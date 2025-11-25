Trenčín čaká najväčšia udalosť roka: Centrum mesta sa zmení na jedno veľké živé pódium

Trenčín sa pripravuje na okamih, na ktorý čakal celé roky. Už vo februári sa z jeho historického jadra stane obrovská kultúrna scéna, ktorá sa otvorí domácim aj zahraničným návštevníkom. Termín otváracieho ceremoniálu projektu Trenčín 2026 – Európske hlavné mesto kultúryje oficiálne potvrdený: 13. až 15. februára 2026. Tri dni nabité programom majú ukázať, že kultúra vie rozhýbať celé mesto a stať sa motorom spolupráce aj hrdosti.
Podujatie má byť podľa organizátorov najvýraznejšou kultúrnou udalosťou budúceho roka na Slovensku. A nielen to – môže sa stať míľnikom, ktorý posunie Trenčín do európskeho kultúrneho diania v omnoho väčšom meradle.
„Trenčín je výnimočné, dynamické a inšpiratívne mesto. Prostredníctvom tohto titulu ukážeme Európe, že vieme robiť kultúru s ľuďmi, pre ľudí a medzi ľuďmi,“ zdôrazňuje primátor Richard Rybníček.
Mesto aj celý región v jednom príbehu
Projekt nie je určený len obyvateľom mesta. Trenčín 2026 má ambíciu prepojiť obce a mestá v rámci celého kraja. Organizátori chcú, aby bol umelecký program dostupný všetkým – školám, komunitám aj ľuďom, ktorí bežne na kultúrne podujatia nechodia.
„Trenčín je prirodzeným centrom celého Trenčianskeho kraja, no do projektu sme zapojili aj desiatky miest a obcí, ktoré ležia na jeho území a od samého začiatku tento projekt podporujú,“ vysvetľuje predseda TSK Jaroslav Baška. „Teším sa z toho, ako ukážeme, že kultúra môže byť hybnou silou spolupráce a regionálneho rozvoja.“
Aj preto otvárací ceremoniál ráta s účasťou žiakov, učiteľov, umelcov, dobrovoľníkov, seniorov, rodín aj zahraničných hostí. Všetci budú súčasťou jedného veľkého mestského príbehu.
Tri dni, tri nálady, jeden zážitok
Hlavný dramaturg otváracieho ceremoniálu Lumír Mati prezradil, že cieľom je premeniť mesto na miesto objavovania a prekvapení. Každý zo dní bude mať svoju vlastnú atmosféru.
PIATOK: Zvedavosť sa prebúdza
Prvý deň bude patriť žiakom, študentom a mladým ľuďom. V školách a kultúrnych inštitúciách sa budú konať interaktívne aktivity, umelecké workshopy, komentované prehliadky či špeciálne vystúpenia. Centrum mesta ožije komunitnými podujatiami, ktoré nadviažu na energiu školského programu.
„Pôjde o ochutnávku celoročného programu, ktorý ponúkne desiatky projektov naprieč umeleckými žánrami,“ opisuje Mati.
SOBOTA: Mesto bez hraníc
Druhý deň má byť najživší. Začne sa netradične – raňajkami v meste. Pokračovať bude veľkolepým slávnostným sprievodom, ktorý má spojiť rôzne komunity. Večerný program vyvrcholí galapredstavením, ktoré má ambíciu zaradiť Trenčín medzi kultúrne highlighty Európy.
NEDEĽA: Deň pre rodiny a tradície
Tretí deň bude pokojnejší, zamierený na rodiny, deti a starších ľudí. V programe budú divadelné predstavenia, hudobné a literárne bloky, diskusie aj zhudobnená poézia. Deň otvorí ekumenická bohoslužba o desiatej hodine.
Rok plný umenia v nečakaných formách
Otvorenie je iba začiatok. Rok 2026 má byť pre Trenčín najbohatším kultúrnym rokom v jeho modernej histórii.
„Rok 2026 prinesie stovky podujatí – od veľkých programov pre široké publikum až po komorné formáty určené len pre niekoľko rodín či komunít,“ hovorí riaditeľ projektu Stanislav Krajči. „Veríme, že práve rozmanitosť zážitkov bude tým, čo ľudí naozaj spojí.“
A práve túto víziu ešte viac zvýrazňuje fakt, že k príležitosti otvorenia bola vydaná viac ako tristo stranová Programová kniha Trenčín 2026 – základný sprievodca kultúrnym rokom, ktorý približuje hodnoty projektu, dlhodobú víziu mesta a obsahuje aj rozhovory s tvorcami; „Naším cieľom bolo nielen zosumarizovať program projektu Trenčín 2026, ale zároveň aj poskytnúť ľuďom priestor na inšpiráciu,“ dopĺňa Zuzana Dušičková zo ZumZum, vydavateľka knihy.
Jedným z najambicióznejších projektov je Na počkanie – séria umeleckých zásahov v netradičných priestoroch. Umenie sa dostane na pošty, do nemocníc, na policajné stanice či do úradov práce. Miesta, ktoré si spájame s každodennou rutinou, sa zmenia na malé galérie.
Veľkým lákadlom bude aj LAF – Light Art Festival, ktorý sa v Trenčíne už osvedčil. Tentoraz má byť rozsiahlejší a vizuálne odvážnejší. Noc v meste sa zmení na galériu pod holým nebom.
Veľký návrat zažije aj Korzo, dočasne uzatvorená ulica otvorená peším. Koncept sa v minulosti stretol s veľkým nadšením – ľudia ocenili priestor bez áut, kde mohli vzniknúť spontánne susedské stretnutia, pouličné aktivity či mini koncerty.
Rieka Váh a nové kultúrne symboly
Rieka Váh ostáva jedným z najvýraznejších prvkov celého projektu. Leto otvára obľúbené komunitné podujatie Splanekor, počas ktorého skupiny nadšencov splavujú rieku na vlastnoručne vyrobených plavidlách. Podľa organizátorov ide o ukážku tvorivosti, tradície aj radosti z pohybu v prírode.
Jedným z najočakávanejších míľnikov roka bude festival Fiesta most – oslava dokončenia premeny bývalého železničného mosta na kultúrny priestor. Most sa má stať novou mestskou ikonou, ktorá symbolicky spojí minulosť s budúcnosťou.
Výstavy s európskym presahom
Kurátorský tím pripravuje aj silné výstavy s medzinárodným kontextom. Najväčšou z nich má byť projekt Globálna rovnosť a pohostinnosť, ktorý obsadí zrekonštruovaný Župný dom. Kurátorky Ilona Németh a Edit András sa v ňom majú venovať témam solidarity, migrácie a rovnosti – jedným z najdiskutovanejších otázok dneška.
Súčasťou programu budú aj nové formáty tradičných podujatí, ako Nový cirkus, ktorý prinesie moderné cirkusové umenie, či Altofest, odohrávajúci sa priamo v domácnostiach a netradičných priestoroch.
Zabúdať sa nebude ani na módu – projekt Laboratórium udržateľnej módy ponúkne prehliadky, workshopy aj prednášky zamerané na ekologické prístupy v odevnom priemysle.
Záver roka v znamení demokracie
Rok uzavrie silná spolupráca s festivalom Pohoda. Projekt Zvuky demokracie pripomenie dôležité momenty slovenskej aj európskej demokracie a ukáže, že kultúra môže byť priestorom pre dialóg, slobodu aj hľadanie spoločných tém.
Projekt Trenčín 2026 finančne podporujú mesto Trenčín, Trenčiansky samosprávny kraj a Ministerstvo kultúry SR. Partnerom je Európska únia a záštitu nad projektom prevzal prezident SR Peter Pellegrini.