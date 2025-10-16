Španielske mesto zakázalo adopcie čiernych mačiek zo strachu z halloweenskych „rituálov“

Čierne mačky, dlho stigmatizované za prinášanie smoly alebo prepojenie s okultizmom, našli spásu v španielskom meste, ktoré dočasne zakázalo ich adopciu, aby odvrátilo potenciálne zlovestné halloweenske „rituály“.
Akákoľvek žiadosť o adopciu alebo pestúnsku starostlivosť o mačky bude od 1. októbra do 10. novembra zamietnutá, aby sa predišlo „možnému riziku… vyplývajúcemu z povier, rituálov alebo nezodpovedného používania“, oznámila služba pre ochranu zvierat v Terrasse, meste severne od Barcelony.
Rozhodnutie bolo prijaté „z dôvodu príchodu halloweenskych sviatkov a na základe kritérií obozretnosti uplatňovaných rôznymi subjektmi na ochranu zvierat“, dodali úrady v meste v severovýchodnom regióne Katalánsko.
Miestne noviny Diari de Terrassa citovali minulý týždeň člena rady pre ochranu zvierat Noela Duqueho, ktorý povedal, že žiadosti o adopciu čiernych mačiek sa pred Halloweenom zvyšujú „na rituálne účely“ alebo „ako dekoráciu, pretože‚ je to cool‘“.
Radnica sa „nemohla pozerať inam“, keď čelila „pochmúrnej téme“, povedal Duque, ktorý na svojej profilovej fotke na Facebooku sedí vedľa ryšavej mačky.
Organizácie na ochranu zvierat varujú, že mačky môžu byť zranené, zabité alebo použité ako rekvizity počas halloweenskych rituálov.
Bežný proces adopcie a pestúnskej starostlivosti v Terrasse obnovia po Halloweene, pričom nevylučuje podobný zákaz v budúcnosti. Podľa mestských úradov je Terrassa domovom viac ako 9 800 mačiek.