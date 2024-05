Na Deň detí môžu rodiny zažiť výnimočný program naprieč celým Slovenskom

Na Deň detí, 1. júna, sa naprieč celým Slovenskom konajú zaujímavé podujatia. Pre rodiny ich pripravili subjekty pôsobiace v cestovnom ruchu a ich prehľad prináša národná organizácia SLOVAKIA TRAVEL. To svoje si z nich môžu vybrať ľudia, ktoré radi trávia čas aktívne, milujú dobrodružstvo, ale aj vzdelávacie aktivity.

Kto za zážitkami najradšej kráča, alebo sa vezie na bicykli, môže na západnom Slovensku zažiť hneď dva výnimočné výlety so sprievodcom.

Cyklotúlačky a Lesopotulky

Cyklotúlačky po Žitnom ostrove prevedú rodiny Chránenou krajinnou oblasťou Dunajské Luhy. Počas nenáročnej trasy uvidia uprostred lužných lesov vraky lodí, ktoré majú skutočne prekvapivý príbeh. Cyklotúlačky štartujú v sobotu 1. júna o 10. hodine z obce Sap, detskí návštevníci majú na ne vstup zdarma.

Na Záhorí, v blízkosti Šaštína, sa na Deň detí konajú Lesopotulky. Ide o príjemnú prechádzku borovicovými lesmi a piesočnatými dunami, na ktorej návštevníkov sprevádza lesník. Obe spomínané prehliadky prináša Krajská organizácia cestovného ruchu Trnavský kraj. „Ide o fyzicky nenáročné aktivity, ktoré zvládnu aj mladšie deti. Záujemcovia si môžu lístky zakúpiť na našej internetovej stránke,“ hovorí za KOCR Martin Palkovič.

Foto: KOCR Trnavský kraj

Pozorovanie Slnka a výnimočné hračky

Po prekvapivý astronomický zážitok si môžu prísť návštevníci na Deň detí do Krajskej hvezdárne a planetária Maximiliána Hella v Žiari nad Hronom. Premietnu im tam zaujímavý film, lektor im rozpovie príbeh hviezd a planét a prostredníctvom ďalekohľadu budú z terasy planetária sledovať Slnko. „Tento zážitok sa páči najmä mladším deťom. O vesmíre sa učia v škole a tieto poznatky si môžu v planetáriu potvrdiť aj v praxi,“ hovorí Mária Veselá z OOCR Región GRON.

Na strednom Slovensku môžu deti zavítať aj na Hrad Modrý Kameň, v ktorom sídli Múzeum bábkarských kultúr a hračiek. Tunajšia expozícia Hračky na Slovensku v 20. storočí sa zapáči aj rodičom. Počas prehliadky totiž uvidia mnohé hračky, ktoré úzko súviseli s ich detstvom.

Putovanie s detským pasom aj v bludisku

Metropola východného Slovenska na Deň detí doslova ožije podujatiami. Na mnohé z nich privedie návštevníkov Košický detský pas. „Je to brožúra pre detských cestovateľov, do ktorej zbierajú pečiatky navštívených miest a my ich za to odmeníme prekvapením,“ hovorí Ivana Kavulič z OOCR Visit Košice. Pas zahŕňa 29 miest, na Deň detí sa špeciálny program koná napríklad v zoologickej záhrade, v športovo-zábavnom areáli Anička, ale aj v parnej továrni či v obľúbenej lokalite Alpinka. Košický detský pas si ľudia vyzdvihnú v turistickom centre v historickej radnici.

Na rodiny s deťmi sú pripravení aj na severovýchode Slovenska, v Starej Ľubovni. Tunajší hrad vyzerá už na prvý pohľad ako z rozprávky. Povinnou jazdou počas jeho návštevy je aj prehliadka susediaceho skanzenu a prekvapivým zážitkom pre celú rodinu bude v Starej Ľubovni aj návšteva Viktóriiných záhrad s bludiskom Čertova skala, ktoré je najväčším svojho druhu v Strednej Európe.

Foto: SLOVAKIA TRAVEL Martin Šopinec

