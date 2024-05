Digitálne nomádstvo: Čo všetko to obnáša?

V súčasnosti žije na svete v režime digitálneho nomádstva neuveriteľných 40 miliónov ľudí. Toto číslo rapídne vzrástlo počas a po epidémii kovidu, kedy mnohé firmy dovolili svojim zamestnancom pracovať výhradne z domu. A z domu vlastne znamená odkiaľkoľvek.

Kto je digitálny nomád?

Digitálny nomád je osoba, ktorá využíva digitálne technológie na prácu na diaľku z rôznych lokácií, často cestuje a pracuje z rôznych kaviarní, coworkingových priestorov alebo iných miest po celom svete. Tento životný štýl umožňuje kombinovať prácu a cestovanie, čo je ideálne pre tých, ktorí hľadajú flexibilitu a nezávislosť od tradičného pracovného prostredia.

Digitálni nomádi obvykle pracujú na voľnej nohe, majú vlastné projekty alebo sú zamestnaní v spoločnostiach, ktoré podporujú diaľkovú prácu. Vďaka technológiám ako sú cloudové služby, online komunikačné platformy a mobilné internetové pripojenia môžu efektívne pracovať odkiaľkoľvek.

Počet digitálnych nomádov na Slovensku rastie

Jednou z známych osobností, ktoré sa rozhodli pre digitálne nomádstvo bola aj Oli Džupinková, ktorá si najskôr vzala v práci v rádiu sabatikal (kreatívne neplatené voľno) a vybrala sa na druhú stranu zemegule do Austrálie. Po ňom sa rozhodla pre zmenu a do pravidelného pracovného režimu sa už nevrátila.

Stala sa z nej digitálna nomádka, ktorá nahráva rozhovory, tvorí a vydáva knižné projekty. „Počas jedného roka som pracovala z Filipín, Kataru, Austrálie, Talianska, Španielska, Londýna, Osla či Istanbulu,“ vymenováva Oli

Ako sa finančne predpripraviť pred cestou?

„Prvá vec je pripravenosť na sabatikal. Financie som si začala zabezpečovať už niekoľko mesiacov dopredu, možno by som povedala, že to bolo pol roka, čo bolo tak oficiálne, hoci som o sabatikali premýšľala už dlhšie. Pripravila som sa tak, že som si niektoré náklady zaplatila vopred, napríklad nájom bytu som si nastavila tak, že elektrinu som už neplatila každý mesiac, ale zaplatila som ju na rok dopredu, aby všetky administratívne záležitosti boli v poriadku. Potom som si vypočítala, aké sú moje mesačné výdavky na rôzne veci, ako napríklad hypotéka a auto, a podľa toho som si zorganizovala finančné prostriedky, aby som mala dostatok peňazí na účte,“ vysvetľuje Oli.

Ako vyzerá pracovný deň digitálneho nomáda?

„Moje heslo vždy znelo, že vstávam bez budíka. To znamená, že som predtým aktívne sedem rokov vstávala o štvrtej ráno na ranné vysielanie. Stále sa to stávalo, že budík zvonil, išla som do práce a všetko bolo super, ale v podstate, keď sa mi začal sabatikál a teraz to trvá už rok a pol, ráno si budík nenastavujem, pokiaľ nejdem k lekárovi alebo na nejaké naozaj vážne stretnutie. V takých prípadoch si budík dám, ale inak vstávam bez budíka. Potom si dám kávu a raňajky úplne v pokoji. Predtým som nestíhala raňajkovať, raňajkovala som za pochodu, medzi správami a vstupmi v rádiu narýchlo. Teraz si užívam tento pomalší čas, a potom sa venujem e-mailom. Potom mám naplánované nejaké stretnutia,“ uvádza Oli.

S čím sa treba vyrovnať, ak chcete fungovať ako digitálny nomád?

Adaptácia na časový posun pri vzdialenejších destináciách: Efektívne zvládanie časového posunu je kľúčové pre udržanie produktivity a zdravia.

Efektívne zvládanie časového posunu je kľúčové pre udržanie produktivity a zdravia. Zavedenie vnútornej disciplíny: Je esenciálne zaviesť rozvrh, ktorý jasne rozlišuje medzi pracovnými povinnosťami a časom vyhradeným na spoznávanie krajiny.

Zabezpečenie spoľahlivého internetového pripojenia: Neustále hľadanie kvalitnej Wi-Fi je nevyhnutné, pričom je odporúčané mať pripravené aj lokálne dátové balíčky ako zálohu.

Prieskum vhodných coworkingových priestorov/miest: Je dôležité vykonať dôkladný prieskum miest, ktoré sú vhodné pre prácu na diaľku.

Udržiavanie otvorenej mysle a flexibility: Flexibilita a prispôsobivosť sú nevyhnutné pre úspech a efektívnu adaptáciu v rôznych pracovných a kultúrnych prostrediach.

Ako je to s poistením?

Zbaliť si notebook a vyraziť do sveta bez poistenia by však bolo samozrejme nezodpovedné, ale treba povedať, že nie je poistenie ako poistenie. Oplatí sa naštudovať si poistné podmienky a to z toho dôvodu, že najlacnejšie celoročné poistenie, ktoré digitálni nomádi prirodzene nakupujú najviac, má jednu zásadnú podmienku – podmienku návratu domov. Na trhu väčšina poisťovní vyžaduje, aby ste sa zo zahraničia vrátili na Slovensko každých 30 dní.

„Kto sa rozhodne túto podmienku ignorovať a povedzme, že si na 32.deň pobytu zlomí nohu, má vážny problém, pretože tento úraz mu už jeho celoročné cestovné poistenie nepokryje,“ upozorňuje Tomáš Kalivoda, riaditeľ komerčnej poisťovne Union. „Keďže my v Unione sledujeme trendy, nastavili sme túto lehotu v rámci poistenia UniTravel na 180 dní nepretržite a sme presvedčení o tom, že to ocení každý digitálny nomád,“ dodáva T. Kalivoda. Po tejto lehote je potrebné docestovať na Slovensko, ak chcete, aby sa platnosť poistenia obnovila.

Netreba sa spoliehať na voľný pohyb cez hranice európskych krajín. „Pri likvidácii poistných udalosti všetky poisťovne štandardne požadujú rôzne doklady, ktoré dokazujú dĺžku pobytu v zahraničí. Či už to bude pečiatka v pase, palubné lístky, výpisy hovorov od mobilného operátora, potvrdenie od lekára o jeho návšteve alebo od zamestnávateľa o trvaní dovolenky,“ vysvetľuje Beáta Dupaľová Ksenzsighová, hovorkyňa Unionu.

Skrátka a dobre, ak by ste sa rozhodli vycestovať na ročný pobyt s celoročným cestovným poistením, ak chcete byť krytý poistením, budete sa musieť počas tohto obdobia vracať na Slovensko – v prípadne UniTravel minimálne raz, v prípade iných poisťovní aj 12 krát.

Ako je to keď cestujete s deťmi?

Ak si okrem notebooku balíte so sebou aj deti, musíte myslieť aj na takú možnosť, že možno budú potrebovať pediatra. Či už pôjde o nejaké povinné očkovanie alebo preventívnu prehliadku – toto cestovné poistenie vôbec neuhrádza a na tieto výkony sa nevťahuje ani kartička európskeho poistenia.

„V takýchto prípadoch preplatí vakcínu, ale tiež výkon lekára, vaša zdravotná poisťovňa na Slovensku v rámci cezhraničnej zdravotnej starostlivosti. Treba však myslieť na to, že to bude v rovnakej výške, v akej by toto preplatila na Slovensku,“ hovorí T. Kalivoda.

Po absolvovaní návštevy u pediatra je potrebné si odložiť doklady o zaplatení, lekársku správu, prípadne bločky z lekárne, aby sa to následne dalo bez problémov vyúčtovať v zdravotnej poisťovni, v ktorej budete žiadať o preplatenie nákladov. Lekárska správa o očkovaní, respektíve prehliadke, sa zároveň doloží do zdravotnej karty dieťaťa.

Netreba zabúdať na sociálnu poisťovňu

Európska legislatíva hovorí, že osoba je sociálne a zdravotne poistená len v štáte, v ktorom reálne vykonáva činnosť, teda tam, kde sa práca realizuje. Ak teda budete dočasne vykonávať činnosť mimo územia Slovenska (ako zamestnanec/samostatne zárobkovo činná osoba) na území iného členského štátu (t.j. pôjde o štáty EÚ, Nórsko, Lichtenštajnsko, Island alebo Švajčiarsko) alebo na území viacerých členských štátov súčasne, potom je potrebné si podať žiadosť o vystavenie formulára PD A1 z dôvodu vyslania, prípadne žiadosť o určenie uplatniteľnej legislatívy príslušnej pobočke Sociálnej poisťovne.

„Pri vystavovaní formulárov PD A1 sa nerozlišuje medzi prácou v zahraničí, ktorá trvá tri mesiace a prácou, ktorá trvá aj viac ako po roka mimo Slovenska. Pokiaľ ide o obdobie, sleduje sa, či dĺžka činnosti prekročí hranicu 24 kalendárnych mesiacov alebo nie. Okrem obdobia sa tam sledujú aj ďalšie podmienky,“ vysvetľuje Lucia Haraštová, riaditeľka odboru správy aplikácií poistného a pohľadávok Sociálnej poisťovne.

Z hľadiska územnej pôsobnosti pobočiek dochádza k podávaniu žiadostí o PD A1 najmä v Sociálnej poisťovni, pobočky Bratislava, Trnava, Trenčín, Nitra, Levice, Žilina, Čadca, Dolný Kubín, Prešov, Bardejov, Stará Ľubovňa a Košice.

„Zdôrazňujeme, že ide iba o tých ľudí pracujúcich v zahraničí, ktorí požiadali o PD A1, nie sú to teda všetci, ktorí v zahraničí pracujú či žijú, takýmito štatistikami nedisponujeme,“ dodáva L.Haraštová.

O PD A1 je možné požiadať aj elektronicky – v prípade správneho vyplnenia tak má klient výsledok k dispozícii do 24 hodín: www.socpoist.sk/pda1-ziadost