Plážové kúpalisko v Tornali ožíva, toto leto ho zatraktívnili nové zábavné prvky

V roku 2024 sa mohli návštevníci aj domáci obyvatelia regiónu po 6 rokoch opäť tešiť z plážového kúpaliska v Tornali. Čiastočná rekonštrukcia kúpaliska pomohla oživiť ponuku letných voľnočasových aktivít. Ponuku kúpaliska zatraktívnili aj projekty realizované vďaka podpore Rozvojovej agentúry BBSK. V areáli sa vďaka tomu podarilo umiestniť nový objekt prvého kontaktu so zákazníkom a nafukovacie zábavné prvky na vodnej hladine umelého jazera.

Foto: KOCR Banskobystrický kraj Turizmus

Oblastná organizácia cestovného ruchu Gemer v spolupráci s mestom Tornaľa a Rozvojovou agentúrou BBSK, n.o. úspešne realizovala rozvojový projekt, ktorý prináša vyšší štandard ponúkaných služieb na plážovom kúpalisku „Morské oko” v Tornali. Vďaka finančnej podpore Rozvojovej agentúry BBSK, n.o., sa podarilo zaobstarať kancelársky kontajner, ktorý slúži predovšetkým ako miesto prvého kontaktu so zákazníkom a miesto predaja vstupeniek. Okrem iného toto zariadenie poskytuje vďaka finančnej podpore aj doplnkovú službu vo forme základnej opravy bicyklov. Na vodnej ploche tento rok pribudla nafukovacia prekážková dráha rôznych obtiažností. Medzi podporené projekty patrí aj nafukovacie vodné mólo, ktoré zjednodušuje prístup k prekážkovej dráhe a dopĺňa ponuku kúpaliska.

„Realizácia tohto projektu je len jedným z mnohých krokov, ktoré organizácia podniká na podporu a rozvoj cestovného ruchu na Gemeri. Tornaľa patrila dlhodobo k obľúbeným letným oblastiam rekreácie. Tešíme sa z opätovnej rekonštrukcie. Návštevníci tak majú možnosť opäť stráviť horúce letné dni v zrekonštruovanom areáli. Nafukovacie prvky na vodnej ploche sú lákadlom pre všetky vekové skupiny pretože nič obdobné v regióne nemáme. Projekt je dôkazom úspešnej spolupráce, ktorej cieľom je aj zlepšenie ponuky cestovného ruchu v regióne”, dodal Jaroslav Hric, výkonný riaditeľ OOCR Gemer.

Erika Győrfiová, primátorka mesta doplnila: „Som veľmi rada, že sa kúpalisko tohto roku podarilo opäť otvoriť, dokonca pridať prvky, ktoré sme tu pred tým nemali. Plážové kúpalisko má pre mesto Tornaľa skutočne veľkú hodnotu a budeme robiť všetko pre skvalitňovanie ponuky kúpaliska pre domácich aj návštevníkov z okolia. Bez podpory, akou je napríklad schéma, ktorú má Banskobystrický samosprávny kraj, by to však možné nebolo. Veríme, že nasledujúce sezóny budú len lepšie a ponuka kúpaliska sa bude len rozširovať.”

Rozvojová agentúra podporila projekty cez členský príspevok v oblastnej organizácii cestovného ruchu Gemer sumou 13 500 eur. Podľa slov Enikő Mag Fodor, členky správnej rady Rozvojovej agentúry BBSK „prostredníctvom schémy pomoci Rozvojovej agentúry BBSK bolo podporených veľa projektov v Banskobystrickom kraji. Ich cieľom je prispievať k rozvoju cestovného ruchu v regiónoch a ja sa veľmi teším, že podporu získavajú aj projekty v odľahlejších regiónoch kraja. Práve tu, v Tornali, zatraktívnili plážové kúpalisko a už táto sezóna, kedy ho za dva mesiace navštívilo 30 000 návštevníkov, dokázala, že sa oplatí investovať do takýchto projektov a do vzdialenejších regiónov.“

Informačný servis