Tip na víkendový výlet: Objavte hrady stredného Slovenska, ktoré ešte nepoznáte

Stredné Slovensko je krajom lesov, hôr a dávnych legiend. Kým mnohé hrady lákajú turistov svojimi upravenými cestami a suvenírmi, iné mlčia medzi stromami, ukryté pred zrakom bežných návštevníkov. Týchto sedem hradov je ako zo stránok zabudnutej kroniky. Ich múry sa rozpadli, no duša zostala. Každý z nich je výzvou, zážitkom aj dobrodružstvom.
1. Hrad Zniev (okres Turčianske Teplice)
História hovorí…
Hrad Zniev patrí medzi najstaršie kamenné hrady na Slovensku. Bol postavený po tatárskom vpáde v roku 1243 na podnet kráľa Bela IV., ktorý podporoval výstavbu obranných pevností. Znievsky hrad bol strategicky situovaný na kužeľovitom vrchu nad dolinou rieky Turiec a plnil významnú vojensko-administratívnu funkciu.
V druhej polovici 13. storočia tu sídlila Zvolenská župa a neskôr bol krátkodobo sídlom biskupstva pred jeho presunom do Nitry. V nasledujúcich storočiach sa dostal do rúk šľachtických rodov, hlavne Zayovcov a Révayovcov. Hrad bol postupne modernizovaný, ale nebol výrazne opevnený ako niektoré iné stredoslovenské hrady.
Počas stavovských povstaní v 17. storočí bol poškodený a v roku 1678 vyhorel. Majitelia ho po požiari už neobnovili. Odvtedy zostal opustený a chátra. Dnes sú z hradu zachované len zvyšky základov, niekoľko múrov a výhľadové miesto na vrchole kopca.
Ako sa sem dostať?
Výstup na hrad vedie z obce Kláštor pod Znievom po červenej turistickej značke. Trasa je dlhá približne 4 km, s prevýšením okolo 400 metrov. Cesta je vhodná aj pre bežného turistu, no treba počítať s miernym stúpaním. Výstup trvá približne 1,5 hodiny.
Hovorí sa…
Miesto má podľa miestnych obyvateľov silnú energiu. Vraj keď je úplné bezvetrie, možno začuť slabý zvuk zvona, ktorý kedysi zvolával veriacich do kaplnky na hrade.
Zaujímavosťou je, že…
Hrad stojí na pozostatku sopečného vrchu, čo mu dáva výnimočnú panoramatickú polohu. Pri dobrej viditeľnosti je možné z vrcholu vidieť Veľkú Fatru aj Kremnické vrchy.