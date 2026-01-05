Cez Lamanšský prieliv prišlo vlani do Veľkej Británie viac ako 41-tisíc migrantov

Do Veľkej Británie v minulom roku prišlo najviac migrantov od roku 2022. Najnovšie údaje ukazujú, že vlani prišlo do Británie cez Lamanšský prieliv 41 472 ľudí, čo je približne o päťtisíc viac ako v roku 2024. Informuje o tom web Euro News.
Európska agentúra na ochranu hraníc Frontex však uviedla, že počet nelegálnych vstupov do EÚ za 11 mesiacov roka 2025 klesol o 25 percent.
Najvýraznejšie poklesy zaznamenali na trasách zo západnej Afriky (-60 %) a zo západného Balkánu (-43 %). Podobný trend bol aj na trase východného Stredomoria, kde sa počet vstupov znížil o 43 percent. Trasa cez západné Stredomorie medzi Alžírskom, Marokom a Španielskom však zaznamenala 15-percentný nárast. Centrálne Stredomorie zostalo najvyťaženejším migračným koridorom do EÚ. Počas vlaňajška predstavovalo takmer 40 percent všetkých nelegálnych vstupov.
Grécka pobrežná stráž zachránila z preplnenej lode pri Kréte stovky migrantov
Podľa Frontexu prišlo touto trasou od začiatku januára do konca novembra 2025 približne 63 200 ľudí. Medzinárodná organizácia pre migráciu uviedla, že na migračných trasách do Európy v Stredozemnom mori a Atlantickom oceáne minulý rok zomrelo viac ako 1 700 ľudí.