Kam uniknúť z mesta: 5 tipov na jednodňové výlety v okolí Košíc

Košice ponúkajú množstvo kultúrnych a spoločenských zážitkov, no aj ten najväčší milovník mestského života občas ocení krátky výlet do prírody. V okolí mesta sa nachádza viacero lokalít, ktoré sú ideálne na oddych, turistiku či len jednoduchú zmenu prostredia. Nemusíte cestovať ďaleko, stačí si vybrať jeden deň, zbaliť pohodlnú obuv a vyraziť za mestské hranice.
1. Bankov a Čermeľ
Bankov a Čermeľské údolie patria medzi najdostupnejšie miesta pre obyvateľov Košíc, ktorí chcú tráviť čas v prírode. Tieto lesné lokality sa nachádzajú len pár minút od centra a ponúkajú nenáročné prechádzky, bežecké trasy aj cyklotrasy. Výhodou je, že ide o dobre udržiavané a značené oblasti, vhodné aj pre rodiny s deťmi.
Nachádza sa tu aj vyhliadková veža, z ktorej je vidieť časť mesta a okolitú krajinu. Počas víkendu je možné spojiť výlet s návštevou miestnej reštaurácie alebo kaviarne, ktoré sú priamo v lese a poskytujú príjemné zázemie.
2. Sivec a Ružín
Oblasť Ružína je známa najmä vďaka rovnomennému vodnému dielu, ktoré vytvára zaujímavú scenériu v kombinácii s okolitými vrchmi. Najatraktívnejším miestom pre výlet je vrch Sivec, ktorý sa týči nad nádržou. Trasa na vrchol nie je technicky náročná, no miestami je strmšia, preto je vhodné zvoliť pevnú obuv.
Odmenou za výstup je výhľad na priehradu, lesy a okolité kopce. Výlet na Sivec je vhodný aj na popoludňajší výjazd, pričom celý okruh vrátane výstupu a zostupu trvá približne dve až tri hodiny.
3. Herľany
Herľany sú známe najmä vďaka studenému gejzíru, ktorý patrí medzi unikáty nielen na Slovensku, ale aj v rámci celej Európy. Gejzír vyviera pravidelne v intervale niekoľkých desiatok hodín, preto je vhodné si pred výletom overiť jeho aktuálny rozvrh.
Okrem gejzíru ponúka táto lokalita aj príjemné prostredie niekdajšieho kúpeľného areálu, ktorý je vhodný na nenáročnú prechádzku. V okolí sa nachádza lesopark, lavičky, pramene a chodníky vhodné na pokojný oddych. Herľany sú vhodné najmä pre tých, ktorí hľadajú kľudné miesto s minimálnou námahou a zaujímavým prírodným javom.
4. Zádielska tiesňava
Zádielska tiesňava patrí medzi najpôsobivejšie prírodné úkazy v Košickom kraji a je ideálnou voľbou na celodenný výlet mimo mesta. Nachádza sa v Slovenskom krase, približne 35 kilometrov južne od Košíc, pri obci Zádiel. Je to hlboký krasový kaňon s impozantnými vápencovými stenami, ktorý vznikol činnosťou riečky Blatnica.
Trasa vedie priamo dnom tiesňavy, po upravenom chodníku, čo ju robí dostupnou aj pre menej zdatných turistov. Výlet je možné predĺžiť výstupom na planinu nad tiesňavou, odkiaľ sa otvárajú výhľady na celú dolinu a okolité kopce Slovenského krasu. V závere túry možno navštíviť aj Zádielsku vyhliadku, ktorá poskytuje pohľad priamo zhora do úzkeho kaňonu.
5. Slanské vrchy a Malý Milič
Slanské vrchy sú v porovnaní s inými turistickými oblasťami menej navštevované, čo však môže byť pre niektorých výhodou. Ticho, pokoj a prírodné scenérie bez davov sú hlavnými dôvodmi, prečo sa oplatí vyraziť aj týmto smerom. Výstup na Malý Milič je nenáročný a vhodný aj pre menej skúsených turistov.
Cesta vedie lesom, cez ktorý sa občas objaví výhľad na okolitú krajinu. Táto trasa je vhodná pre tých, ktorí uprednostňujú pokojné a nenáročné výlety mimo hlavných turistických trás.