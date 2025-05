Leto v Chorvátsku? Týchto 7 hudobných festivalov musíte zažiť!

Chorvátsko sa v lete 2025 opäť stáva horúcim epicentrom hudby – od divokej salsy až po hlboké basy elektroniky. Predstavujeme sedem festivalov, ktoré premenia Jadran na pulzujúcu hudobnú planétu.

Záhreb sa koncom júna zmení na hudobný vesmír vďaka INmusic Festivalu (23. – 25. júna). Na Ostrove mládeže pri jazere Jarun vystúpia hviezdy ako Kings of Leon, Massive Attack, Air a St. Vincent.

Tento festival, často označovaný ako jeden z najlepších v Európe (NME, CNN), ponúka spojenie výnimočnej hudby a čarovnej prírody. Kempovanie na ostrovoch a intímna atmosféra robia z INmusic zážitok, ktorý sa neopakuje.