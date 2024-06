Preteky automobilov: Zažite adrenalín v Čiernom Balogu

Do Čierneho Balogu po desiatich rokoch vracajú automobilové preteky. S obnovou tejto atraktívnej trate sa spájajú nielen slovenské a české šampionáty, ale i rôzne národné poháre a preteky historických vozidiel.

Dlhých desať rokov kopec v Čierno Balogu nerozozvučali motory pretekárskych vozidiel v rámci slovenského kopcového šampionátu. V tomto roku bude všetko inak.

„Pred dlhými tridsiatimi rokmi som tu, v Čiernom Balogu preteky automobilov do vrchu so svojim tímom rozbiehal. Medzitým tu bolo niekoľko organizátorov a teraz dlhých desať rokov tento kopec v Majstrovstvách Slovenska v pretekoch automobilov do vrchu chýbal. Preto sme sa v sezóne 2024 rozhodli prinavrátiť túto krásnu trať do slovenského šampionátu,“ povedal úvodom Juraj Smrečan, ktorý spolu so svojim tímom stojí za navrátením pretekov do Čierneho Balogu.

Foto: https://www.horehronie.sk/

Kedy?

5. – 7.7.2024

Ak sa všetky plány organizátorovi podarí naplniť, preteky automobilov do vrchu by sa do Čierneho Balogu mohli vrátiť s veľkou slávou. A to by bolo dobre, keďže tunajšia trať patrí medzi najrýchlejšie na Slovensku, preteky tu majú dlhú tradíciu a jazdci sem veľmi radi chodili.

Zúčastniť sa majú aj formule

Navyše sú tu okrem Medzinárodných a Národných Majstrovstiev Slovenska pretekov automobilov do vrchu plánované aj Majstrovstvách Českej republiky pretekov automobilov do vrchu, Majstrovstvá Slovenska pretekov historických automobilov, Slovenský kopcový pohár, ale aj Slovenská trofej PAV historikov v pravidelnosti. Keďže je podujatie zaradené aj do českých kopcových majstrovstiev, na štarte určite uvidíme aj množstvo veľmi rýchlych monopostov a formúl.

„Čo sa týka príprav, tie pokračujú naplno. Pripravujeme Bezpečnostný plán, Dopravný projekt, Zvláštne ustanovenia, no proste všetko čo k úspešnému a bezpečnému spusteniu pretekov treba. Pripravujeme aj viacero prekvapení, no teraz o nich ešte hovoriť nebudeme. Jedno je isté, asfalt je krásny nový, zvodidlá rovnako, podporu v Čiernom Balogu, ale aj v rámci samosprávneho kraja máme veľkú. Samozrejme máme už aj nejaké dohody s Hasičským a záchranným zborom Slovenskej republiky a inými organizáciami. Všetko budeme postupne predstavovať. Našim plánom je prinavrátiť do Čierneho Balogu preteky na vysokej úrovni,“ doplnil Juraj Smrečan.

Foto: https://www.horehronie.sk/

Preteky automobilov do vrchu v Čiernom Balogu majú veľkú podporu, o čom svedčia aj slová banskobystrického župana, Ondreja Luntera: „Som úprimne rád, že sa nám občanmi obľúbené preteky automobilov do vrchu do Čierneho Balogu vrátia. Organizátorom poskytneme všestrannú podporu.“

Organizátor pripravuje bezpečnostný plán, dopravný projekt, zvláštne ustanovenia a všetky ostatné dôležité dokumenty potrebné k úspešnému štartu podujatia. Samozrejme paralelne s tým prebiehajú aj jednania s partnermi podujatia, ako aj príslušnými úradmi.