rokov. Pre správny účinok by sa malo kolostrum užívať vždy nalačno, s dostatočným množstvom tekutín, najlepšie 30-60 minút pred jedlom. Deti od troch rokov užívajú 1 kapsulu denne, dospelí 2 až 4 kapsule denne. Pri malých deťoch je vhodné obsah kapsúl vysypať do vody, čaju, džúsu, ale nikdy nie do mlieka, pretože sa kolostrum znehodnotí. Kapsuly nie je vhodné zapíjať mliekom a konzumovať ich spolu s mliečnymi výrobkami.

Kolostrum a jeho zložky

Kolostrum obsahuje celý rad účinných látok, ktoré sú pre ľudský organizmus veľmi cenné. Patria medzi ne imunoglobulíny, laktoferín, vitamíny, biominerály, lyzozým a mnohé ďalšie prospešné látky.

Imunoglobulíny sú protilátky, ktoré organizmus produkuje proti cudzorodej látke, ktorá vnikla do organizmu. Protilátky sa dostavia na miesto pôsobenia cudzorodých látok, naviažu sa na ne a buď ich zničia sami alebo ich označia pre útok iných látok. Kolostrum obsahuje rôzne typy imunoglobulínov (IgA, IgM, IgG), pričom najviac zastúpený typ je zvyčajne IgG. Imunoglobulíny zvyšujú imunitu a poskytujú ochranu pred širokou škálou bakteriálnych toxínov.

Medzi najsilnejšie imunostimulátory patrí laktoferín. Vykazuje antimikrobiálnu, antioxidačnú, protizápalovú aktivitu a reguluje imunitnú reakciu. Jeho význam spočíva v tom, že viaže na seba železo, ktoré odoberá patogénnym baktériám, čím zabraňuje ich rozmnožovaniu a ďalšiemu šíreniu.

Lyzozým je enzým s antibakteriálnymi vlastnosťami. Má schopnosť narúšať bakteriálne steny, čím podporuje rozpad a zánik baktérií.

V kolostre sa nachádzajú vitamíny rozpustné v tukoch (vitamín A) aj vitamíny rozpustné vo vode (vitamíny skupiny B a vitamín C). Vitamíny sú nevyhnutné organické živiny, ktoré pracujú ako katalyzátory biochemických procesov prebiehajúcich v živých organizmoch.

Kolostrum obsahuje aj minerálne látky, z ktorých je významný draslík, sodík, horčík a vápnik. Obsahuje tiež aminokyseliny a prirodzené rastové faktory, ktoré zohrávajú zásadnú úlohu pri oprave poškodených tkanív, urýchľujú regeneráciu svalov, šliach, nechtov, vlasov a kostí. Zlepšujú kvalitu pokožky. Právom sa označujú za elixíry mladosti.

„Kolostrum posilňuje imunitný systém vašich detí a zabezpečuje jeho správne fungovanie.“

Čo ešte pomôže posilniť imunitu detí?

V období chrípky je potrebné pripravovať deťom vyváženú pestrú stravu bohatú na ovocie, zeleninu, strukoviny a celozrnné pečivo. Ďalšou zložkou, ktorá by deťom v čase chrípky nemala chýbať, sú vitamíny a minerály a ich dostatočný prísun. Ide najmä o vitamíny skupiny B, vitamín C, a vitamín D, ktoré je vhodné dopĺňať vo forme výživových doplnkov. Rovnako výborným posilňovačom imunity je L-lyzín, ktorý je najlepšie užívať v období vírusových ochorení. Je vhodný pre deti od 7 rokov.

Dôležitý je aj dostatok kvalitného spánku. Netreba tiež zabúdať na pobyt na čerstvom vzduchu a na hygienu a pravidelné umývanie rúk.

Rodičia a starí rodičia, nezabúdajte ani na seba a doprajte si pravidelný prísun vitamínu D, vitamínu C, zinku a selénu ako aj kolostra. A chrípka už nebude vašim strašiakom.

Tento článok nie je autorským obsahom SITAWebnoviny.sk. Bol dodaný klientom, uverejnený ako platený PR článok.