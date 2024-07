Slovenský olympijský dom v Paríži prezentuje čerstvo spustená webová stránka

Národná organizácia pre podporu a propagáciu cestovného ruchu SLOVAKIA TRAVEL a Slovenský olympijský a športový výbor spúšťajú webovú stránku Slovenského olympijského domu Maison Slovaque v Paríži. Kliknúť na ňu by si mali ľudia, ktorí chcú počas nadchádzajúcich olympijských hier navštíviť Slovenský olympijský dom. Na webovej stránke vykonajú aj registráciu, ktorá umožňuje bezplatný vstup.

Domáci aj zahraniční návštevníci budú môcť počas Hier XXXIII. olympiády práve v Slovenskom olympijskom dome Maison Slovaque spoznať Slovensko ako krajinu s bohatou kultúrou, divokou prírodou a s početnými pamiatkami zapísanými v zoznamoch UNESCO. SLOVAKIA TRAVEL a Slovenský olympijský a športový výbor pre nich pripravili pestrý program. V národnom stánku Slovenska sa budú každý deň konať hudobné vystúpenia, premietať výnimočné filmy a ľudia, ktorí kúsok Slovenska v Parku národov navštívia, môžu absolvovať aj zaujímavé workshopy.

Do domu prídu aj olympionici

To, na čo sa však fanúšikovia tešia najviac, sú stretnutia so slovenskými olympionikmi. Naši reprezentanti prídu do Slovenského olympijského domu nielen osláviť svoje úspechy, ale navštívia ho aj v čase voľna. Návšteva Slovenského olympijského domu Maison Slovaque by mala byť povinná pre každého, kto prichádza do Paríža povzbudiť našich reprezentantov v boji o cenné kovy.

Vstup do nášho národného stánku je bezplatný, podmienkou je však registrácia na webovej stránke www.house.olympic.sk, ktorú v týchto dňoch spustili SLOVAKIA TRAVEL a Slovenský olympijský a športový výbor.

Kedy je otvorený a ako sa doň dostať

Okrem možnosti registrácie sú na webovej stránke zverejnené aj dôležité informácie pre návštevníkov – adresa Slovenského olympijského domu Maison Slovaque, možnosti dopravy do lokality či program.

„Už o niekoľko dní sa začne svetový športový sviatok. Tím našej organizácie neúnavne pracuje na tom, aby sme návštevníkom Slovenského olympijského domu dopriali jedinečné zážitky. Prezentovať Slovensko pred celým svetom je veľká výzva, preto sme sa jej hneď od začiatku chopili s úsilím a chuťou. Chceme prezentovať Slovensko v čo najlepšom svetle,“ hovorí generálna riaditeľka SLOVAKIA TRAVEL Ivana Vala Magátová.

Slovenský olympijský dom Maison Slovaque sa bude spolu s ďalšími národnými domami nachádzať v Parku národov v priestoroch veľkého parížskeho parku La Villette, ktorý je celoročne tepnou spoločenského života. Otvorený pre verejnosť bude od 27. júla do 11. augusta, denne v čase od 10. do 23. hodiny.

Informačný servis