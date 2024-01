TOP 5 karnevalov, ktoré musíš navštíviť

Zimná sezóna ponúka pestrú paletu karnevalov a festivalov po celom svete. Od historických masiek v Benátkach po exotické rytmy v Brazílii. Týchto TOP 5 zimných karnevalov ťa zavedie do srdca miestnych kultúr a tradícií. Ponor sa do sveta plného farieb, tanca a nezabudnuteľných zážitkov!

1. Karneval v Benátkach, Taliansko

Kedy? 27. 1. – 13. 2. 2024

Benátsky Karneval, známy ako Carnevale di Venezia, je jedným z najstarších a najoslavovanejších karnevalov na svete. Jeho korene siahajú až do 12. storočia, čím sa prelína s bohatou históriou a kultúrou Benátok. Tento festival, ktorý sa koná pred začiatkom pôstu, transformuje mesto na divadlo plné farieb, tajomných masiek a osláv. Centrom pozornosti karnevalu sú jeho ikonické masky a kostýmy. Tieto masky v minulosti slúžili na ochranu identity a umožňovali „prekračovať“spoločenské bariéry. Dnes sú masky symbolom karnevalu a umožňujú návštevníkom a miestnym obyvateľom premeniť sa na postavy z minulosti, či už ide o šľachticov, komediantov alebo tajomné postavy z benátskej histórie. Karneval sa tiež vyznačuje množstvom predstavení a umelcov, ktorí predvádzajú tradičné talianske divadelné formy, ako je commedia dell’arte, čím oživujú ulice a námestia mestskými predstaveniami.

2. Karneval v Nice, Francúzsko

Kedy? 17. 2. – 3. 3. 2024

Karneval v Nice, ktorý sa koná na exkluzívnej Francúzskej riviére, je jedným z najväčších a najfarebnejších karnevalov na svete. Tento festival má hlboké korene v histórii, pretože siaha až do stredoveku. Jednou z najvýraznejších atrakcií karnevalu sú jeho veľkolepé oslavy. Tieto oslavy sú výnimočná svojimi veľkolepými a detailne spracovanými alegorickými vozmii, ktoré sa každý rok menia podľa témy. Kvetinové vozy, známe ako „Bataille de Fleurs“, sú ďalšou neoddeliteľnou súčasťou karnevalu. Sú ozdobené tisíckami kvetov a nesú zabávačov oblečených v tradičných kostýmoch, ktorí hádžu kvety do davu. Nočné oslavy sú osvetlené tisíckami svetiel a vytvárajú magickú atmosféru. Ulice Nice sa premenia na pódium plné života, hudby a tanca, kde sa návštevníci môžu pripojiť k oslavám a vychutnať si jedinečný kultúrny zážitok.

3. Karneval v Rio de Janeiro, Brazília

Kedy? 9.2. – 17.2. 2024

Karneval v Rio de Janeiru je jedným z najväčších a najenergickejších festivalov na svete. Každoročne pritiahne milióny návštevníkov, ktorí si prichádzajú užiť úchvatnú atmosféru plnú tanca, hudby a zábavy. Tento festival, považovaný za vrchol brazílskej kultúry, premení ulice mesta na živú mozaiku plnú farieb, zvukov a jedinečných kostýmov. Sú bohato zdobené, často s využitím peria, štrasov a žiarivých farieb. Srdcom tohto karnevalu je Sambódromo, monumentálny pochod, špeciálne vybudovaný pre súťaže samba škôl. Sú to symbolom kultúrnej identity a hrdosti. Počas súťaže, ktorá je vyvrcholením karnevalu, každá škola predstavuje svoju unikátnu tému. Okrem hudby a tanca, karneval v Riu je aj kulinárskym zážitkom. Ulice mesta ožívajú nielen tancom a hudbou, ale aj množstvom stánkov, ktoré ponúkajú tradičné brazílske jedlá a nápoje.

4. Karneval v Santa Cruz de Tenerife, Španielsko

Kedy? 9.2. – 18.2.2024

Tento festival je známy svojimi živými oslavami, exotickými kostýmami a párty počas celej noci. Srdcom tohto karnevalu sú jeho oslavy, ktorých súčasťou sú alegorické vozy, zdobené nápaditými a veľkolepými výzdobami, s rôznymi témami, odrážajú kreativitu a umenie miestnych obyvateľov. Oslavy sú typické pre extravagantné kostými. Na rôznych miestach po celom meste sa konajú párty, kde sa ľudia všetkých vekových skupín stretávajú, aby sa spoločne zabávali do skorých ranných hodín. Tanečníci a účastníci využívajú rozmanité tanečné štýly, od tradičných kanárskych tancov až po moderné choreografie. Návštevníci tu zažijú domácu kanársku hudbu aj modernú hudbu. Okrem osláv a párty festival zahŕňa výstavy, prednášky a workshopy, ktoré umožňujú návštevníkom hlbšie sa zoznámiť s históriou a kultúrnym dedičstvom Kanárskych ostrovov.

5. Mardi Gras, New Orleans, USA

Kedy? 13. februára

Mardi Gras v New Orleans je kombináciou osláv miestnej kultúry. Historia Mardi Gras, známeho tiež ako Fat Tuesday, siaha stovky rokov dozadu a má korene v starovekej Európe. Predchodcom Mardi Gras boli pohanské oslavy plodnosti a jarnej rovnodennosti, ktoré sa postupne prelínali s kresťanskými tradíciami. Tieto oslavy sa neskôr rozšírili do iných častí sveta, vrátane Ameriky, s príchodom európskych osadníkov. New Orleans, ktorý bol založený francúzskymi kolonistami v roku 1718. Oslavy Mardi Gras v New Orleans boli pôvodne označované ako elegantné spoločenské plesy, ktoré organizovala francúzska elita mesta. S postupným rastom popularity týchto osláv sa začali objavovať skôr verejné oslavy a párty. Tento festival, symbolizujúci oslavu pred pôstným obdobím, je vrcholom osláv v New Orleans, prepojenými s tradíciami, hudbou a spoločenským zjednotením. Jeho oslavy sú typické pre alegorické vozy a extravagantné kostými plné farebnými korálkmi. Kostýmy a masky odzrkadľujú kreativitu a ducha mesta, zatiaľ čo jazz a blues dodávajú festivalu autentickosť. Mardi Gras nie je len festivalom, je to vyjadrenie identity súdržnosti obyvateľov New Orleans.