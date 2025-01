Najbližšie letiská: Kde pristáť, aby ste boli v centre rýchlo?

Cestovanie môže byť úžasné, no dlhé presuny z letiska do centra mesta môžu radosť rýchlo pokaziť. Niektoré letiská sú od cieľovej destinácie vzdialené desiatky až stovky kilometrov, no iné sú doslova na dosah ruky. Ktoré európske letiská ponúkajú najkratší a najrýchlejší transfer do centra? Portál Euronews sa pozrel na tie najlepšie – a aj na to, koľko vás bude stáť presun.

Niektoré letiská sú napriek svojim názvom umiestnené žalostne ďaleko od miest, ktoré majú obsluhovať. Už ste niekedy leteli na letisko Paríž-Vatry? Ak áno, určite vás prekvapilo, že ste sa ocitli približne 160 km od Mesta svetla.

Podobné situácie nastávajú aj pri letiskách „Mníchov West“, ktoré sa nachádza 120 km od Mníchova, a Frankfurt Hahn, ktoré je dokonca bližšie k Luxembursku než k Frankfurtu – konkrétne 125 km od mesta.

Ak nechcete po prílete absolvovať dvojhodinovú jazdu autobusom, lepšou voľbou je destinácia s letiskom čo najbližšie k centru. Pozreli sme sa na letiská s najkratším presunom do mesta a priemerné náklady na transfer.

Ktoré letiská sú najbližšie k mestu, ktoré obsluhujú?

Ak ste už niekedy leteli na letisko v Gibraltári, pochopíte, prečo je najbližším letiskom k mestu v celej Európe. Lietadlá pristávajú prakticky v centre, len 1,4 km od Mauzolea a Market Place.

Autobusová spoločnosť Gibraltar Bus Company premáva priamo z letiska do centra za päť minút a cena lístka je menej než 2 €. Alternatívne môžete do mesta aj pohodlne prejsť pešo – prechádzka trvá len 15 minút a zahŕňa prechod cez samotnú letiskovú pristávaciu dráhu.

V Taliansku je Medzinárodné letisko Pisa postavené priamo pri centre mesta. K hlavnej železničnej stanici je to iba 1,5 km, pričom historické centrum sa nachádza o niečo ďalej, približne 3 km.

Veľkou výhodou Pisy je však automatizovaná dráha pre cestujúcich (tzv. people-mover), ktorá spája letisko so železničnou stanicou. Cesta trvá iba päť minút a stojí 6,50 € jednosmerne.

Ak cestujete do Estónska, poteší vás, že letisko Tallinn sa nachádza iba 4 km od historického centra mesta. Presun do mesta zvládnete za 15 minút autobusom alebo električkou, pričom cena lístka je len 2 €.

Podobne blízko je aj Vilnius v Litve – jeho letisko leží len 5,9 km južne od centra mesta. Priame autobusy odchádzajú každých 10 minút a cestovné stojí už od 0,65 €.

Ktoré letiská majú najlepšie dopravné spojenia?

Podobne ako Pisa, mnoho európskych miest investovalo do efektívnych dopravných spojení, ktoré umožňujú rýchly presun cestujúcich do centra.

Lisabon je od centra mesta vzdialený približne 10 km, no vďaka priamemu železničnému spojeniu sa na trase Aeroporto-Saldanha dostanete do historického centra za menej než 20 minút a za pár eur.

Malaga má veľmi dobré spojenie – železničná stanica sa nachádza priamo pri termináli letiska. Hoci je centrum vzdialené 12 km, vlaková linka C-1 vás tam dovezie približne za 12 minút, pričom zároveň spája letisko s populárnymi destináciami ako Fuengirola, Benalmádena a Torremolinos.

Zürich ponúka bleskový presun do mesta – vďaka vlakovým linkám S2 a S16 sa dostanete na hlavnú stanicu Hauptbahnhof už za 10 minút.

Za zmienku stojí aj Kodaň, kde premáva priamy vlak na hlavnú stanicu a transfer trvá iba 13 minút za cenu menej než 5 €.

Prečo zvážiť verejnú dopravu?

Aj keď je Uber či taxi lákavá možnosť, európske letiská sa snažia sprístupniť lacné a efektívne možnosti verejnej dopravy. Okrem toho má používanie verejnej dopravy jasné environmentálne výhody, takže nabudúce zvážte autobus, električku či vlak, namiesto taxíka – ušetríte peniaze a zároveň prispejete k ekologickejšiemu spôsobu cestovania.