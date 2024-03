Nórske Špicbergy: Divočina za polárnou kružnicou (rozhovor)

Svalbard alebo Špicbergy sú známe svojou odlahlou polohou, drsnou arktickou prírodou, bohatou divočinou a fascinujúcimi ľadovcami. Je to miesto, ktoré láka cestovateľov, vedcov a aj dobrodruhov, ktorí chcú skúmať jeho unikátne ekosystémy a pozrovať jeho polárnu fáunu. Divočinu Špicbergov sa rozhodol preskúmať cestovateľ Roland Régely, ktorý tu strávil týždeň a okúsil z nich to najlepšie.

Ako sa sem dostať z Európy?

Cestovanie na Špicbergy začína zväčša letecky, pričom najčastejšou vstupnou bránou je Longyearbyen, najväčšie osídlenie na súostroví. Letecká doprava sem smeruje hlavne z Nórska, konkrétne z Oslo alebo Tromsø. Let z Oslo do Longyearbyen trvá približne tri hodiny, čo je prekvapivo rýchlo vzhľadom na odľahlú polohu ostrovov. Aj keď sú niektoré lety do Longyearbyen dostupné počas celého roka, ich frekvencia sa môže líšiť podľa sezóny.

„Zo strednej Európy sa človek potrebuje dostať najprv na pevninské Nórsko, čiže do Oslo, Tromsø alebo Bodø. Hlavne z Oslo a Tromsø sú spojenia, ktoré idú priamo na Svalbard alebo Špicbergy. K dispozícii sú dokonca aj plavby loďou, čo som predtým nevedel, takže dá sa sem aj takýmto spôsobom dostať. Ja som letel nízkonákladovou spoločnosťou do Nórska a odtiaľ už škandinávskými aerolinkami.“

Foto: Roland Régely

Ako sa pripraviť na cestu?

„Príprava spočívala v tom, že som si povedal, čo chcem za ten krátky čas vidieť. Takže to som si dal na papier a nejak som si pospájal, čo by sa dalo ešte počas nejakej väčšej cesty niekde vidieť. Naozaj myslím, že dá sa povedať, že keď ide človek loďou, tak uvidí toho naozaj veľmi veľa a za krátky čas. Ja som bol na troch plavbách za ten týždeň a z toho jedna bola taká, že sme boli naozaj celý deň na mori. Od rána až do večera.“

Pri plánovaní cesty na Špicbergy je dôležité mať na pamäti, že sa vydávate do jedného z najextrémnejších prostredí našej planéty. Preto je esenciálne zamerať sa na podrobnú prípravu, aby ste si zabezpečili bezpečný a príjemný zážitok.

„Oblečenie som si musel nachystať nejaké teplejšie. Tie teploty nie sú nejak výrazne nižšie, ako v Európe počas zimy, ale pocitovo je to trošku inak. Hlavne keď sa človek presúva loďou, tak pocitovo je o – 10 alebo – 15 stupňov menej. Vzhľadom k tomu, že je tam aj silný vietor.“

Foto: ilustračné, https://www.gettyimages.com

Špicbergy sú chránenou prírodnou oblasťou s prísnymi pravidlami zameranými na ochranu lokálneho ekosystému. Poznanie a dodržiavanie týchto pravidiel nie je len základom úcty k prírode, ale aj zárukou vašej bezpečnosti.

„Jediné, čo si naozaj treba naštudovať je to, ako to tam funguje so zvieratami a s tým, kde človek môže ísť a nemôže ísť, lebo tam hrozí zabitie ľadovým medveďom, takže je to pomerne nebezpečné.“

Ubytovať sa môžeš kdekoľvek

Ubytovanie na Špicbergoch sa pohybuje od jednoduchých až po pomerne luxusné možnosti. Väčšina ubytovacích kapacít je sústredená okolo Longyearbyenu, ktorý slúži ako centrum pre väčšinu turistických aktivít na súostroví.

Od štvorhviezdičkovývh hotelov s výhľadmi na arktickú krajinu po útulné hostely a penzióny, Longyearbyen ponúka pestrú škálu ubytovania, aby vyhovel rôznym finančným nárokom. Mimo Longyearbyen sú možnosti obmedzenejšie, ale stále existujú zaujímavé alternatívy, ako sú ubytovanie na prieskumných lodiach a v polárnych táboroch.

„Ubytovanie je tam rôzne. Dajú sa objednať aj štvorhviezdičkové hotely, ktoré sa nachádzajú pri letisku. Ja som chcel trošku taký autentickejší zážitok, takže som sa vybral do bývalej baníckej osady, ktorá bola prerobená na hotel. Bolo to veľmi príjemné miesto, kde sa stretávalo veľa turistov z rôznych krajín, takže to bol taký arktický hostel. Izby tam boli veľmi malé.“

Foto: Roland Régely

Ceny sú vyššie

Ceny na Špicbergoch odrážajú ich odľahlosť a logistické výzvy spojené s dopravou tovaru do tejto arktickej oblasti. Vo výsledku by mali návštevníci očakávať, že životné náklady tu budú vyššie v porovnaní s mnohými inými destináciami, vrátane zvyšku Nórska, ktoré je samo osebe považované za drahú krajinu.

„Ceny ubytovania sú jemne vyššie, treba počítať so stovkami eur za týždeň pre jednu osobu. Skôr si myslím, že väčší problém je jedlo. To je tam veľmi drahé a keď si človek nedá pozor, tak môže za jednu večeru nechať aj 100 eur pre jednu osobu, čo nie každý možno chce.“

Foto: ilustračné, https://www.gettyimages.com

Mimo bezpečnej zóny treba zbraň

Na Špicbergoch existujú špecifické bezpečnostné opatrenia, ktoré súvisia s prítomnosťou ľadových medveďov, ktoré sú chránené, ale potenciálne nebezpečné. Pre návštevníkov vydávajúcich sa mimo bezpečných oblastí sa často odporúča, aby so sebou mali zbraň pre prípad obrany proti ľadovým medveďom.

Je dôležité zdôrazniť, že zbraň by sa mala použiť len ako absolútne posledná možnosť a hlavným cieľom je predísť akémukoľvek stretnutiu s medveďom prostredníctvom vhodných preventívnych opatrení. Okrem toho, turisti by mali vždy zvážiť doprovod miestneho sprievodcu, ktorý má skúsenosti s pohybom v arktickom prostredí a vie, ako reagovať v prípade stretnutia s ľadovým medveďom.

Foto: Roland Régely

„Mimo bezpečnej zóny je na Špicbergoch zakazané chodiť bez zbrane alebo bez ozbrojného sprievodu. Takže keď človek prejde za horizont bezpečia, sú to zaujímavé pocity. Naozaj, aj keď je tam ten sprievodca s vami a máte istotou, že má zbraň, tak je to také zvláštne lebo predsalen môže aj ta puška zlyhať a ten sprievodca môže odpadnúť alebo čokoľvek sa môže stať. Takže je to naozaj iný zážitok.“

„Pokiaľ človek stretne na Svalbarde medveda, je to preto, že ten medveď to chcel. Polárne medvede majú takmer 100% úspešnosť pri útoku. Pri tých hnedých medveďoch to tak nie je. Polárne medvede si naozaj vážia to, že majú nejaký prísunk potravy a chcú to využiť. Oni ale nechodia veľmi blízko tam, kde je veľký pohyb ľudí. Sem tam sa to stane, najmä keď sú hladné a v zime majú veľmi málo potravy.“