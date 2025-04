Veľká noc plná tradícií: Najzaujímavejšie veľkonočné zvyky sveta

Myslíte si, že oblievačka a korbáč sú výnimočné? Vo svete by ste sa čudovali, čo všetko patrí k oslavám Veľkej noci. Od lietajúcich judášov v Španielsku cez čokoládových obrov vo Francúzsku až po deti prezlečené za čarodejnice vo Fínsku – veľkonočné sviatky sú kaleidoskopom fascinujúcich tradícií.

Španielsko: Lietajúci Judáši a tichá vášeň

V Španielsku sa Veľká noc (Semana Santa) oslavuje s hlbokou duchovnosťou a ohromujúcim vizuálnym prejavom. Najznámejšie sú procesie s obrovskými plávajúcimi oltármi, nesenými bratstvami (cofradías) v mestách ako Sevilla či Málaga. Ľudia v kapucniach nesú sväté sochy a ulice sa menia na katedrálu pod holým nebom.

V niektorých oblastiach, napríklad v meste Verges v Katalánsku, sa koná aj tancujúci tanec smrti (Dansa de la Mort) – s kostlivcami a bubnami, ktorí pripomínajú pomíjivosť života.

Švédsko a Fínsko: Čarodejnice namiesto zajačikov

Ak by ste sa počas veľkonočných sviatkov ocitli vo Fínsku alebo Švédsku, možno by ste neverili vlastným očiam: deti oblečené ako malé čarodejnice chodia od domu k domu, recitujú básničky a pýtajú sladkosti – podobne ako na Halloween. Tento zvyk má korene v starých poverách, že počas Veľkej noci čarodejnice lietali na sabaty a bolo treba ich odplašiť ohňom.

Poľsko: Skoro, ako u nás

Poľsko oslavuje Veľkú noc s veľkou úctou aj radosťou. V sobotu rodiny prinášajú do kostola košíky s jedlom – święconka, ktoré kňaz požehná. V nedeľu sa konajú skoré ranné procesie a na stole nechýba biela klobása, vajíčka, mazurek či babka. No najväčšou atrakciou je Veľkonočný pondelok –Śmigus-dyngus, kedy sa ľudia oblievajú vodou v duchu očisty a veselosti. Na uliciach znie smiech a oblieva sa doslova všetko, čo sa hýbe – je to Poľsko vo svojej najživšej podobe.

Francúzsko: Obrovská omeleta pre celé mesto

V juhofrancúzskom mestečku Haux sa každoročne pripravuje obrovská veľkonočná omeleta zo 4 500 vajec, ktorá nasýti až tisíc ľudí. Tento zvyk údajne vznikol podľa príbehu Napoleona, ktorý požiadal miestnych, aby pre jeho vojakov pripravili veľkú omeletu. Tradične sa podáva na Veľkonočný pondelok na hlavnom námestí.

Austrália: Mrkvové zajačie sprievody

Zatiaľ čo v mnohých krajinách vládne Veľkonočný zajačik, v Austrálii si ho vymenili za bilbyho – malého vačkovca, ktorého populácia je ohrozená. Veľkonočný bilby rozdáva čokoládu, niekedy sprevádzaný sprievodmi detí s mrkvami namiesto vajíčok. Okrem toho sa v Austrálii Veľká noc koná počas jesene, takže sviatky majú úplne inú atmosféru.