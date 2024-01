Exkluzívne prehliadky Akropoly za niekoľko tisíc eur, grécke úrady po osvedčení plánujú rozšíriť program aj na ďalšie pamiatky

Grécko plánuje spustiť program exkluzívnych prehliadok Akropoly v Aténach mimo otváracích hodín. Za tie si však návštevníci, ktorí sa chcú vyhnúť tradičnému prívalu turistov, slušne priplatia, a to až niekoľko tisíc eur.

Výťažok investujú do pamiatok

Exkluzívne prehliadky s certifikovaným sprievodcom v jednej z najznámejších antických pamiatok v Grécku plánujú spustiť od 1. apríla. Dostupné by mali byť dve hodiny pred otvorením od 7:00 do 9:00 a dve hodiny po zatvorení od 20:00 do 22:00.

Predstaviteľka ministerstva kultúry Nikoletta Divari-Valakou uviedla, že služba bude dostupná pre skupiny s maximálne piatimi členmi, ale ak sú jednotlivci ochotní zaplatiť vstupné 5 000 eur, ktoré sa vzťahuje na tieto skupiny, môžu ísť aj sami.

Divari-Valakou, ktorá je vedúca oddelenia rozvoja kultúrnych zdrojov, vysvetlila, že sa pre opatrenie rozhodli, pretože zaznamenali dopyt po takejto službe. Ak sa osvedčí, program v roku 2025 rozšíria na ďalšie pamiatky. Výťažok použijú na kultúrne projekty a pamiatky. ​

Limity vstupov do Akropoly

Nával turistov, ktorý dosiahol úroveň 23-tisíc denne, primal ministerstvo kultúry v septembri oznámiť limity na vstupy do Akropoly a prijať ďalšie opatrenia od roku 2024.

Opatrenie je súčasťou prepracovania politiky predaja vstupeniek pre grécke archeologické náleziská a múzeá, ktoré od apríla 2025 zaznamenajú plošné zvýšenie. Očakáva sa, že vláda ho formálne schváli v najbližších dňoch.