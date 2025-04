Nezmeškajte lístky na RegioJet! Pribudlo navyše 2 000 miest počas sviatkov

Cestujúci by si mali lístky zabezpečiť včas, väčšina spojov je takmer vypredaná.

Väčšia kapacita na najvyťaženejších linkách

Dopravca RegioJet reaguje na zvýšený dopyt počas veľkonočných sviatkov a posilňuje vlakové aj autobusové spojenia. Najviac nových miest pribudne na vlakových linkách medzi Prahou a Ostravou, ako aj na medzinárodných spojoch do Viedne, Budapešti, Bratislavy a Košíc.

„V termíne od 17. do 21. apríla sme navýšili kapacitu o približne 2 000 miest na pravidelných linkách Praha – Ostrava – Košice, Praha – Brno – Viedeň – Budapešť a Praha – Brno – Bratislava. Posilnili sme aj nočné spoje Praha – Přemyšl. V nasledujúcich dňoch budeme kapacitu operatívne upravovať podľa dopytu,“ uviedol Jakub Svoboda, výkonný riaditeľ vlakovej dopravy RegioJet.

Nápor najmä vo štvrtok a pondelok

Silný záujem eviduje RegioJet aj v autobusovej doprave. Najväčší nápor cestujúcich očakáva vo štvrtok počas celého dňa, v piatok dopoludnia a v pondelok pri návratoch domov.

„Posilňujeme vnútroštátne linky, ako napríklad medzi Brnom a Prahou, z Prahy do Karlových Varov či do Liberca, ale aj medzinárodné spoje z Prahy do Berlína, Budapešti a Viedne,“ dopĺňa Dita Tomešová, riaditeľka autobusovej dopravy.

Záujem rastie aj o stredajšie popoludňajšie spoje, keďže vo štvrtok sú školské prázdniny. RegioJet preto situáciu neustále monitoruje a je pripravený pridávať ďalšie spoje podľa potreby.

Posledné voľné miesta, odporúča sa skorý nákup

Na väčšine liniek sú aktuálne v predaji posledné voľné miesta. Očakáva sa, že väčšina spojov bude do odchodu úplne vypredaná. Dopravca preto nasadzuje všetky dostupné kapacity a nevylučuje ďalšie navýšenie tesne pred odjazdom.

Komfortná cesta so službami navyše

Počas veľkonočných sviatkov si cestujúci môžu užiť pohodlné cestovanie bez stresu z dopravných kolón. Vo vlakoch RegioJet je štandardom bezplatné Wi-Fi, denná tlač, časopisy a pestrý výber občerstvenia za priaznivé ceny.

Z ponuky:

Tvarohový koláč za 0,40 €

Sushi set za 3,60 €

Sviečková s knedľou za 3,96 €

Pivo Pilsner Urquell za 1,00 €

V Business triede si navyše cestujúci môžu dopriať pomarančový džús alebo Prosecco zdarma.