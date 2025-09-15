Jitka Zelenková sa vrátila do detstva: V Piešťanoch otvorili apartmán U Zelenkových

Hudobno-spoločenský Art večer v salóne Aurel v Annavile priniesol emotívne spomienky speváčky Jitky Zelenkovej na roky prežité v Piešťanoch, poctu jej rodičom aj hudobný zážitok s klaviristom Richardom Rikkonom.
Annavila: miesto, kde sa stretávali umelci
Úvod večera patril autorke myšlienky pomenovania apartmánu po Zelenkovcoch, manažérke Annavily Daniele Gloss, ktorá pripomenula, že tento historický dom vždy dýchal umením. „Annavila bola centrom stretávania sa kultúrno-spoločenského života osobností a umelcov. Navštevovali ju maliari, sochári, hudobníci aj svetoví sólisti. Sme radi, že v tejto tradícii pokračujeme i po rekonštrukcii,“ uviedla.
Medzi hosťami nechýbali speváčka Marcela Laiferová, moderátorka Alena Heribanová, režisér Dušan Trančík či maliar Martin Kellenberger. Atmosféra večera tak symbolicky nadviazala na minulosť, keď sa v Annavile stretávali osobnosti ako Martin Benka, Ľudovít Fulla či významní dirigenti a sólisti.
V Annavile trávila svoje detstvo i Jitka Zelenková spolu so svojimi rodičmi – otcom Milošom Zelenkom, dirigentom kúpeľného orchestra, a mamou Ruženkou, operetnou speváčkou.
„Piešťany boli súčasťou môjho života od detstva, každý rok sme tu trávili leto. Moji rodičia tu pôsobili, hrali v hudobnom pavilóne a v kúpeľnom orchestri. Pre mňa je to návrat k prameňom,“ povedala Jitka Zelenková počas svojho príhovoru.
Spomienky, ktoré ožili po rokoch
Jedným z najsilnejších momentov bola spoveď pamätníčky Marty Tomáškovej, ktorá si zaspomínala na príchody Zelenkovcov do Piešťan. „Každý rok sme sa tešili, keď Zelenkovci prišli. Vaša mama bola pre nás rozprávková šípková Ruženka a váš otec dirigent, ktorý vedel strhnúť publikum. Pamätám si vás ako malé dievčatko, ktoré s taktovkou v ruke napodobňovalo otca. Celá rodina bola pre Piešťany požehnaním,“ povedala dojatá pamätníčka.
Slová dojali aj samotnú Jitku Zelenkovú: „Som veľký trémista, ale dnes som veľmi vďačná, že tu môžem byť. Takáto pocta sa mi doma v Čechách nedostala. Je to výnimočné, že apartmán bude niesť meno po mojich rodičoch. Pre mňa je to silný odkaz.“
Speváčka pridala aj vlastnú spomienku na kúpalisko Eva, ktoré bolo centrom jej detských hier. „Chodila som tam každý deň. Raz som ušla rodičom a skočila do vody, hoci som vôbec nevedela plávať. A tak som sa naučila plávať spôsobom – skoč a plávaj,“ spomenula s úsmevom. Dodala, že Piešťany v nej vždy prebúdzajú romantického ducha: „Rada som snívala pri leknách a tie sny ma sprevádzajú dodnes.“
7 miest a aktivít v Piešťanoch, ktoré odhaľujú tajomstvá mesta a silu relaxu (foto)
Apartmán U Zelenkových: rodinná pocta
Vyvrcholením večera bolo slávnostné pomenovanie apartmánu U Zelenkových. Jitka Zelenková pokrstila lupeňmi modrých hortenzií, ktoré pri vile kedysi rástli,štítok s nápisom U Zelenkových a nalepila ho na dvere vyzdobené zelenou stuhou. „Mami, tati, vidíte to?“ povedala dojatá, keď vstúpila do priestoru s fotografiami rodičov na stenách a hudobnou atmosférou.
Speváčka priniesla do apartmánu aj osobné predmety svojich rodičov – dve šálky a zvonček s husľovým kľúčom. „Prajem si, aby ľudia cítili, že to nie je len názov. Že je to naozaj miesto, kde zanechali stopu moji rodičia a kde som prežila krásne chvíle,“ zdôraznila speváčka. „Nejde o predmety, ktoré majú vysokú finančnú hodnotu, ale o spomienku. Chcem, aby to tu naozaj dýchalo Zelenkovými,“ dodala.
Hudba a spoločenská atmosféra
Po slávnostnej časti nasledovalo hudobné vystúpenie klavírneho virtuóza Richarda Rikkona, ktorý umocnil noblesnú atmosféru večera. Hostia si neskôr vychutnali raut a pokračovali v rozhovoroch so speváčkou aj medzi sebou.
Art večer v Annavile ukázal, že Piešťany nie sú len kúpeľným mestom, ale aj miestom, kde sa rodí a uchováva kultúrna pamäť. „Hudba spája ľudí a teší nás. Vzbudzuje emócie a preto žijeme,“ zhrnula svoje posolstvo Jitka Zelenková, ktorá sa tak so svojimi spomienkami vrátila k detstvu, no zároveň dala jasný odkaz, že hudba a rodinné korene majú nadčasovú hodnotu.