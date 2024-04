Smolenický zámok pozýva na ochutnávku exkluzívnej zámockej medoviny

Smolenický zámok pripravuje pre svojich návštevníkov ochutnávku limitovanej Zámockej medoviny, ktorú vyrobilo medovinárstvo Včelovina. Slávnostná degustácia sa uskutoční v piatok 19. apríla v priestoroch Dolného nádvoria zámku.

„Už od prvého dňa vo funkcii riaditeľky som túžila po tom, aby Smolenický zámok mal svoju špeciálnu zámockú pochúťku. A to v podobe nápoja, ktorý by nielen potešil našich návštevníkov, ale poslúžil aj ako výnimočná a chutná spomienka na ich pobyt,“ hovorí kastelánka a riaditeľka Kongresového centra SAV Smolenice Ľubica Záborská.

Foto: Región Trnava

Slávnostná ochutnávka originálnej Zámockej medoviny sa uskutoční v piatok 19. apríla so začiatkom o 18:00 h. Návštevníci budú mať jedinečnú príležitosť dozvedieť sa viac o jej receptúre, keďže tento medový nápoj zrel 12 mesiacov v barikových dubových sudoch, čím získal svoju charakteristickú korenistú chuť.

„Sme veľmi radi, že nás zo Smolenického zámku oslovili a my sme neváhali ísť do tejto spolupráce. Cieľom bolo vytvoriť pre hostí nejaký špeciálny dobový nápoj. Tešíme sa, že je to práve medovina, ktorá do oblasti Malých Karpát rozhodne patrí. Navyše sme tým nadviazali na už niekoľko storočí starú tradíciu vinárstva i včelárstva v Regióne Trnava,“ dopĺňa Pavol Kudláč z medovinárstva Včelovina, ktoré Zámockú medovinu vyrobilo.

Okrem ochutnávky nového nápoja sa hostia môžu tešiť aj na grilované špeciality, ktoré pripravia zámockí kuchári. O večernú dobovú atmosféru sa postará jazzová kapela Peter Dobai trio. Vstup na podujatie je voľný.

Foto: Región Trnava

Program podujatia:

Privítanie hostí (18.00 – 18.30 h.)

Oficiálne uvedenie zámockej medoviny – slávnostné otvorenie podujatia, krátke predstavenie histórie zámku a významu medoviny

Krátka prezentácia výrobcu medoviny a procesu jej výroby

Degustácia

Grilované špeciality nového šéfkuchára zámku

Živá jazzová hudba v podaní Peter Dobai Trio

Návštevníci si zároveň budú môcť pozrieť vonkajšie priestory zámku a jeho okolia.

Foto: Včelovina

Viac informácií na stránke www.smolenickyzamok.sav.sk, e-mailom manager-zamok@savba.sk alebo na telefónnom čísle +421 910 420 890.

Informačný servis