Kam ísť vo februári? Poznáme Top 5 destinácií

Február je skvelý mesiac na cestovanie po Európe. Môžeš očakávať menej ľudí a výhodné ponuky letov a hotelov. My sme pre teba vybrali TOP 5 destinácií, ktoré sa oplatí navštíviť v Európe ak chceš okúsiť príjemné jarné teploty a slnečné počasie.

Lisabon, Portugalsko

Lisabon, hlavné mesto Portugalska, je v mesiaci február pravou voľbou pre cestovateľov hľadajúcich spojenie kultúry, histórie a nezvyčajne príjemného počasia, ktoré je pre túto časť roka necharakteristické. Vo februári, keď väčšina Európy zápasí s chladom zimy, Lisabon vás privíta s miernymi teplotami, ktoré sú ako stvorené na prieskum tohto mesta rozprestierajúceho sa na siedmich pahorkoch.

Jednou z hlavných výhod návštevy v tomto období je menší počet turistov. To znamená, že môžeš pohodlne skúmať známe pamiatky ako je veža Belém alebo kláštor Jerónimos bez dlhých radov a preplnených priestorov. Taktiež máš jedinečnú príležitosť zažiť autentický lisabonský život, pretože sa tu môžeš vďaka menšiemu turistickému ruchu, ľahšie spojiť s miestnymi obyvateľmi a ich kultúrou. Počas pobytu v Lisabone nesmieš premeškať príležitosť ochutnať miestne delikatesy, vrátane pastéis de nata (sladké tvarohové koláčiky) alebo čerstvých morských plodov.

Valletta, Malta

Valletta, majestátna hlavné mesto Malty, ťa vo februári oslní svojím jedinečným kúzlom a pohodovou atmosférou. Tento mesiac je ideálnym obdobím na objavovanie historických pamiatok a užívanie si teplejšieho stredomorského počasia, ktoré ponúka príjemný únik od sychravých zimných dní.

Jednou z najväčších predností návštevy Valletty vo februári je možnosť skúmať jej bohatú históriu a kultúrne dedičstvo bez davov turistov. Ulice tohto barokového mesta sú pokojnejšie, čo ti umožní v pokoji obdivovať architektonické skvosty ako sú Katedrála svätého Jána alebo Veľmajstrovský palác. Môžeš sa pokojne prechádzať úzkymi uličkami, ktoré sú lemované farebnými balkónmi a obdivovať panoramatický výhľad na prístav.

Február je taktiež obdobím, kedy Valletta ožíva s rôznymi kultúrnymi podujatiami. Jedným z vrcholov je karneval, ktorý 10. ferbruára prinesie do ulíc mesta živé farby, hudbu a tanečné predstavenia. Je to perfektná príležitosť na to, aby si sa ponoril/a do bohatej maltskej kultúry a zažil/a jej autentickú atmosféru.

Atény, Grécko

Atény sú takisto ideálnou destináciou počas februára kvôli menším davom turistov, teplému počasiu a pokojnejšej atmosfére.

Február je skvelý čas na prehliadku mnohých múzeí v hlavnom meste alebo na návštevu umeleckej galérie. Môžeš sa tiež prejsť po mestských trhoch „laiki“ alebo ochutnať úžasné pouličné jedlo. Rady na Akropolu budú krátke a nebudeš musieť riešiť neznesiteľné horúčavy.

Ak si chceš urobiť jednodňový výlet, zájdi si do Delf asi dve hodiny severozápadne od mesta. Tam budeš mať možnosť preskúmať starogrécku architektúru, vrátane Apolónovej svätyne (niekedy nazývanej Apolónova veštiareň), chrámu postaveného pre slávneho boha proroctiev. Maj na pamäti, že tam bude chladnejšie ako v meste, takže sa nezabudni primerane obliecť..

V Grécku sa počas februára začína sezóna karnevalu nazýva Apokreas, ktorý sa koná často v polovici alebo na konci mesiaca. Karnevalové obdobie v Grécku trvá tri týždne a je typické pre oslavy v celej krajine, sprevádzané hudbou, tancom a maskami.

Sicília, Taliansko

Sicília, perla Stredozemného mora, ti vo februári ponúka nádhernú príležitosť zažiť jej bohatú kultúru, históriu a gastronómiu bez ruchu turistickej sezóny. Tento mesiac je ideálny na objavovanie ostrova.

Jedným z hlavných dôvodov, prečo navštíviť Sicíliu vo februári, je príležitosť skúmať jej nespočetné historické a archeologické lokality, ako sú Grécke divadlo v Taormine, Údolie chrámov v Agrigente alebo nádherné mozaiky v Villa Romana del Casale, bez davov. Môžeš sa v pokoji túlať starovekými ruinami a ponoriť sa do histórie, ktorá ožíva pri každom kroku.

Február na Sicílii je taktiež obdobím, kedy ostrov ožíva s lokálnymi festivalmi a tradíciami. Karneval v Acireale je jedným z najfarebnejších a najživšie osláv v Taliansku, kde môžeš zažiť pôsobivé oslavy, živé hudobné vystúpenia a tradíciu, ktorá sa prenáša z generácie na generáciu. Je to jedinečná príležitosť ponoriť sa do sicílskej kultúry a osláviť ju spolu s miestnymi obyvateľmi.

Máš skvelú príležitosť ochutnať pravé sicílske jedlá v miestnych reštauráciách. Od arancini (vyprážané ryžové guľky), cez caponata (baklažánový šalát) až po čerstvé morské plody, každé jedlo vás zavedie na cestu cez bohaté chute a vône sicílskej kuchyne.

Sicília ponúka vo februári jedinečnú príležitosť prechádzať sa po jej nádherných prírodných lokalitách, akými sú útesy nad azúrovým morom, zelené kopce a aktívne sopky vrátane majestátnej Etny, a to v pokojnej atmosfére bez horúčav.

Madeira, Portugalsko

Madeira, nazývaná aj „Perla Atlantiku“, je vo februári útočišťom pre tých, ktorí hľadajú únik pred chladnou európskou zimou a túžia po teplom alebo miernom podnebí. Tento mesiac je ideálny pre objavovanie horskej krajiny, bujnej subtropickej vegetácie a bohatej kultúry ostrova bez davov turistov.

Jednou z najväčších predností návštevy Madeiry je možnosť objavovať jej nádhernú prírodu a jedinečné ekosystémy v pokoji. Madeira je známa svojimi levádami – systémom kanálov a chodníkov, ktoré obklopujú ostrov – ktoré ponúkajú nádherné túry s dechberúcimi výhľadmi na okolitú krajinu.

Vo februári Madeira taktiež ožíva s mnohými kultúrnymi podujatiami. Vrcholom je jeho slávny karneval, ktorý je jedným z najfarebnejších v Európe. Ulice Funchalu, hlavného mesta ostrova, sú plné hudby, tanca a parád, ktoré odrážajú živú a temperamentnú kultúru ostrova.

Gastronómia Madeiry je ďalším lákadlom a vo februári máš vynikajúcu príležitosť ochutnať miestne špeciality bez turistického ruchu. Od espetada (špízov z mäsa grilovaného na viničových vetvičkách) až po bolo de caco (tradičný chlieb česnakový), každý pokrm je zmesou miestnych ingrediencií a kulinárskych tradícií.

Madeira je taktiež domovom pre niekoľko nádherných botanických záhrad a parkov, kde môžeš obdivovať exotické rastliny a kvety, ktoré kvitnú po celý rok vďaka miernej klíme ostrova. Vo februári, keď sú teploty príjemné, je to ideálny čas na návštevu týchto zelených oáz.