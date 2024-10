Objavujte Košice: Itinerár na 5 nezabudnuteľných dní

Naplánujte si výlet snov na východe Slovenska – v Košiciach máte kedykoľvek počas roka nekonečné možnosti objavovania gastronómie, histórie, umenia, kultúry či športových aktivít. Nechajte sa unášať na vlnách zábavy i spoznávania mesta a pripravte si výlet na 5 dní v Košiciach plných zážitkov. Pripraviť sa, pozor, štart!

Deň 1

Začnite svoj výlet na vysokej nohe a ubytujte sa v blízkosti centra mesta, odkiaľ to budete mať ku každej pamiatke v meste na skok! Pohodlná hotelová izba na úrovni iba umocni vaše cestovateľské zážitky – čo takto ubytovať sa v Hoteli Crystal alebo Boutique Hoteli Slávia priamo na Hlavnej ulici? Presuňte sa z hotela do vašej vstupnej brány do mesta, Visit Košice Infopointu, kde vám odovzdáme všetky bezplatné brožúry a mapy pre odkrývanie tajomstiev a dejín Košíc. Prezrite si u nás aktuálne aj výnimočnú prehliadku sakrálnych pamiatok prostredníctvom špeciálnej videoprojekcie!

Prvý deň v Košiciach rozhodne venujte najlegendárnejšej stálici mesta, Dómu svätej Alžbety, najväčšiemu kostolu v krajine s kapacitou 5000 osôb a mnohými historickými pikoškami v jeho útrobách. Vyštverajte sa na vrchol Žigmundovej veže po točitom vnútornom schodisku a objavujte mesto z vtáčej perspektívy. Návštevu goticko-barokovej katedrály skombinujte s Kostolom svätého Michala, niekdajšou cintorínskou kaplnkou, a odkryte aj tajomné kostnice v podzemí kostola!

Foto: SLOVAKIA TRAVEL

Doprajte si obed v jednej z tradičných reštaurácií – vo Villa Regia vám chuťové poháriky pošteklí vždy čerstvo pripravené menu podľa sezónneho lístka. Reštaurácia sa navyše nachádza na malebnom Dominikánskom námestí, kde zažijete autentický život mesta. Strávte popoludnie obdivovaním súčasného umenia vo VUNU Gallery v pasáži medzi Hlavnou a Bočnou ulicou. Pre prvý večer vám odporúčame prehliadku najstaršieho pohostinstva na Slovensku, v stredovekom Levočskom dome – Pivovar Hostinec vás prekvapí svojím menu, kvalitnými remeselnými nápojmi i podzemnými katakombami!

Deň 2

Rána v Košiciach majú svoje osobité čaro obzvlášť na Dominikánskom námestí s najstaršou stavbou mesta – impozantným Kostolom Nanebovzatia Panny Márie s najvyššou kostolnou vežou. Vychutnávajte si brunch v MACIELO alebo šálku dobrej kávy v Doraz Café a preniknite Košiciam priamo do srdca pri pozorovaní miestnych trhovníkov zeleniny, ovocia, domácich džemov i cestovín.

Pokiaľ navštevujete Košice počas letných mesiacov, oddýchnite si na mestskom Kúpalisku Červená hviezda, ktoré je zároveň národnou kultúrnou pamiatkou od slávneho architekta Ľudovíta Oelschlägera z roku 1936. V blízkosti kúpaliska sa nachádza aj Mestský park Košice, ktorý ponúka viacero možností zábavno-relaxačného vyžitia. Spoznajte Plávajúcu fontánu riadenú umelou inteligenciou, športovisko Playko, jazierko s rybami a kačkami či sezónne aktivity, ako napríklad letné swingové tančiarne. Osobitnú pozornosť venujte ďalšej pamiatke – pôvodný korčuliarsky pavilón je dnes známy ako zrenovovaný objekt Villa Sandy Resort s luxusným hotelom, reštauráciou, kaviarňou, tenisovými kurtmi či Omnia Spa. Vypožičajte si piknikové koše a poseďte si v zelenom parku s vašimi najbližšími pri lahodnom obede!

Počas druhého popoludnia v meste nevynechajte skvelú príležitosť objavovať jednu z mnohých umeleckých tvárí mesta – košický street art! Košice sú známe najväčšou Otvorenou murálovou galériou na Slovensku (OMG), venujte preto pozornosť dielam od umelcov, ako napríklad Proembrion & Sepe na Floriánskej 4 i slávny murál od autorov Bezt & Pener na Triede SNP 61. Pohybujte sa mestom rýchlejšie na dvoch kolesách – vypožičajte si zdieľanú kolobežku či bicykel od Boltu alebo Antiku a umelecké diela v Košiciach máte na dosah bez siahodlhej prechádzky! Večer v Košiciach zakončite poriadnou večerou a drinkom v nezávislom centre Tabačka Kulturfabrik s koncertmi a kultúrnym programom pod holým nebom!

Deň 3

Naštartujte svoj deň č. 3 v Košiciach so šálkou vynikajúcej kávy v rovnomennej kaviarni Šálka kávy na severnom konci Hlavnej ulice. Po raňajkách v tejto rozkošnej, knihami zasypanej kaviarni sa vydajte pohodovou prechádzkou za spoznávaním kultúrnych a sakrálnych objektov v najväčšej mestskej pamiatkovej rezervácii v krajine. Objavujte Súsošie Immaculata (Morový stĺp), Múzeum archeológie – Dolná brána či mnohé magické kostoly i synagógy na košickom korze. Naobedujte sa v dizajnovom bistre Pán Ryba a ochutnajte úžasné rybie špeciality či tresku v rožku to go!

Za chutným dezertom sa zastavte v Arthur Gelato, ktoré sa pravidelne teší dlhej rade nedočkavých, malých i veľkých, zákazníkov. S kornútkom v ruke sa vydajte napríklad aj na komentovanú prehliadku mestom s legendárnym sprievodcom, Milanom Kolcunom. Najkrajšie skvosty Košíc, Mystifikácie Košíc i mnohé ďalšie tematické prehliadky vám odhalia nielen historické fakty, ale aj zaujímavé pikošky! Pre milovníkov umenia či za nepriaznivého počasia odporúčame alternatívny program vo Východoslovenskej galérii s množstvom atraktívnych výstav a sprievodným programom pre všetky vekové kategórie.

Foto: SLOVAKIA TRAVEL

Ak ste sa ubytovali v Hoteli Crystal, neváhajte ani sekundu s večerou v OhniskO Fire Dining & Brew Bar, kde si okúsite ojedinelé špeciality a fermentované nápoje. Doprajte si počas tretieho večera dávku kultúry a umenia a rezervujte si lístky pre predstavenie v Národnom divadle Košice alebo koncert v Dome umenia, v bývalej košickej synagóge, ktorý je dnes domovom Štátnej filharmónie Košice.

Deň 4

Ste v polovici vášho výletu a cítite túžbu oddýchnuť si v prírode alebo sa dozvedieť niečo nové? Začnite deň čerstvým ránom v Botanickej záhrade UPJŠ na Mánesovej ulici, kde sa dostanete prechádzkou z mesta alebo na električke. Prezrite si výnimočnú rastlinu z dôb dinosaurov, dendrologický chodník i suché kaktusy a sukulenty. Predpoludnie si môžete tiež vyhradiť, napríklad aj počas nepriaznivého počasia, na rozmanité výstavy vo Východoslovenskom múzeu na Námestí Maratónu mieru alebo v jeho ďalších budovách, ako napríklad Katova bašta, Miklušova väznica či Rodošto a zistite viac o dejinách Košíc!

Foto: SLOVAKIA TRAVEL

Foto: SLOVAKIA TRAVEL

Načerpajte novú energiu na obede s poctivým vyzretým steakom v Rosto Steak House a okúste pokrmy tejto vychýrenej reštaurácie priamo v centre živého diania. Po obede sa vyberte za kultúrnym programom pod otvoreným nebom alebo na kávičku do kaviarne Papa v Kasárne/Kulturpark, kde nájdete aj LitPark alebo Steelpark – park vedy, vhodné pre všetkých malých cestovateľov.

Foto: SLOVAKIA TRAVEL

Odpočiňte si s filmovým premietaním v jedinečnom Záhradnom kine v pasáži z Hlavnej ulice, ktoré tu zvyklo fungovať už od roku 1956. Pre milovníkov veľkých filmových projekcií nezabudnite navštíviť architektonickú pýchu mesta, Amfiteáter Košice, s kapacitou až 7000 osôb – užite si kinematografický zážitok priamo pod hviezdami!

Deň 5

Posledný deň je pred vami! Ste pripravení dokončiť svoje košické putovanie? Začnite deň sladkými raňajkami a lahodnou kávou v Red Velvet Cake Bar, odkiaľ sa môžete vybrať zahrať si city game Košický zlatý poklad. Cestou svoju pozornosť venujte slávnej fasáde OD Urban, pôvodného obchodného domu Prior, a taktiež historickému Kinu Úsmev na Kasárenskom námestí.

Strávte poludnie na Hrnčiarskej ulici, známej ako Ulička remesiel, kde stretnete napríklad aj dlhoročného obyvateľa ulice, hrnčiara Igora Macáka – rezervujte si s ním ojedinelý hrnčiarsky workshop a priučte sa remeslu priamo od majstra! Poseďte si pri občerstvení v Raňajkárni Rozprávka a nechajte sa poštekliť hrejivými lúčmi slnka v najkrajšej uličke v meste. Po Hrnčiarskej ulici sa vyberte do lesnej časti Košíc, do Kavečian, kde si vychutnáte prekrásne výhľady na mestskú scenériu. Vyčleňte si čas podľa vlastnej chuti na ZOO Košice, Košický hrad s Vyhliadkovou vežou Hradová alebo miestnu Chatu Hrešná s agroturistikou a chutným jedlom či nápojmi. Do mesta sa môžete vrátiť smerom k oblasti Čermeľ s historickou Detskou železnicou po červenej značke Cesty SNP.

Piaty deň v meste plný spoznávania Košíc zakončite pohodovou večerou a drinkami na Hlavnej ulici – vyberte si pre vás tú najatraktívnejšiu terasu a sledujte živý ruch mesta a miestnych užívajúcich si autentickú košickú atmosféru. Zastavte sa pri Spievajúcej fontáne a pripomeňte si tie najkrajšie momenty z celého výletu!

Sledujte ďalšie šikovné tipy na výlety na stránkach www.zazikosice.sk!

