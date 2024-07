Kam sa ísť v Rakúsku okúpať? Máme ideálnych 6 tipov

Vyberte sa na nezabudnuteľný výlet do nádherných termálnych kúpeľov a na prírodné pláže v Dolnom Rakúsku, niektoré z nich sa nachádzajú len kúsok od Bratislavy. Navštívte kúpele Bad Vöslau s minerálnymi prameňmi, alebo si užite kultúru na festivale La Gacilly v Badene. Nechýbajú ani idylické jazerá ako Seebad v Lunz am See či bezpečná Dunajská pláž Luberegg pre rodiny s deťmi.

Bad Vöslau

Jednou z osobitných atrakcií sú nádherné kúpele Bad Vöslau, ktoré návštevníkov nadchnú nielen svojou jedinečnou prírodou a pôsobivou architektúrou, ale aj bazénmi na kúpanie, ktoré sa napúšťajú priamo z pôvodného prameňa s minerálnou vodou – vyviera tu minerálny prameň Vöslauer.

Kúpele tvorí nádherný park s rozlohou 45 000 m² so 4 jedinečnými bazénmi, divokými romantickými skalnatými scenériami, voňavými borovicovými lesmi, rozsiahlym priestorom a množstvom skrytých oddychových zón. Je to ideálne miesto na oddych, pôžitok z kúpania, šport a veľa iného. Nachádza sa iba 1 hodinu cesty od Bratislavy.

Termálne kúşpele Bad Vosslau, Niederosterreich Werbung/ Romeo Felsenreich

Baden

Neďaleko Bad Vöslau sa nachádza kúpeľné mesto Baden. Okrem toho, že ponúka možnosti na kúpanie v historických kúpeľoch, v celom meste sa koná od júna do septembra svetová výstava La Gacilly, ktorej hlavnou témou je tento rok „prírodné dedičstvo“. Festival, ktorý vychádza z návštevníckeho centra na námestí Brusattiplatz, sa delí na záhradnú a mestskú trasu v dĺžke 7 kilometrov.

Vo verejnom priestore je vystavených okolo 1500 veľkoformátových fotografií od najlepších svetových fotografov. Vstup je voľný. Fotografie si môžete pozrieť pred návštevou kúpeľov a potom sa príjemne zrelaxovať alebo sa naopak mestečkom prejsť príjemne ochladení z vody.

Festival fotografie La Gacilly 2024 v kúpeľnom meste Baden Festival La Gacilly-Baden Photo, Brent Stirton

Seebad v Lunz am See

Množstvo slnečných jazerných pláží s tieňom stromov, reštaurácie, loďky a moderný kemp. Jazero v Lunz am See je veľmi obľúbené najmä rodinami s deťmi, pretože ponúka rôzne atrakcie, vrátane toboganov. Prírodný areál je členitý a v každej časti nájdete rôzne atrakcie, vrátane požičovní paddleboardov a mostíky do vody.

Ak chcete zažiť krásne leto na brehu jazera, určite neoľutujete. Jazero nájdete približne 2,5 hodiny od Bratislavy, preto je vhodné využiť okolité ubytovacie možnosti alebo zónu na kempovanie.

Nádherné jazero Seebad v Lunz am See, Niederosterreich Werbung/ Sabine Wieser

Luberegg

Pri dedinke Emmersdorf sa nachádza najdlhšia prírodná pláž na Dunaji Luberegg. Je ideálna pre deti, pretože tu nie je takmer žiaden prúd. Všetci milovníci vody nájdu práve tu úplne optimálne podmienky na príjemné ochladenie. Voda je vhodná na kúpanie a zátoka s plážou pôsobia, akoby ste boli pri mori.

Nájdete tu takzvané Dunajské jazero, ktoré vzniklo výstavbou elektrárne. Ponúka nielen skvelé možnosti kúpania, ale aj oddychový areál a nespočetné množstvo športových aktivít. Môžete sa tu schladiť i nádherným výhľadom na opátstvo Melk a plaviace sa dunajské lode za zátokou. Pláž je vzdialená asi 110 minút od Bratislavy.

Dunajská pláž Luberegg, Donau, Marlene Thin

Fischau

V krásnom historickom areáli v Bad Fischau-Brunn nájdete kúpele s prírodnou termálnou vodou a počas leta i s rôznymi kultúrnymi podujatiami. Najznámejším pohľadom na kúpele Fischau sú najmä sezónne kabínky v cisárskych a kráľovských farbách zelenej a žltej, ktoré sa nachádzajú uprostred historického parku.

Medzi starými gaštanmi a romantickými trávnikmi na opaľovanie sa nachádzajú dva prírodné bazény a moderný detský bazén vedľa vodopádu obrasteného brečtanom. Pramenitá voda má teplotu 19 °C a je prospešná i pri kožných či neurologických problémoch. K dispozícii sú i reštaurácie, wellness a detské atrakcie. Cesta z Bratislavy trvá iba 90 minút.

Termálne kúşpele Fischau, Alexander Krejcar

Rieka Schwarza pri Höllentali

Pre milovníkov turistiky odporúčame osvieženie popri riečke Schwarza. Po niekoľkohodinovej túre na Raxe určite padne vhod jedna z krásnych riečnych štrkových pláží. Riečka Schwarza sa miestami kľukatí popri ceste pre autá a ponúka niekoľko parkovacích možností a lokalít.

Bezpečným chodníčkom sa dostanete priamo k plážam. Voda je príjemná, chladná a sú tu miesta, ktoré sú vhodné pre rodiny s deťmi, s plytkou vodou, ale aj divokejšia príroda so skalnými zrázmi a zákutia, ku ktorým sa dostanete iba brodením cez vodu.