Chcete ušetriť na bankových poplatkoch? Správajte sa ekologicky

Čím ďalej tým viac sa bude zelená politika prejavovať aj v bankovníctve. Ak sa správate ekologicky, ušetríte na poplatkoch a dostanete výhodnejšie podmienky v banke. Pozrite si, ako banky zvýhodňujú „zelených“ klientov.

Už niekoľko rokov banky zavádzajú do praxe ekologické aspekty, nielen pri interných procesoch, ale aj navonok, voči klientom. Všimnúť si to môžeme pri úveroch, hypotékach, ale aj platobných kartách. BANKY.sk zmapovali, kde všade sa prejavuje zelená politika bánk.

Virtuálne karty striedajú plast

Kým v minulosti sme mali peňaženku plnú plastových vernostných aj bankových kariet, dnes už peňaženku ani nepotrebujeme. Všetko sme presunuli do mobilu. Platobnú kartu je možné ľahko pridať do virtuálnej peňaženky (Apple Pay, Google Pay) a zaplatíme ňou pohodlne v obchode aj na internete.

Banky tento trend podporujú aj poplatkovou politikou. V niektorých bankách za vydanie virtuálnej karty klient neplatí žiaden poplatok, no ak si zvolí plastovú verziu, tá už spoplatnená bude. Napríklad v 365 banke, za vydanie virtuálnej karty klient neplatí žiaden poplatok, no ak chce aj plastovú kartu, tú mu zadarmo banka vydá len ak sa jedná o Účet plus. Pri bezplatnom Účte, si za plastovú kartu majiteľ doplatí 12 eur.

Ak si vyberiete vo VÚB banke kreditnú kartu, za jej virtuálnu podobu nebudete platiť žiaden poplatok. Ak však chcete mať plastovú kreditku, čaká vás poplatok vo výške 0,25-0,50 eur/mesiac. „Poplatok za fyzickú kartu je aj určitou snahou motivovať klientov prehodnotiť, či fyzickú kartu naozaj potrebujú, alebo si vystačia s ekologickejšou verziou, ktorou je virtuálna karta,” vysvetľuje zelenú politiku banky jej ekonóm pre ESG Andrej Arady.Aj keď kreditné karty sa vyrábajú z recyklovaného materiálu s polovičnou spotrebou farby, najekologickejšia karta je tá, ktorá sa nevyrobí. Môže sa zdať, že plastová karta je zanedbateľná, čo sa týka odpadu (5 g). Na Slovensku je vydaných až 6 miliónov platobných kariet, čo je v prepočte 30 ton plastu. Ak sa aspoň časť z nich nahradí virtuálnymi, množstvo ušetreného plastu bude značné. Navyše sa ušetria aj náklady na recykláciu.

V Tatra banke dostanete k účtu pre modrú planétu, ihneď po otvorení aj digitálnu kartu v mobilnej aplikácii. Okrem nej však získate aj plastovú kartu z recyklovaného plastu bez dodatočného poplatku.

ČSOB síce virtuálnu kartu ešte neponúka, ale k Smart účtu vydáva ekologickú platobnú kartu. Tá je vyrobená z priemyselnej kukurice, takže neznečisťuje prírodu.

ZAUJÍMAVOSŤ

Švédsky startup Doconomy sa dostal do povedomia v roku 2019 svojou kreditnou kartou DO Black. Táto platobná karta ako prvá na svete limitovala disponibilnú sumu na účte užívateľa v závislosti od produkcie oxidu uhličitého spojeného s výrobou a používaním zakúpených produktov a služieb. To znamená, že keď ste kartou nakupovali produkty, ktoré škodia životnému prostrediu (napr. benzín, chladnička), banková aplikácia vám odporučila znížiť limit na karte. Sledovala vaše zelené správanie a usmerňovala ho na ekologickejšie nákupy.

Koniec papiera aj v bankomatoch aj v bankách

V novom cenníku VÚB sa objavil poplatok za papierovú potvrdenku z bankomatu. Zatiaľ je v nulovej výške, ale možno je to trend, že banky budú spoplatňovať aj tieto úkony spojené s papierom. Zatiaľ taký poplatok iné banky v cenníkoch nemajú.

Žiadnou novinkou nie je to, že výpis z účtu, ktorý vám banka pošle emailom, neplatíte žiaden poplatok. Avšak za papierový výpis si zaplatíte do 2,5 do 5 eur.

Banky už niekoľko rokov digitalizujú aj svoje vnútorné procesy, aby ušetrili haldy papiera i množstvo tonera, ktorý sa spotrebuje pri tlačení dokumentov. VÚB banke sa takto podarilo znížiť spotrebu papiera ku koncu roka 2023 oproti roku 2020 až o 80%. „Navyše, od roku 2024 používame iba papier s certifikátom udržateľného pôvodu,” dodáva Arady.

Slovenská sporiteľňa znížila spotrebu papiera v rámci banky od roku 2018 o 58%. Zároveň takmer na 100% využíva recyklovaný kancelársky papier.

Ušetríte aj pri kúpe nízkoenergetických nehnuteľností i moderných technológií

Kto si chce kúpiť nízkoenergetický dom, prípadne si opraviť starší dom, aby sa znížila jeho spotreba energie, napríklad nákupom nových okien alebo tepelného čerpadla, môže v banke ušetriť.

VÚB odpustí časť poplatku za poskytnutie hypotekárneho úveru, ak jej dodáte energetický certifikátu k nehnuteľnosti. „Ak tento certifikát deklaruje energetickú triedu „A“ alebo vyššie, poskytujeme aj zvýhodnenú úrokovú sadzbu pri 3-ročnej fixácii,” dodáva Arady. Klient tak môže ušetriť desiatky až stovky eur, podľa výšky hypotéky.Pri zelenej pôžičke od VÚB úrok začína od 5,9%, pri bežnom spotrebnom úvere od 7,1%.

Zľavu z úrokovej sadzby ponúka pri EKO pôžičkách aj 365 banka, ktorá na svojej webovej stránke uvádza, že klient si môže znížiť sadzbu na 6%.

Zľavu z poplatku za poskytnutie úveru poskytuje aj Slovenská sporiteľňa. Benevolentnejšia je v tom, že tak urobí pri doložení energetického certifikátu akejkoľvek energetickej triedy.

Tatra banka dokonca pri hypotéke pre modrú planétu odpustí klientom celý poplatok za poskytnutie úveru. Stačí, ak pri podaní žiadosti o úver predložia energetický certifikát alebo tepelno-technický posudok. Banka akceptujeme triedu A0, A1, B. „V prípade špeciálnych kampaňových ponúk, dokáže klient ušetriť aj na úrokovej sadzbe,” dodáva Simona Miklošovičová, hovorkyňa Tatra banky.

ČSOB odmeňuje klientov, ktorí si cez hypotéku kúpia ekologickejšiu nehnuteľnosť (energetická trieda A alebo lepšiu) vrátením jednej splátky úveru.

Ďalšie zľavy z úrokov a poplatkov, ktoré ponúkajpú banky si môžete pozrieť tu.

