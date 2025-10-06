Jesenná dovolenka v Egypte: 7 ukrytých pokladov Egypta. Vieme kam cestovať na jeseň bez davov

Egypt na jeseň je skvelou voľbou pre cestovateľov, ktorí si chcú užiť pamiatky, prírodu a pobrežie bez horúčav a bez davov. Miesta ako Gíza, Luxor či Káhira sú nádherné, ale často preplnené. Ak však túžite po pokojnejšom zážitku, máme pre Vás zoznam šiestich menej známych lokalít, ktoré ponúkajú neopakovateľnú atmosféru, príjemné jesenné počasie a možnosť objavovať Egypt.
1. Dahab – Hippie raj bez hotelových reťazcov
Dahab, ležiaci na juhovýchode Sinajského polostrova, je malé pobrežné mestečko známe svojou uvoľnenou, takmer bohémskou atmosférou. Namiesto vysokých hotelov tu nájdete útulné bungalovy, farebné kaviarne a plážové reštaurácie, kde domáci popíjajú ibištekový čaj pod hviezdami.
Je to ideálne miesto pre milovníkov pokoja, potápania a slow-travel štýlu. V jesenných mesiacoch, najmä v októbri a novembri, sú teploty ideálne na aktivity aj oddych, a zároveň sa vyhnete sviatkovému náporu turistov zo susedných krajín.
Jedným z najväčších lákadiel je Blue Hole, čo je legendárna potápačská lokalita s tajomnou, temne modrou hĺbkou. Okrem vodných športov Dahab ponúka aj možnosť nočnej túry na horu Sinaj, kde si môžete vychutnať nezabudnuteľný východ slnka z miesta, kde Mojžiš podľa tradície prijal Desatoro.
Prečo sem?
Pokojné prostredie mimo hlavného turistického ruchu ideálne na potápanie, jógu a pomalé cestovanie.
Zaujímavosťou je, že…
Dahab pôvodne znamená „zlato“, nie kvôli piesku, ale pre zlatisté odlesky slnka na hladine Červeného mora.
2. Oáza Siwa – Ticho na konci sveta
Ukrytá hlboko v západnej púšti pri líbyjských hraniciach, oáza Siwa ponúka úplne iný obraz Egypta, a to pokojný, zelený a mystický. Je známa svojimi palmovými hájmi, slanými jazerami, prírodnými horúcimi prameňmi a architektúrou z blata, ktorá ladí s okolitou púšťou. Jesenné obdobie prináša ideálne počasie. Cez deň je teplo, v noci sviežo a príjemne.
Siwa je domovom berberského obyvateľstva, ktoré si zachováva vlastnú kultúru, jazyk aj zvyky. V októbri sa tu každoročne koná Festival Siwa, počas ktorého sa miestne kmene stretávajú na slávnostiach zmierenia, hudby a jedla. Návšteva Chrámu boha Amuna, kde si kedysi prišiel po veštbu sám Alexander Veľký.
Prečo sem?
Jedinečné spojenie prírody, tradície a relaxu. Ideálne miesto na „digitálny detox“.
Zaujímavosťou je, že…
Miestni veria, že hrob Alexandera Veľkého by mohol byť ukrytý niekde v okolí Siwy, zatiaľ však nebol objavený.
3. Tell el-Amarna – Stratené mesto faraóna
Tell el-Amarna je dnes archeologickým komplexom, no v 14. storočí pred Kr. tu stálo nové hlavné mesto Egypta – Achetaton. Založil ho faraón Achnaton, ktorý zavrhol tradičný panteón bohov a zaviedol uctievanie jediného boha, a to Atona, ktorý bol zobrazovaný ako slnečný disk s lúčmi ukončenými rukami.
Mesto po jeho smrti rýchlo zaniklo, čo z neho robí fascinujúce a pomerne nedotknuté miesto pre historikov aj návštevníkov. V jesenných mesiacoch tu panuje príjemné podnebie, a vďaka nízkemu počtu turistov si môžete vychutnať prechádzky po ruinách takmer osamote.
Prečo sem?
Unikátna možnosť objaviť zabudnuté hlavné mesto s temnou a fascinujúcou minulosťou.
Zaujímavosťou je, že…
Achnaton bol otcom slávneho faraóna Tutanchamóna, ktorý sa vrátil k starým bohom, keď nastúpil na trón.
4. Biela púšť – Surreálny kraj bez hraníc
Biela púšť (White Desert National Park) je prírodný fenomén, ktorý vyzerá ako zo sci-fi filmu. Vápencové formácie v tvare húb, zvierat a veží vytvárajú krajinomalbu, ktorú príroda modelovala tisíce rokov. Nachádza sa asi 5 hodín cesty od Káhiry a patrí medzi najúchvatnejšie púštne scenérie severnej Afriky.
Jeseň je ideálnym obdobím na návštevu. Denné teploty sú znesiteľné, noci svieže, ale nie studené. Kempovanie pod hviezdami, beduínska večera a prechádzky po mesačnej krajine sú zážitkom, ktorý mení pohľad na svet aj na vlastné tempo života. Väčšina výletov sa organizuje s miestnymi sprievodcami, ktorí Vám pripravia všetko potrebné vrátane tradičných jedál a táboráku.
Prečo sem?
Lebo je to úplne iný Egyp. Tichý, prirodzený, duchovný. Ideálny pre milovníkov prírody a nočnej oblohy.
Zaujímavosťou je, že…
Niektoré skalné formácie sú prirodzene vytvarované tak presne, že pripomínajú kura, sfingu či ľudské postavy a to bez zásahu človeka.
5. Abydos – Chrám, ktorý zatienil aj Karnak
Chrám v Abydose, zasvätený faraónovi Setimu I., patrí medzi najlepšie zachované staroegyptské stavby. Farby na reliéfoch sú stále živé, stĺpy majestátne a atmosféra pokojná. Napriek svojej umeleckej hodnote sa chrám nachádza mimo hlavných turistických trás.
Jeseň ponúka ideálne svetlo na fotografovanie a príjemné podmienky na prehliadku. Môžete sa tu pohybovať voľne, bez hluku, a tak si naplno vychutnať každý detail výzdoby. Okrem chrámu sa v Abydose nachádza aj tzv. „helikoptérový hieroglyf“, ktorý rozvíril mnohé konšpiračné teórie a stal sa internetovým fenoménom.
Prečo sem?
Úchvatné umenie, pokojná atmosféra a autentický kontakt s faraónskym Egyptom.
Zaujímavosťou je, že…
Nápis, ktorý pripomína tvar helikoptéry, lietadla a ponorky, je v skutočnosti výsledkom viacerých vrstiev textov vyrytých cez seba.
6. El Quseir – Zabudnutá brána k Červenému moru
El Quseir je pobrežné mesto medzi Hurghadou a Marsa Alamom, ktoré si zachovalo svoju autenticitu a kľud. Nájdete tu historickú osmanskú pevnosť, malé rybárske prístavy, úzke uličky s kaviarňami a krásne koralové útesy bez masového turizmu. Je ideálnou voľbou pre tých, ktorí chcú zažiť Červené more bez hlučných rezortov.
V jesenných mesiacoch je voda stále teplá a pláže prázdne. Mesto je navyše dobrým východiskovým bodom na výlety do púšte alebo potápačské výlety na opustené miesta. Ubytovanie je cenovo dostupné, a miestne reštaurácie ponúkajú čerstvé ryby a domáce jedlá s pohostinnosťou, aká sa už v rezortoch často nevidí.
Prečo sem?
Tiché pobrežie, autentické mesto, priateľská atmosféra, skrátka ideálne miesto na oddych bez masovej turistiky.
Zaujímavosťou je, že…
El Quseir bol kedysi dôležitým prístavom pre pútnikov smerujúcich do Mekky.