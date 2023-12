Najbizarnejšie turistické zákony roku 2023

Vzhľadom na to, že cestovanie zažívalo po pondémii prudký nárast, mnohé turistické destinácie zaviedli v roku 2023 určité opatrenia, ktoré mali ochraňovať obľúbené lokality a regulovať davy. Poď sa s nami pozrieť na tie najnetradičnejšie, ktoré zverejnil portál Euronews.

Vzhľadom na to, že turisti toto leto zažívala Sardínia veľký príval, úrady zaviedli množstvo nariadení.

Medzi ne patrí obmedzenie počtu návštevníkov a zavedenie časových limitov. Na pláži Pelosa na západnom pobreží však zaviedli aj zákaz používania uterákov, ktorý vyžaduje, aby si opaľujúci nosili podložky, ktoré zachytávajú menej piesku.

Známa sardínska ružová pláž Spiaggia Rosa zostala zatvorená aj v roku 2023, pričom za chôdzu po nej hrozí pokuta 500 eur a za krádež piesku až 3 500 eur.