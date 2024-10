Objavte kúsky Stredozeme: Miesta, ktoré inšpirovali Tolkiena pri tvorbe Pána prsteňov.

Pre fanúšikov J.R.R. Tolkiena je Stredozem viac ako len fantázia – je to svet plný mágie, dobrodružstva a epických bitiek medzi dobrom a zlom. Ale čo ak tento svet, ktorý ste si zamilovali pri čítaní Pána prsteňov a Hobita, v skutočnosti existuje? Samozrejme, nenájdete tam elfov alebo hobitov, ale krajiny, ktoré Tolkiena inšpirovali pri vytváraní jeho fiktívneho sveta, sú reálne a dostupné na objavenie.

Oxford: Kde sa rodili príbehy

Jedným z najdôležitejších miest spojených s Tolkienom je Oxford. Práve tu Tolkien pôsobil ako profesor na prestížnej Oxfordskej univerzite, kde písal svoje najväčšie diela. Mesto, so svojimi starobylými univerzitnými budovami a pokojným prostredím, mu poskytovalo inšpiráciu. Ak prejdete úzkymi uličkami alebo navštívite Katedrálu Krista, môžete si predstaviť, ako sa tu Tolkien prechádzal a rozmýšľal nad osudmi Froda a jeho priateľov.

Letecký pohľad na mesto Oxford. Foto: GettyImages

Nový Zéland: Moderná filmová Stredozem

Keď sa povie „Stredozem“ vo filmovom svete, väčšina fanúšikov okamžite myslí na Nový Zéland, ktorý sa stal ikonickou lokalitou pre filmové adaptácie Pána prsteňov a Hobita. Svoje úchvatné scenérie, vrátane majestátnych hôr, divokých riek a tichých údolí, poskytol režisérovi Peterovi Jacksonovi, aby vytvoril žijúci, dýchajúci svet Stredozeme. Od návštevy Hobitova (Hobbiton) až po trekking v národnom parku Tongariro, kde sa nachádzala Mordorská planina, Nový Zéland je pre fanúšikov Tolkiena nevyhnutnou destináciou.

Birmingham: Tolkienovo detstvo

Tolkienova mladšia časť života bola spojená s mestom Birmingham, kde strávil väčšinu svojho detstva. Niektorí odborníci tvrdia, že tamojšie industriálne prostredie ovplyvnilo jeho vnímanie Mordoru, temného a dymom zahaleného sveta. Ak navštívite oblasť Sarehole Mill, môžete spoznať krajiny, ktoré mu pravdepodobne pripomínali Hobitín, predtým ako bol zmietnutý priemyselnou revolúciou.

Mount Ngauruhoe Mt.Doom, ikonická slávna sopka v národnom parku Tongariro. Toto miesto bolo natočené v hollywoodskej filmovej trilógii Pán prsteňov. Foto: GeyttyImages

Škótska vysočina: Drsná krása Rohan

Drsná, no zároveň nádherná škótska vysočina je ďalším miestom, ktoré sa často spája so Stredozemou. Jej divoké a veterné pohorie a nedotknuté jazerá sú presne tým miestom, kde by ste očakávali, že narazíte na jazdcov z Rohanu alebo na majestátne elfy z Lothlórienu. Glencoe a Ben Nevis sú miesta, ktoré vás pohltia a privedú na myšlienku, že ste skutočne vstúpili do Tolkienovho sveta.

Švajčiarske Alpy: Cesta cez Hmlisté hory

Keď si Tolkien ako mladý muž vyšiel na túru po švajčiarskych Alpách, netušil, že táto cesta mu zanechá hlbokú stopu v jeho spisovateľskom živote. Práve alpské hory, ich majestátnosť a divokosť, sa stali základom pre Hmlisté hory, cez ktoré museli Frodo, Gandalf a ostatní členovia Spoločenstva prsteňa prejsť na svojej ceste. Ak vás láka horské dobrodružstvo, prechádzka po týchto horách vám priblíži zážitky, ktoré si Tolkien niesol so sebou po celý život.

Majestátna alpská krajina v štýle Pána prsteňov. Foto: GettyImages

Tolkienova cesta: Lancashire, Veľká Británia

Ďalším fascinujúcim miestom spojeným s Tolkienom je Lancashire na severozápade Veľkej Británie, kde môžete nájsť tzv. Tolkienovu cestu (Tolkien Trail). Tento región je neodmysliteľne spojený s jeho dielom a je považovaný za jednu z hlavných inšpirácií pre Stredozem. Počas svojho pôsobenia v tejto oblasti, keď navštevoval priateľa a kolegu jezuitu otca Roberta Murraya na Stonyhurst College, sa Tolkien prechádzal po malebných krajinách Lancashiru. Táto idylická, tichá krajina s riekou Ribble a okolitými kopcami sa často považuje za predobraz pre Tolkienove opisy Shire, domova hobitov. Okrem toho kostol Panny Márie v neďalekej dedine Newchurch-in-Pendle má nezvyčajnú výzdobu: rezbu v tvare oka v polovici výšky veže, známu ako Oko Božie, ktoré sa podobá vševidiacemu oku Saurona.

Lancashire na severozápade Veľkej Británie. Foto: GettyImages

Prechádzka po Tolkienovej ceste začína v dedine Hurst Green v krčme Shireburn Arms zo 17. storočia, kde bol Tolkien pravidelným návštevníkom. Potom sa vinie cez zvlnenú krajinu, okolo majestátnych budov Stonyhurst College a cez historické pamiatky, ako je Cromwell’s Bridge, zarastený most pre pakoňov, ktorý kedysi používal Oliver Cromwell v anglickej občianskej vojne. Pre fanúšikov je to jedinečná možnosť vkročiť do sveta, ktorý inšpiroval niektoré z najkrajších pasáží jeho príbehov.

Krajiny, ktoré vás prenesú do Stredozeme

Hoci sa Tolkienova Stredozem v skutočnosti rozprestiera len na stránkach jeho kníh, jej fragmenty možno nájsť na mnohých miestach po celom svete. Od Oxfordu po Nový Zéland, od Birminghamu po švajčiarske Alpy – každá z týchto lokalít nesie kúsok Tolkienovho dedičstva. Ak ste jeho fanúšikom a radi by ste cítili aspoň záblesk jeho fiktívneho sveta, tieto miesta vám ponúknu nezabudnuteľný zážitok.

Takže, zbaľte batoh a vydajte sa na vlastnú cestu po Tolkienovej Stredozemi. Možno nenarazíte na hobitov, ale krásy týchto miest vás nepochybne prenesú do fantastického sveta jeho príbehov.