Flixbusom do Chorvátska: Cestujte priamo do Splitu, Omiša, Dubrovníka

Zahájenie prevádzky priamych autobusových liniek Flixbus smerujúcich do top chorvátskych letovísk, umožňuje bezproblémové cestovanie priamo zo Slovenska. Od mája do septembra bude možné vybrať si z priamych spojov do atraktívnych chorvátskych destinácií ako Pula, Zadar, Split, Omiš a Dubrovník.

Rýchle a priame spoje do Chorvátska

Prvý z priamych spojov zelených autobusov je najrýchlejším možným spojením zo Slovenska k Jadranu. Chorvátska Istria a jedno z ich najväčších stredísk cestovného ruchu Pula je každoročne veľmi obľúbeným dovolenkovým miestom.

Foto: Flixbus

Od Žiliny po Pulu

Autobusy na linke Pula – Žilina vyrazia z autobusovej stanice v prvýkrát 16. mája a jazdiť budú s frekvenciou päťkrát týždenne (od štvrtka do pondelka), v opačnom smere od piatka do utorka. Od 17. júna do 8. septembra bude linka v prevádzke denne. Zo Žiliny bude spoj odchádzať o 7.45, ďalej zastaví v Trenčíne (8.50), Trnave (10.15) a z Bratislavy odíde o 11.05.

Ďalej pokračuje smerom do Viedne, Grazu, slovinského Mariboru a Záhrebu. Na pobreží Jadranského mora do Rijeky je príjazd naplánovaný na 20.15 a na konečnú do Puly na 21.45 hod. V opačnom smere vyrazí z Puly o 9.00, z Rijeky o 10.35, do Bratislavy dorazí o 19.55 a na konečnú do Žiliny o 22.45 hod. Cena cestovného lístka zo Žiliny do Puly sa začína od 24,95 eura, z Bratislavy už od 22,95 eura.

Foto: ilustračné, https://www.gettyimages.com

Nočné spojenie do srdca Dalmácie

Priama linka medzi Bratislavou a Dubrovníkom bude v prevádzke od 29. mája štyrikrát týždenne, v období medzi 21. júnom a 8. septembrom pôjde denne. Ide o nočné autobusové spojenie, ktoré má veľa výhod.

„Zákazníci sa do svojich obľúbených destinácií dostanú rýchlejšie. Celý deň potom môžu stráviť už pri mori alebo v meste a tým ušetria za jednu noc ubytovania. Cestovanie v noci je veľmi pohodlné, nočné spoje tiež majú obvykle menej zastávok,“ hovorí hovorkyňa Flix busu, Martina Čmielová.

Foto: ilustračné, https://www.gettyimages.com

Prvý spoj vyrazí na tejto trase z autobusovej stanice v Bratislave o 19.10, ďalej pokračuje cez Viedeň, Graz, Maribor a Záhreb do Splitu, kam príde o 6.55 ráno. Zastaví sa aj v mestách Omiš (7.35), Baška Voda (8.05), Makarská (8.15), Podgora (8.25), Drvenik (8.45), Ploce (9.15) a do Dubrovníka príde o 10.50 hod.

V opačnom smere vyjde z Dubrovníka o 15.30 s rovnakými zastávkami po ceste, z Omiša odíde o 18.45 a zo Splitu o 19.25. Na konečnú do Bratislavy dorazí o 7.10 ráno. Presné trasovanie tejto linky nájdete na https://mapy.cz/s/kamekodamu. Cena cestovného lístka z Bratislavy do všetkých chorvátskych destinácií na tejto linke sa začína od 39,95 eura.

„Cesta do Chorvátska sa od minulého roka výrazne zjednodušila pristúpením štátu do Eurozóny a do Schengenského priestoru. Odpadá tak zdĺhavé čakanie na hranici. Veríme, že si naše sezónne linky nájdu svojich verných priaznivcov,“ dodáva Martina Čmielová, hovorkyňa FlixBusu.