Čo videť v Ostrave počas majstrovstiev sveta?

Vstupujete do jeho dolnej časti a cítite dych minulosti, ktorý sa mieša s prítomnosťou. Tu sa nachádzajú zvyšky bývalých uhliarských závodov. No to najúžasnejšie sa odohráva v nadzemných častiach parku. Tu sa nachádza expozícia s replikou uhliarne z 19. storočia.

Foto: ilustračné, https://www.gettyimages.com