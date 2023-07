Krádež dokladov aj užitočné registračné formuláre. Ministerstvo ponúka rady na letnú dovolenku

Pred odchodom na dovolenku alebo inú zahraničnú cestu je vhodné skontrolovať si platnosť cestovných dokladov. Pripomína Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR.

Zdôraznilo tiež, že vhodné je mať pri sebe aj kópiu pasu pre prípad straty alebo krádeže. Na základe kópie je potom možné získať náhradný cestovný doklad.

Splnomocnenie rodičov

„Pri cestách maloletých detí do zahraničia bez sprievodu rodičov odporúčame mať vyplnený formulár – splnomocnenie rodičov o tom, že dospelé osoby, ktoré sprevádzajú deti, sú na to oprávnené a sú tam uvedené aj kontakty,“ povedal riaditeľ konzulárneho oddelenie rezortu Igor Pokorný s tým, že predmetné tlačová sú zverejnené aj na stránke ministerstva.

Pri ceste do niektorých častí sveta, napríklad do regiónu Blízkeho východu, je podľa Pokorného vhodné zistiť si miestne špecifiká. „Týka sa to obliekania, týka sa to pitia alkoholu a tak ďalej,“ zdôraznil. Zároveň doplnil, že tieto veci je možné ľahko nájsť na internete, niekedy to však ľudia podceňujú. „Na mieste, kde sa ocitnú naši turisti, odporúčame dodržiavať zákony a zvyklosti,“ uviedol Pokorný.

Registračné formuláre

Šéf konzulárneho oddelenia rezortu zahraničia pripomenul aj registračné formuláre, ktoré môžu cestovatelia využiť. „To sa osvedčilo počas tých COVIDových pandémií, keď sme vedeli, kde ľudia sú a počas krízových situácií,“ povedal Pokorný. Takisto pripomenul núdzové telefónne čísla, ktoré občan obdrží v takzvanej privítacej SMS po prekročení hraníc.

„Na tieto čísla sa nevolá preto, že neviem, kde mám načapovať benzín, alebo keď nemám teraz signál, alebo neviem, aké bude počasie. Toto sú naozaj núdzové čísla, na ktorá sa volá len v prípade strata-havária-ublíženie na zdraví-krádež,“ vysvetlil Pokorný. Dodal, že majitelia smartphonov si môžu stiahnuť aplikáciu rezortu zahraničia Svetobežka, kde nájdu potrebné informácie.

Vedúci oddelenia konzulárnej asistencie rezortu Vladimír Šimoňák pripomenul, že ministerstvo eviduje zoznam krajín, kam slovenským občanom neodporúča cestovať.

„Možno tieto informácie nájsť na webe ministerstva,“ povedal s tým, že situácia v tejto oblasti sa priebežne mení. „Neustále vyhodnocujeme situáciu na celom svete a podľa toho prispôsobujeme tieto odporúčania,“ doplnil Šimoňák.