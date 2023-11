Chára po Bostone absolvoval maratón aj v New Yorku, v hľadáčiku má teraz Londýn (video)

Niekdajší slovenský hokejista Zdeno Chára už má na svojom konte dva maratóny z „veľkej šestky“, po Bostone zvládol v USA aj New York.

Už počas pôsobenia v zámorskej NHL ako kapitán Bostonu Bruins opakovane potvrdzoval svoju silu a vytrvalosť, na čo stavia aj po skončení hokejovej kariéry.

Fanúšik vytrvalostných športov

Po nej si najprv doprial zaslúžený oddych, no v ostatných mesiacoch absolvoval už päť maratónov. A jeho osobný rekord nie je na zahodenie – 3:16:26 h. Veď má už 46 rokov.

„K maratónom ma priviedla aj zvedavosť. Vždy som bol fanúšikom vytrvalostných športov, kde ľudia posúvajú svoje hranice a snažia sa dokázať, že je to možné. Aj ja som to chcel vyskúšať. Mám šťastie, že som sa zoznámil s ľuďmi, ktorí majú skúsenosti s maratónmi. Boli mi veľmi nápomocní pri poskytovaní správnych rád a usmernení, aby som bol pripravený,“ cituje Cháru oficiálny web Slovenského olympijského a športového výboru (SOŠV) s odvolaním sa na denník The Sun.

GO BIG ZEE!!! pic.twitter.com/Ar0Cx9R8cn — New York Islanders (@NYIslanders) November 5, 2023

Ešte pred newyorským štartom víťaz Stanleyho pohára z roku 2011 poznamenal: „Dúfam, že sa budem cítiť silný a nebudú na trati žiadne zlé úseky. Nie je to ľahká trať, ale absolvoval som tréning, takže dúfam, že to bude dobré.“ Chára v nedeľu dlho bežal na osobný rekord na úrovni 3:15 h, no v závere musel trochu spomaliť.

Veľké maratóny po svete

V rozhovore pre The Sun prezradil, že v hľadáčiku má aj ďalšie maratóny kategórie Majors – v Tokiu, Londýne Berlín a Chicagu.

„Na budúci rok v apríli bude pravdepodobne Londýn mojim ďalším cieľom. Bolo by skvelé, ak by som dokončil všetky veľké maratóny po celom svete. Konajú sa v rôznych krajinách a v rôznych ročných obdobiach,“ povedal. V nedeľu v New Yorku prešiel cieľom v Central Parku v čase 3:19:19 h.

Po skončení kariéry hokejistov sa Chára zameral na vytrvalosť, ktoré má teraz prednosť pred rýchlosťou a intenzitou. „Bola to poriadna zmena. Hokej je rýchly a výbušný. Ale v mojom veku mi vyhovuje, že sa nemusím naháňať za nejakými bláznivými časmi, ale absolvovať tieto preteky a cítiť sa silný,“ dodal.