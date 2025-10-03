Tip na víkendový výlet: 7 zabudnutých hradov západného Slovenska

Ak hľadáte výlet mimo hlavných turistických trás, tieto menej známe zrúcaniny hradov na západnom Slovensku sú skvelou voľbou. Sú dostupné, nenáročné na výstup a ponúkajú zaujímavý pohľad do histórie a bez davov návštevníkov. Každý z nich má zachované múry, príbehy z minulosti a vedú k nim príjemné trasy cez lesy alebo lúky. Sú ako stvorené na víkendový výlet s deťmi aj pre milovníkov pokojnej turistiky.
1. Hrad Košeca
História hovorí…
V lesoch nad obcou Košeca sa v tichu ukrýva hrad, ktorý bol v 13. storočí vybudovaný ako ochranný bod nad dôležitou cestou smerujúcou k Váhu. Počas vlády rodu Košeckovcov tu prebiehal čulý život, no po ich páde a následnom prechode pod Podmanických začal význam hradu upadať.
V 16. storočí bol už neobývaný a ponechaný napospas prírode. Dnes je hrad úplne skrytý v lesoch, jeho múry sa stratili medzi stromami, no jeho tajuplná atmosféra vás pohltí.
Ako sa sem dostať?
Z obce Košeca sa vydajte poľnou cestou k lesu smerom na vrch Burg. Trasa nie je oficiálne značená, preto odporúčam navigáciu alebo offline mapy. Výstup je dlhý približne 2,5 km, stúpanie je mierne, ale záver býva zarastený. Trasu zvládnete do hodiny, najmä mimo leta, keď vegetácia nebráni výhľadu na pozostatky múrov.
Hovorí sa…
Medzi miestnymi sa hovorí o rytierovi, ktorý zradil svojich bratov a vydal hrad nepriateľom. Po smrti sa vraj premenil na tieň, ktorý blúdi lesom. Každý, kto zablúdi k zrúcanine v hmlistý deň, môže pocítiť jeho prítomnosť a vraj vás bude sledovať spoza stromov a neodíde, kým neopustíte jeho územie.
Zaujímavosťou je, že…
Hrad je tak málo známy, že neexistujú oficiálne tabuľky ani značenia, takže ak ho navštívite, možno budete jediným turistom, ktorý tam v ten deň vkročil
2. Hrad Ostrý Kameň
História hovorí…
Na hrebeni Malých Karpát nad Plaveckým Mikulášom stojí zrúcanina niekdajšieho strážneho hradu Ostrý Kameň. Postavený bol v 13. storočí na ochranu tzv. Českej cesty, obchodnej trasy, medzi Uhorskom a českými krajinami. Počas stáročí sa vystriedalo niekoľko mocných majiteľov, no v 18. storočí hrad vyhorel a ostal nepovšimnutý. Dnes z neho zostali výrazné zvyšky múrov a brány.
Ako sa sem dostať?
Začnite v obci Plavecký Mikuláš. Po zelenej turistickej značke sa vyberte do doliny Rudavy a pokračujte stúpaním lesným hrebeňom. Trasa je dlhá približne 3 km a zvládnete ju za 60–90 minút. V záverečnej časti sa chodník stáča na úzky hrebeň, kde sa hrad náhle vynorí z lesa.
Hovorí sa…
Ľudia z doliny rozprávajú o strašidelnom voze, ktorý sa každoročne v noci rúti po bývalej Českej ceste a nikdy nedorazí do cieľa. Vraj ide o ducha kupca, ktorý odmietol zaplatiť mýto, a teraz je naveky odsúdený blúdiť medzi ruinami.
Zaujímavosťou je, že…
Z Ostrého Kameňa je jeden z najkrajších výhľadov na celé Záhorie. V čase jasných nocí tu často kempujú astronómovia, práve kvôli absencii svetelného smogu je vidieť Mliečnu dráhu.
3. Hrad Vršatec
História hovorí…
Hrad Vršatec je jeden z najvyššie položených hradov Slovenska a doslova sa zarezáva do vápencového brala nad Bielymi Karpatmi. Bol vybudovaný v 13. storočí ako obranná pevnosť kráľovskej koruny. Neskôr ho vlastnili mocní Thurzovci. V 17. storočí bol počas stavovských povstaní zničený cisárskym vojskom. Jeho torzo je dnes dramatickou kulisou ticha a vetra.
Ako sa sem dostať?
Výstup začína vo Vršatskom Podhradí, kde zaparkujete pri hoteli Vršatec. Odtiaľ vedie náučný chodník s tabuľami cez lúky a kamenný svah. Trasa je krátka (cca 20 minút), no záverečný úsek vedie skalnatým terénom.
Hovorí sa…
Podľa povesti sa na brale každé sté výročie objaví žena v bielom. Bola to nevesta, ktorú počas svadby uniesli vojaci. Zrútila sa zo skaly v snahe utiecť. Odvtedy sa zjavuje, aby odplašila každého, kto by si chcel hrad osídliť.
Zaujímavosťou je, že…
V okolí Vršatca sa nachádzajú jedny z najzachovalejších krasových útvarov Západných Karpát. Výlet na hrad môžete spojiť s hrebeňovou túrou po Vršatských bradlách.
4. Hrad Hrušov
História hovorí…
Ukrytý v lesoch Pohronského Inovca, hrad Hrušov vznikol koncom 13. storočia ako strategická pevnosť nad obchodnou cestou spájajúcou Ponitrie a Pohronie. Po stáročia bol v rukách rodu Forgáčovcov, ktorí ho prestavali na pohodlné sídlo. V 18. storočí ho zničil požiar a odvtedy chátral. Dnes je centrom dobrovoľníckej obnovy a patrí medzi najromantickejšie zrúcaniny v regióne.
Ako sa sem dostať?
Najľahší prístup vedie z obce Skýcov. Sledujte žltú turistickú značku vedúcu cez les k malej doline. Trasa je dlhá približne 3 km a zvládnete ju za 60–75 minút pohodovým tempom. Výlet je vhodný pre všetky vekové kategórie a zvlášť krásny v jeseni, keď sa les sfarbí.
Hovorí sa…
Miesto je opradené príbehom o slúžke obvinenej z čarodejníctva. Pred popravou vraj vyhlásila, že sa vráti ako čierna mačka. Odvtedy je často vidieť čiernu mačku pobehujúcu medzi múrmi hradu.
Zaujímavosťou je, že…
Hrad je pravidelne rekonštruovaný tímom dobrovoľníkov – počas leta tu môžete stretnúť murárov, archeológov aj študentov histórie pri práci.
5. Hrad Dobrá voda
História hovorí…
Vybudovaný v 13. storočí v hustom lese Malých Karpát, hrad Dobrá Voda prežil obdobia vojenského aj obytného využitia. V 18. storočí ho zasiahlo ničivé zemetrasenie a neskôr požiar, ktorý ho doviedol k zániku. V blízkej obci dožil aj básnik Ján Hollý, čím sa miesto zapísalo aj do literárnych dejín.
Ako sa sem dostať?
Výstup začína v obci Dobrá Voda. Sledujte modrú značku, ktorá vás povedie lesnou cestou. Trasa má približne 2,5 km a prejdete ju za 45–60 minút. Terén je mierne zvlnený a príjemný aj počas horúcich dní, keďže väčšina chodníka vedie lesom.
Hovorí sa…
Miesto je späté s príbehom mladej ženy, ktorá čakávala na návrat muža z vojny. Vraj sa zjavuje každý rok na Dušičky so sviečkou v ruke pri okne paláca. Tí, ktorí ju vraj stretli, tvrdia, že mala oči plné sĺz a nechávala za sebou vôňu dymu a levandule.
Zaujímavosťou je, že…
Hrad je známy nezvyčajnou akustikou. Keď si v strede nádvoria zašepkáte, ozvena sa odrazí späť jasne, ako keby ste boli v sále.
6. Hrad Korlátka
História hovorí…
Malý hrad, známy aj ako Korlátko, bol postavený pravdepodobne začiatkom 14. storočia ako strážna pevnosť západného okraja Malých Karpát. Svoj názov získal od hraničných korlátov (bariér), ktoré chránili priechod do Čiech. Počas tureckých nájazdov zohral obrannú úlohu, no v 18. storočí bol opustený a rozpadol sa.
Ako sa sem dostať?
Najlepšie sa k nemu dostanete z časti Rozbehy (obec Cerová). Po červenej značke vedie príjemný chodník cez lúky a les. Trasa je dlhá asi 2 km, s nenáročným stúpaním a zvládnete ju za 30–40 minút.
Hovorí sa…
Hovorí sa o rytierovi, ktorý v časoch obliehania ukryl svojho syna do jaskyne pod hradom. Keď sa vrátil, aby ho oslobodil, zistil, že jaskyňa sa prepadla. Vraj ho dodnes počuť volať svojho otca…
Zaujímavosťou je, že…
V blízkosti sa nachádzajú funkčné veterné mlyny, ktoré vytvárajú jedinečnú kulisu.
7. Branč
História hovorí…
Hrad Branč vznikol na strmom kopci nad Myjavou v druhej polovici 13. storočia. V stredoveku slúžil ako pohraničná pevnosť, neskôr ako miesto útočiska pre protestantských kňazov, ktorí tu boli väznení počas protireformácie. Po požiari v 18. storočí bol definitívne opustený. Napriek tomu sú zrúcaniny rozsiahle a výborne dostupné.
Ako sa sem dostať?
Auto môžete zaparkovať priamo v obci Podbranč, odkiaľ vedie nenáročný lúčny chodník priamo na hrad. Výstup trvá približne 15–20 minút a je vhodný aj pre rodiny s deťmi. Okolie ponúka výhľady na Myjavské kopanice a karpatské hrebene.
Hovorí sa…
Jedna z legiend hovorí o evanjelickom kňazovi, ktorý v žalári odmietol zaprieť vieru. Jeho duch sa vraj každú noc prechádza po hradnom nádvorí s otvorenou bibliou v ruke a svietiacim lampášom. Ten, kto ho stretne, získa silu prekonať vlastné strachy.
Zaujímavosťou je, že…
Na hrade sa pravidelne konajú tematické večerné prehliadky, počas ktorých herci v dobových kostýmoch sprítomňujú históriu.