Halloween vs. Dušičky: História a TOP 7 trendy masiek roku 2025. Je medzi nimi aj Zombie Popoluška - FOTO

Zatiaľ čo Dušičky ostávajú hlboko zakoreneným pietnym sviatkom, Halloween si každoročne získava viac priaznivcov. Spája v sebe kreativitu, zábavu a kontakt s dávnymi rituálmi. Hoci sa líšia formou, oba sviatky majú spoločný základ v myšlienke, že niektoré noci v roku patria spomienkam na tých, ktorí už nie sú medzi nami. Kým sa v Európe zapaľujú sviečky na cintorínoch, v iných častiach sveta sa vyrábajú masky a kostýmy. Pozrime sa, čo je v kurze v roku 2025.
Ako vznikol Halloween a čo má spoločné s Dušičkami?
Pôvod Halloweenu možno hľadať v dávnom keltskom sviatku Samhain, ktorý sa slávil v predvečer 1. novembra na území dnešného Írska, Spojeného kráľovstva a severného Francúzska. Pre Keltov bol Samhain hranicou medzi svetlom a tmou, letom a zimou, životom a smrťou. Verilo sa, že v tú noc sa hranica medzi svetom živých a mŕtvych stenšuje a duchovia sa môžu vrátiť na Zem. Ľudia vtedy zakladali ohne, nosili masky a kostýmy, aby sa skryli pred zlými duchmi alebo ich odohnali.
S nástupom kresťanstva sa cirkev pokúsila tieto pohanské zvyky nahradiť. V 9. storočí sa tak zaviedol Sviatok všetkých svätých (1. november), ktorý mal slúžiť ako oficiálna oslava kresťanských mučeníkov a svätcov. Nasledujúci deň – 2. november – sa stal Pamiatkou zosnulých, u nás známy ako Dušičky, kedy si veriaci pripomínajú svojich mŕtvych príbuzných a modlia sa za ich duše.
Hoci sa Halloween a Dušičky vyvíjali v rôznych kultúrnych prostrediach, oba sviatky majú spoločnú myšlienku – spomienku na tých, ktorí už nie sú medzi nami. Kým v strednej Európe sa táto spomienka nesie v duchu ticha, sviečok a návštev cintorínov, v anglosaskom svete nadobudol Halloween podobu ľahšie uchopiteľnej oslavy smrti a nadprirodzena cez humor, fantáziu a masky.
Migrácia obyvateľov z Európy do Severnej Ameriky priniesla tieto tradície so sebou. Najmä írski a škótski prisťahovalci si udržiavali svoje zvyky, ktoré sa postupne spojili s americkou kultúrou a vznikla podoba Halloweenu, akú poznáme dnes, a to s vyrezávanými tekvicami, „trick-or-treatingom“ a večierkami v kostýmoch.
Od konca 20. storočia sa Halloween opäť vracia späť do Európy, a to najmä ako popkultúrny fenomén. Mnohí ho vnímajú ako komerčný import, no záujem o masky, tematické večierky či strašidelné výzdoby rastie aj na Slovensku. Zároveň však platí, že Dušičky zostávajú hlboko zakoreneným duchovným sviatkom, ktorý si väčšina ľudí uctí návštevou cintorína.
Vybrali sme TOP 7 masiek na Halloween 2025
1. Labubu
Najobľúbenejšia verzia japonskej postavičky Labubu je tá klasická – sivá, chlpatá s výraznými zubami, špicatými ušami a širokým úsmevom. Pochádza z populárnej série zberateľských figúrok a momentálne je virálnym hitom najmä medzi tínedžermi. Labubu spája detský dizajn s jemne strašidelným nádychom, čo ju robí univerzálnou a vizuálne výraznou.
Ako si vyrobiť Labubu doma?
Základom je sivá alebo šedá chlpatá látka (umelá kožušina), ktorú nalepíte na čiapku alebo čelenku. Z kartónu vystrihnite veľké špicaté uši a oblepte ich rovnakou látkou. Na tvár vytvorte široký úsmev s ostrými zubami z bieleho papiera. Oči môžu byť maľované čiernou fixkou na látku alebo vytlačené a prilepené. Oblečenie zlaďte do šedej alebo tmavej farby a môžete pridať pazúriky z kartónu alebo plsti.