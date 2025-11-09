V obci Rudno sa stala tragická dopravná nehoda, chodca zrazil len 19-ročný vodič

Nehodu v obci Rudno (okres Turčianske Teplice) neprežil 34-ročný chodec. Ako informovala hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v ŽilineDaniela Kocková, nehoda sa stala v sobotu 8. novembra v popoludňajších hodinách, na ceste II/519.
„19-ročný vodič osobného motorového vozidla značky Honda City, jazdiaci v smere od Martina na Prievidzu, z doposiaľ nezistených príčin prešiel mimo vozovku, kde došlo k stretu s chodcom. 34-ročný chodec utrpel zranenia, ktorým, žiaľ, na mieste podľahol,“ priblížila priebeh nehody.
Medzi Mokrancami a Čečejovcami narazil do stromu autobus, viezlo sa v ňom 15 ľudí
Doplnila, že vodiča záchranári previezli do nemocnice, dychovú skúšku na zistenie prítomnosti alkoholu mal negatívnu. Ďalšie okolnosti nehody sú predmetom prebiehajúceho vyšetrovania.
„Polícia žiada všetkých účastníkov cestnej premávky, aby sa na cestách správali disciplinovane, ohľaduplne, plne sa venovali vedeniu vozidla, sledovali situáciu v cestnej premávke, nepreceňovali svoje schopnosti a dodržiavali dopravné predpisy. Každý účastník cestnej premávky môže svojím zodpovedným prístupom prispieť k väčšej bezpečnosti na našich cestách,“ apelovala krajská policajná hovorkyňa.