Unikátne preteky na Liptove už túto sobotu! Súťažiť sa bude na zemi, na vode, aj na snehu

Liptov je jedinečný región. A už túto sobotu 13. apríla 2024 o tom presvedčí opäť na 7. ročníku pretekov Liptov Ride, ktoré za jediný deň spoja to najlepšie zo zimy a zároveň z leta. Unikátne štafetové preteky na jednom mieste spoja päticu športov – beh, cyklistiku, kanoistiku, freeridové lyžovanie a skialpinizmus. Prihlásených je 460 športovcov a na svoje si prídu aj diváci a dokonca aj rodiny s deťmi.

Liptov má svoje čaro, energiu aj výnimočnosť. Je jediným miestom na Slovensku, kde je možné zorganizovať preteky, ktoré spoja päť športov a dve ročné obdobia v jeden deň. Ako je to možné?

Foto: Slovakia Travel

„V apríli sa na Liptove ešte lyžuje. Nízke a Západné Tatry pokrýva sneh a pritom v podhorí Liptova už máme výborné podmienky na letné športy. Inšpiráciu vytvoriť štafetové preteky Liptov Ride som si priniesla pred rokmi z Kanady a v túto sobotu nás už čaká ich 7. ročník. Navyše doteraz z najvyššou účasťou, až 460 pretekárov. Aj to ma utvrdzuje v tom, že pretekári k nám chodia radi,“ povedala spoluorganizátorka a autorka myšlienky pretekov Katarína Guothová.

Foto: Slovakia Travel

Ide o vskutku náročné preteky, nielen pre športovcov, ale aj pre organizátorov, ktorí do príprav aj pretekov zapájajú až 150 dobrovoľníkov. Preteky štartujú o 8:30 disciplínou bicykel v areáli vodného slalomu. Z celkového počtu 460 pretekárov v 108 tímoch zaujme, že pretekov sa zúčastní až 11 ženských tímov, preteky absolvuje aj 10 českých tímov, 15 dvojíc (dokonca aj 2 dvojice žien) a 15 jednotlivcov, ktorí si určite siahnu na dno svojich síl. Zvládnuť v jeden deň 22 km na bicykli do Jasnej, vyšliapať na lyžiach na Chopok, zjazdiť ho na freeride lyžiach, následne odbehnúť 17 kilometrov do Liptovského Mikuláša a tam absolvovať divokú jazdu kajakom preverí kondíciu každého športovca. Prvé tímy by sa do cieľa v areáli vodného slalomu mali dostať okolo obeda.

Foto: Slovakia Travel

„Podujatie Liptov Ride je oslavou športu v jeho viacerých podobách aj prezentáciou pestrosti nášho regiónu. Bude v skutku lákavé sledovať športovcov. A to najmä na miestach, kde si budú odovzdávať disciplíny, ale aj v areáli vodného slalomu. Tam sme pripravili aj detskú zónu, kde drobcov čaká predstavenie Divadielka Maťo – Kozliatka a vlk o 10-tej hodine a počas dňa kopec súťaženia v atraktívnych disciplínach napríklad prekážková dráha na bicykli či kajak nasucho. V našom stane Liptov zase ponúkneme kopec inšpirácií kam na Liptove za zážitkami a pripravili sme aj ochutnávku syrov aj čajov z Liptova,“ navnadila k návšteve podujatia riaditeľka Oblastnej organizácie cestovného ruchu REGION LIPTOV Darina Bartková.

Foto: Slovakia Travel

Oblastná organizácia cestovného ruchu REGION LIPTOV spolufinancuje podujatie Liptov Ride aj z dotácie Ministerstva cestovného ruchu a športu Slovenskej republiky vo výške 11 000,- eur.

Informačný servis