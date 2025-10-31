Halloween vs. Dušičky: História a TOP 7 trendy masiek roku 2025. Je medzi nimi aj Zombie Popoluška - FOTO

A viete, ako vznikol Halloween a čo má spoločné s Dušičkami?
Foto: ilustračné, www.gettyimages.com
Zatiaľ čo Dušičky ostávajú hlboko zakoreneným pietnym sviatkom, Halloween si každoročne získava viac priaznivcov. Spája v sebe kreativitu, zábavu a kontakt s dávnymi rituálmi. Hoci sa líšia formou, oba sviatky majú spoločný základ v myšlienke, že niektoré noci v roku patria spomienkam na tých, ktorí už nie sú medzi nami. Kým sa v Európe zapaľujú sviečky na cintorínoch, v iných častiach sveta sa vyrábajú masky a kostýmy. Pozrime sa, čo je v kurze v roku 2025.

Ako vznikol Halloween a čo má spoločné s Dušičkami?

Pôvod Halloweenu možno hľadať v dávnom keltskom sviatku Samhain, ktorý sa slávil v predvečer 1. novembra na území dnešného Írska, Spojeného kráľovstva a severného Francúzska. Pre Keltov bol Samhain hranicou medzi svetlom a tmou, letom a zimou, životom a smrťou. Verilo sa, že v tú noc sa hranica medzi svetom živých a mŕtvych stenšuje a duchovia sa môžu vrátiť na Zem. Ľudia vtedy zakladali ohne, nosili masky a kostýmy, aby sa skryli pred zlými duchmi alebo ich odohnali.

S nástupom kresťanstva sa cirkev pokúsila tieto pohanské zvyky nahradiť. V 9. storočí sa tak zaviedol Sviatok všetkých svätých (1. november), ktorý mal slúžiť ako oficiálna oslava kresťanských mučeníkov a svätcov. Nasledujúci deň – 2. november – sa stal Pamiatkou zosnulých, u nás známy ako Dušičky, kedy si veriaci pripomínajú svojich mŕtvych príbuzných a modlia sa za ich duše.

House with halloween orange pumpkin decoration, jack o lanterns with spooky faces on porch
Foto: ilustračné, https://www.gettyimages.com/

Hoci sa Halloween a Dušičky vyvíjali v rôznych kultúrnych prostrediach, oba sviatky majú spoločnú myšlienku – spomienku na tých, ktorí už nie sú medzi nami. Kým v strednej Európe sa táto spomienka nesie v duchu ticha, sviečok a návštev cintorínov, v anglosaskom svete nadobudol Halloween podobu ľahšie uchopiteľnej oslavy smrti a nadprirodzena cez humor, fantáziu a masky.

Migrácia obyvateľov z Európy do Severnej Ameriky priniesla tieto tradície so sebou. Najmä írski a škótski prisťahovalci si udržiavali svoje zvyky, ktoré sa postupne spojili s americkou kultúrou a vznikla podoba Halloweenu, akú poznáme dnes, a to s vyrezávanými tekvicami, „trick-or-treatingom“ a večierkami v kostýmoch.

Od konca 20. storočia sa Halloween opäť vracia späť do Európy, a to najmä ako popkultúrny fenomén. Mnohí ho vnímajú ako komerčný import, no záujem o masky, tematické večierky či strašidelné výzdoby rastie aj na Slovensku. Zároveň však platí, že Dušičky zostávajú hlboko zakoreneným duchovným sviatkom, ktorý si väčšina ľudí uctí návštevou cintorína.

Girl wearing ghost costume holding pumpkin bucket with candies, standing in a forest.
Girl wearing ghost costume holding pumpkin bucket with candies, standing in a forest on Halloween.

Vybrali sme TOP 7 masiek na Halloween 2025

1. Labubu 

Najobľúbenejšia verzia japonskej postavičky Labubu je tá klasická – sivá, chlpatá s výraznými zubami, špicatými ušami a širokým úsmevom. Pochádza z populárnej série zberateľských figúrok a momentálne je virálnym hitom najmä medzi tínedžermi. Labubu spája detský dizajn s jemne strašidelným nádychom, čo ju robí univerzálnou a vizuálne výraznou.

Ako si vyrobiť Labubu doma?

Základom je sivá alebo šedá chlpatá látka (umelá kožušina), ktorú nalepíte na čiapku alebo čelenku. Z kartónu vystrihnite veľké špicaté uši a oblepte ich rovnakou látkou. Na tvár vytvorte široký úsmev s ostrými zubami z bieleho papiera. Oči môžu byť maľované čiernou fixkou na látku alebo vytlačené a prilepené. Oblečenie zlaďte do šedej alebo tmavej farby a môžete pridať pazúriky z kartónu alebo plsti.

Labubu v Nemecku
Foto: SITA Foto: (AP Photo/Markus Schreiber)

