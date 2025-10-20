Mesto duchov v Nízkych Tatrách: Kedysi liečilo cisárov, dnes zarastá lesom

Uprostred Nízkych Tatier, neďaleko obce Liptovská Osada, sa nachádza miesto, ktoré bolo kedysi centrom kúpeľného života a navštevovali ho cisári, spisovatelia aj politici. Dnes sú kúpele Korytnica známe ako „mesto duchov“. Zostali po nich opustené budovy, zarastené chodníky, ale aj minerálne pramene, ktoré si stále zachovávajú svoju liečivú silu. Prečo kúpele upadli, čo tu možno vidieť a ako sa sem dá dostať?
Slávna história Korytnice
Prvá písomná zmienka o liečivej vode z Korytnice pochádza zo 16. storočia. Miestne pramene si rýchlo získali popularitu a v 19. storočí tu vznikol rozľahlý kúpeľný areál. Minerálna voda bola známa svojimi účinkami na trávenie, pečeň či žalúdok.
Do Korytnice chodili významné osobnosti, ako cisár František Jozef I., Ľudovít Štúr aj Andrej Hlinka. Voda sa dokonca vyvážala do zahraničia. Počas Rakúsko-Uhorska a prvej Československej republiky patrili kúpele medzi najvýznamnejšie na Slovensku.
Po druhej svetovej vojne sa areál stal súčasťou štátnych kúpeľov, neskôr prešiel privatizáciou. Práve tá sa stala začiatkom ich postupného zániku. Budovy zostali bez investícií, stratili pacientov a v 90. rokoch začali chátrať.
Minerálne pramene, ktoré prežili
Hoci liečebné domy dnes pôsobia opustene, pramene si zachovali svoju silu. Najznámejšie sú Žofia, Vojtech, Valentína a Jozef. Voda je prirodzene sýtená oxidom uhličitým, má špecifickú chuť a pomáha pri tráviacich ťažkostiach či anémii.
Pramene sú dodnes prístupné návštevníkom. Miestni sem chodia načapovať vodu do fliaš a tvrdia, že chuť aj účinky sú rovnaké ako pred desaťročiami. Plniareň minerálnej vody fungovala ešte donedávna, no areál dnes pôsobí ako spomienka na zašlú slávu.
Pamätník druhej svetovej vojny
Pri ceste do kúpeľného areálu návštevník narazí aj na pamätník padlým z druhej svetovej vojny. Pripomína obete, ktoré v regióne položili životy počas Slovenského národného povstania. Tento monument dotvára atmosféru miesta, a to kontrast medzi liečivou silou vody a historickou tragédiou, ktorá zasiahla celé Slovensko.
Ako sa dostať do Korytnice?
Korytnica sa nachádza na hlavnej ceste medzi Ružomberkom a Donovalmi. Autom je najjednoduchšie zaparkovať priamo pri vstupe do areálu, kde začína chodník ku prameňom.
- Autom: z Ružomberka približne 20 minút smer Donovaly.
- Autobusom: linky zastavujú v obci Liptovská Osada, odkiaľ je možné pokračovať pešo alebo miestnou dopravou.
- Pešo/turistika: Korytnica je obľúbeným východiskovým bodom na výstup na Prašivú a do Nízkych Tatier.
Samotný areál je voľne prístupný, no budovy kúpeľov sú chátrajúce a vstup do ich interiérov je nebezpečný a zakázaný.
Z atmosféry mrazí
Dnes tu návštevníci nájdu ticho, zarastené chodníky a opustené pavilóny. Pôsobia ako kulisy z filmu – biele fasády s vybitými oknami, staré kúpeľné tabule a nápisy, ktoré pripomínajú, že areál ešte pred pár desaťročiami žil ruchom pacientov.
Korytnica láka fotografov, cestovateľov aj milovníkov urbexu. Zároveň je však dôležité zachovať rešpekt – ide o historické miesto, ktoré má stále svoju hodnotu.
Má toto miesto nejakú budúcnosť?
O obnove Korytnice sa hovorí už dlhé roky. Investori sľubovali prestavbu na moderné wellness centrum, no zatiaľ sa nič zásadné neudialo. Zostali len pramene a pár funkčných objektov.
Napriek tomu má Korytnica potenciál – jedinečná poloha v Nízkych Tatrách, tradícia a minerálna voda by mohli miesto znova oživiť. Dovtedy zostáva „mestom duchov“, ktoré rozpráva svoj príbeh návštevníkom so zmyslom pre históriu a záhady.
Máme pre vás niekoľko tipov:
Ak sa rozhodnete navštíviť Korytnicu:
- nezabudnite si priniesť fľaše na načapovanie vody,
- rešpektujte zákazy vstupu do chátrajúcich budov,
- navštívte aj pamätník z druhej svetovej vojny,
- spojte výlet s turistikou na Prašivú alebo do Donovál.