Začína sa sezóna komentovaných prehliadok v Piešťanoch: Čakajú vás nové témy aj zákulisie kúpeľov

Nie sú to len prechádzky. Sú to vstupenky do sveta, kam bežný turista nikdy neprenikne. Komentované prehliadky Rezortu Piešťany aj v sezóne 2025 lákajú na jedinečné pohľady do zákulisia bahennej kuchyne, útrob slávneho Domu umenia či priemyselnej Elektrárne Piešťany. Novinkou je trasa po stopách významných výtvarníkov, ktorých osudy sa prepletajú s týmto kúpeľným mestom. Od mája až do októbra vás čakajú príbehy, ktoré nečakáte – a bonusom budú zberateľské odznaky pre najväčších nadšencov.

Piešťanské komentované prehliadky so sprievodcom si za posledné roky získali srdcia mnohých návštevníkov i obyvateľov Piešťan a zaradili sa medzi atraktivity kúpeľného mesta. Rezort Piešťany avizuje bohatú ponuku prehliadok aj na nadchádzajúcu sezónu. K dobre známym tematickým okruhom pribudne prehliadka, ktorá povedie záujemcov po stopách významných výtvarných umelcov, ktorých mená sú spojené s Piešťanmi.

Komentovaná prehliadka Piešťan so zastávkou pri soche Ľudovíta Wintera, vizionára piešťanského kúpeľníctva. Foto: Rezort Piešťany

„Pre účastníkov komentovaných prehliadok máme tento rok novinku,“ informuje výkonná riaditeľka Rezortu Piešťany Tatiana Nevolná. „Kto si zakúpi vstupenku alebo sa na prehliadku zaregistruje cez našu stránku shop.rezortpiestany.sk, ten získa na prehliadke odznak s danou témou a počas roka môže získať sériu piatich odznakov. Piešťanské komentované prehliadky si už získali veľkú obľubu, preto opäť ponúkame nielen overené, ale aj nové okruhy. Napríklad príbeh starej dieselovej elektrárne, ktorá je dnes známa ako multifunkčný priestor pod názvom Elektrárňa Piešťany. Neutíchajúcemu záujmu sa teší prehliadka bahennej kuchyne. Počas nej sa návštevníci dozvedia, odkiaľ pochádza slávne piešťanské bahno, termálna voda a akú cestu musia prejsť prírodné zdroje, kým sa dostanú z hlbín zeme až na procedúry do kúpeľných domov.“

Zberateľský odznak s ilustráciou Domu umenia, ktorý návštevníci získajú na komentovaných prehliadkach Piešťan 2025. Foto: Rezort Piešťany

Aj piešťanský architektonický poklad, Dom umenia, otvára zákulisie účastníkom komentovanej prehliadky. Architektky prevedú záujemcov takými priestormi národnej kultúrnej pamiatky, ktoré inak nie sú verejnosti voľne dostupné. Počas prehliadky sa dá vyjsť na javisko, nazrieť za oponu aj do šatní umelcov.

„Ďalšie prehliadky patria mestu a Kúpeľnému ostrovu. Počas nich profesionálny sprievodca ukáže tieto miesta tak, ako ste ich ešte nevideli. Počas prehliadky ochutnáte liečivú vodu, pravé kúpeľné oblátky a dozviete sa veci, ktoré vedia len miestni a niekedy ani oni,“ dopĺňa Tatiana Nevolná.

Návštevníci počas komentovanej prehliadky historickej Elektrárne Piešťany s odborným výkladom. Foto: Rezort Piešťany

Novinkou je tento rok prehliadka po stopách významných výtvarných umelcov, ktorých život a dielo boli spojené s Piešťanmi. Ľudovít Fulla, Martin Benka, Janko Alexy, Alfons Mucha či génius optického umenia Viktor Vasarely – tí všetci formovali umelecké dianie v kúpeľnom meste. Vrcholom tejto komentovanej prehliadky je pocta Aurelovi Kajlichovi, výnimočnému maliarovi, ilustrátorovi a grafikovi, ktorý sa usadil v Piešťanoch a zanechal tu trvalú umeleckú stopu.

Zoznam a termíny všetkých komentovaných prehliadok sú dostupné na stránke https://shop.rezortpiestany.sk, kde sa dajú aj kúpiť vstupenky a vybaviť registrácie.