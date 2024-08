Islandská sopka 2024: Je cestovanie bezpečné a má erupcia vplyv na lety?

Turisti sa hrnú, aby si pozreli novú 4 km dlhú trhlinu, ktorá sa otvorila na polostrove Reykjanes. Islandská sopka vybuchla už po šiesty raz za posledné tri mesiace a vyvrhla červenú lávu cez 4 km dlhú trhlinu na polostrove Reykjanes, uvádza Euronews.

Erupcia sa začala včera večer, 22. augusta, krátko po 21.00 h miestneho času, teda o 23.00 h SELČ, po sérii silných zemetrasení, a v priebehu hodiny sa 4-kilometrová trhlina pretrhla cez kráter Sundhnúkur.

Halldór Björnsson, vedúci oddelenia počasia a klímy Nórskej meteorologickej agentúry, pre islandský spravodajský portál Vísir uviedol, že na rozdiel od predchádzajúcich erupcií lávový prúd nesmeruje k mestu Grindavik, ktoré bolo v decembri, keď sopka ožila po 800 rokoch nečinnosti, z veľkej časti evakuované.

Cesty v okolí sopky boli uzavreté, aby ochránili ľudí pred výparmi toxického plynu.

Návštevníci boli evakuovaní z termálnych kúpeľov Modrá lagúna, jednej z najväčších turistických atrakcií Islandu, a tá zostáva zatvorená. Napriek tomu, že sa nachádza len 20 km severne od miesta erupcie, medzinárodné letisko Keflavik – hlavné medzinárodné letisko na Islande – zostáva otvorené a lety stále prilietajú a odlietajú.

Ak plánujete cestovať do postihnutej oblasti alebo z nej, tu sú všetky podrobnosti o odporúčaniach európskych vlád a leteckých spoločností.

Ako dlho bude trvať erupcia islandskej sopky?

Islandský meteorologický úrad dnes v skorých ranných hodinách informoval verejnosť o stave sopky Reykjanes.

Zdá sa, že táto erupcia nie je taká intenzívna ako nedávna aktivita.

Vo vyhlásení uviedli: „Seizmicita je pomerne stabilná a hlavná aktivita je na severnom konci erupčnej trhliny. Je preto nepravdepodobné, že by sa trhlina rozšírila na juh. Nemožno však vylúčiť, že by sa erupčná trhlina mohla rozšíriť na sever.“

Magnús Tuma Guðmundsson, geofyzik, ktorý preletel nad erupciou, pre internetovú stránku povedal, že „ak to bude takto pokračovať, Grindavík nie je v ohrození. Samozrejme, nevieme, čo sa stane v blízkej budúcnosti, ale je pravdepodobné, že to dosiahlo svoj vrchol a potom to začne ustupovať ako ostatné erupcie.“

Pred nedávnymi erupciami bol sopečný systém Svartsengi severne od Grindaviku nečinný približne 780 rokov. Sopka sa nachádza len niekoľko kilometrov západne od sopky Fagradalsfjall, ktorá pred vzplanutím v marci 2021 spala 6 000 rokov.

Boli lety na Island zrušené?

Napriek obavám z vplyvu erupcie na cestovanie je neďaleké letisko Keflavik naďalej v prevádzke.

V aktualizovanej správe letisko uviedlo: „Nedávna sopečná činnosť na Islande nenarušila leteckú dopravu. Lety na Island a z Islandu sa napriek prebiehajúcej erupcii uskutočňujú normálne.

Prevádzkovateľ islandského letiska ISAVIA odporúča cestujúcim, aby sledovali informácie o letoch tu.

Sopečné erupcie môžu predstavovať vážne nebezpečenstvo pre leteckú dopravu, pretože popol uvoľnený do atmosféry môže spôsobiť poruchu leteckých motorov, poškodiť systémy riadenia letu a znížiť viditeľnosť.

Letisko však už skôr uviedlo, že je na sopečnú činnosť zvyknuté a dobre pripravené na jej riešenie bez toho, aby muselo letisko uzavrieť.

Islandský úrad pre civilnú ochranu a krízové riadenie uviedol: „Islandu nie je sopečná činnosť cudzia a každých päť rokov zažíva v priemere sopečnú udalosť.

Islandské úrady a verejnosť sú na takéto udalosti veľmi dobre pripravené a Island má jedno z najúčinnejších opatrení na svete v oblasti pripravenosti na vulkanickú činnosť.

Európska agentúra pre bezpečnosť letectva (EASA) je pripravená na udalosti spojené so sopečným popolom.

„V prípade erupcie a vzniku oblaku popola bude agentúra spolupracovať s ostatnými subjektmi v oblasti letectva, aby posúdila vplyv na leteckú dopravu a vydala príslušné odporúčania,“ uvádza sa vo vyhlásení na webovej stránke EASA z minulého roka.

Je cestovanie na Island bezpečné?

Cestujúcim sa odporúča, aby sa zdržiavali mimo mesta Grindavik a rešpektovali miestne obmedzenia. Najnovšie rady nájdete na stránkach islandského meteorologického úradu a na stránke Safe Travel Iceland.

Inak je Island v súčasnosti bezpečnou destináciou. Medzinárodné letisko Keflavik a cesta naň nie sú ovplyvnené a fungujú normálne.

Krajiny nevydali varovanie pred cestovaním na Island, čo znamená, že letecké spoločnosti a dovolenkové spoločnosti fungujú normálne a cestujúci, ktorí zrušia svoju rezerváciu, nemajú automatický nárok na vrátenie peňazí.

Počas minulej erupcie Jonathan Frankham, generálny riaditeľ spoločnosti World Nomads, ktorá ponúka cestovné poistenie, uviedol: „Odporúčame všetkým, ktorí zvažujú cestovné poistenie a uvažujú, či je lepšie cestu zrušiť, aby postupovali s rozvahou a cestovali rozumne.“

Dodáva, že je dôležité si uvedomiť, že poistenie zakúpené po tom, čo sa zemetrasenie a následná erupcia sopky stanú „známymi udalosťami“, pravdepodobne nebude pokryté. Napriek tomu odporúča, aby si každý skontroloval znenie svojej poistnej zmluvy a zistil presné podrobnosti.

Turistom odporučil, aby sa obrátili na svoju leteckú spoločnosť alebo poskytovateľa cestovných služieb, ktorý by im mal poskytnúť pomoc a najnovšie informácie.

Je Modrá lagúna otvorená?

Geotermálne kúpele Modrá lagúna – jedna z najväčších turistických atrakcií Islandu – boli po výbuchu sopky evakuované.

Vedenie Modrej lagúny uviedlo, že všetci zákazníci s rezerváciami budú kontaktovaní a každý, kto chce zmeniť alebo zrušiť svoju rezerváciu, tak môže urobiť na oficiálnej webovej stránke.