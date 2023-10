Je bezpečné teraz cestovať Jordánska, Egypta a Turecka? Aktuálny prehľad

Vzhľadom na napätú situáciu v Izraeli sú mnohé okolité štáty v pohotovosti. Ak teda plánuješ cesty do susedných krajín, mal/a by si vedieť tieto informácie, ak si si naplánoval/a cestu do Jordánska, Egypta alebo Turecka v najbližších týždňoch.

Jordánsko

Jordánsko má spoločnú hranicu s Izraelom a Západným brehom Jordánu (jedno z okupovaných palestínskych území), ako aj so Sýriou.

Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky odporúča zvážiť nevyhnutnosť cestovania do pohraničných oblastí Jordánska s Izraelom, Irakom a Sýriou.

„Hlavné turistické destinácie s významnými národnými pamiatkami sú považované zatiaľ za bezpečné pre pohyb a pobyt. Skupina viac ako piatich osôb a jej organizovaný pohyb po turistických pamiatkach je podmienený sprievodom miestneho autorizovaného sprievodcu, resp. jordánskej cestovnej kancelárie. Nedodržanie tohto pravidla môžu miestne úrady sankcionovať,“ uviedol rezort na svojom webe.

„Obozretnosť je potrebné zachovávať tiež v okolí mešít, hlavne počas hromadných piatkových modlitieb. Zbytočne sa netreba zdržiavať v blízkosti vládnych budov a armádnych objektov, nefotiť ich a zvážiť návštevu nočných podnikov a barov.“

Hraničné priechody medzi Jordánskom a Izraelom môžu byť v dôsledku prebiehajúceho konfliktu v najbližších týždňoch uzavreté. Väčšina turistických destinácií v Jordánsku však zostáva bez akýchkoľvek obmedzení a letiská v Ammáne a Akabe naďalej fungujú v normálnom režime.

Jordánsky úrad pre cestovný ruch vydal vyhlásenie, v ktorom zdôrazňuje, že krajina je „bezpečnou a príjemnou destináciou pre turistov z celého sveta.“

Egypt

Hoci Egypt hraničí s pásmom Gazy a Izraelom, do konfliktu zatiaľ nebol zatiahnutý. Pokiaľ ide o medzinárodné cestovanie, egyptské hranice zostávajú otvorené a letecké spoločnosti fungujú v normálnom režime.

Úrady však vyzývajú turistov, aby zostali ostražití a zachovali opatrnosť na turistických a náboženských miestach, ako aj na verejných zhromaždeniach v Alexandrii, kde egyptský policajt zastrelil dvoch izraelských turistov a egyptského sprievodcu.

Úrady taktiež neodporúčajú cestovať do pohraničných oblastí v Severnom SInaji a cestovanie cez hraničný priechod Rafah.

Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR informuje slovenských občanov, že „v súvislosti s raketovým útokom na zdravotnícke zariadenie, ku ktorému došlo v noci zo štvrtka na piatok 27. októbra 2023 v letovisku Taba pri Červenom mori odporúča zvýšiť opatrnosť pri pohybe v krajine, sledovať miestne médiá a rešpektovať pokyny miestnych zložiek. Miesto incidentu sa nachádza v tesnej blízkosti Izraela.“

Turecko

Konflikt medzi Izraelom a Hamasom nemá vplyv na cestovanie do Turecka. Turistické destinácie vrátane Istanbulu, Antalye a Kapadokie, ako aj pobrežné letoviská zostávajú nezasiahnuté a letecké spoločnosti v krajine fungujú normálne.

Jedinou neistou oblasťou, pri ktorej by si mal/a zvážiť cestovanie po Turecku, naďalej ostáva hranica so Sýriou. „Vzhľadom na pretrvávajúcu bezpečnostnú situáciu v pohraničných regiónoch juhovýchodného a východného Turecka spojenou s vedením operácie v Sýrii, ako aj postupom voči militantom Kurdskej strany pracujúcich (PKK) na území Turecka, odporúčame slovenským občanom zvážiť cestovanie do tureckých miest a provincií Adana, Hatay, Kilis, Gaziantep, Şanlıurfa, Mardin, Diyarbakır, Şırnak, Tunceli, Hakkari, Siirt, Kars, Iğdir, Ağri a Van, ako aj do cca 40 km pásma na turecko-sýrskej a turecko-irackej hranici,“ uvádza rezort Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR.