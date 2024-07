Oneskorený let alebo stratená batožina? Na čo majú cestujúci nárok?

S príchodom teplých mesiacov začína obdobie dovoleniek, a čoraz viac ľudí uprednostňuje cestovanie lietadlom pred ostatnými spôsobmi dopravy ako sú osobné auto, autobus, alebo vlak. Kedy máte nárok na kompenzáciu za zmeškaný let? A môžete si uplatniť náhradu za poškodenú batožinu?

Kedy vznikajú nároky na kompenzáciu?

Nároky na kompenzáciu za zrušený alebo zmeškaný let podľa európskych predpisov platia pre lety odlietajúce z letísk v Európskej únii alebo lety z letísk mimo EÚ na letisko v EÚ, ak letecký dopravca je z EÚ.

Ak cestujete napríklad zo Slovenska do Turecka, ste chránení týmito pravidlami. Na druhej strane, ak sa vraciate tureckou leteckou spoločnosťou, vaše nároky musíte uplatňovať podľa pravidiel daného dopravcu.

Zrušený let

Ak je let zrušený, hlavným nárokom cestujúceho je vrátenie ceny letenky za neuskutočnenú cestu, alebo jej časť. „Ak ste boli o zrušení informovaní menej ako 14 dní pred plánovaným letom, máte nárok na finančnú kompenzáciu medzi 250 a 600 eur na osobu, podľa vzdialenosti letu,“ hovorí Eduarda Hekšová, riaditeľka spotrebiteľskej organizácie dTest.

Nemáte však právo na odškodnenie, ak bol let zrušený z dôvodu mimoriadnych okolností, ktoré dopravca nemohol ovplyvniť, ako sú štrajky, počasie, alebo nepriaznivá politická situácia.

Okrem vrátenia peňazí je možné aj presmerovanie na cieľové letisko za porovnateľných podmienok, pričom ak dorazíte do cieľa o 2 až 4 hodiny neskôr ako pôvodne plánované, môže letecký prepravca znížiť odškodnenie o 50%.

„Máte nárok aj na primerané stravovanie a občerstvenie počas čakania a ak musíte čakať na ďalší let do ďalšieho dňa, máte právo na ubytovanie,“ dopĺňa Hekšová.

Airport lockdown, Flights canceled on information time table board in the airport while coronavirus outbreak pandemic issued around the world

Oneskorený let

Pri viac ako trojhodinovom oneskorení máte právo na rovnaké odškodnenie ako pri zrušenom lete. Stravu a občerstvenie môžete požadovať, ak:

• Let trvá do 1 500 km a máte viac ako 2 hodiny zdržanie,

• Let je v rámci EÚ a je dlhší ako 1 500 km s viac ako 3 hodinami zdržania,

• Pri ostatných letoch od 1 500 km do 3 500 km s viac ako 3 hodinami zdržania,

• Pri všetkých ostatných letoch s viac ako 4 hodinami zdržania.

Ak je oneskorenie také veľké, že odlet je posunutý o celý deň, máte právo na bezplatné ubytovanie v hoteli.

Bored blond woman with luggage, leaning elbow on bags, sitting in waiting room at airport due to coronavirus pandemic Covid-19 outbreak travel restrictions. Flight cancellation. Too late for voyage

Poškodená alebo stratená batožina

Pri poškodení, strate alebo oneskoreniu batožiny je zodpovedný letecký dopravca, ktorý musí vyplatiť náhradu až do 1 300 eur. „O poškodení nezabudnite nechať spísať protokol a zaznamenať dôležité informácie o batožine,“ radí Hekšová. Pri strate batožiny je vhodné situáciu nahlásiť ihneď na letisku a nárokovať si náhradu za nevyhnutné nákupy v destinácii.